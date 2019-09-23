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Релиз операционной системы ReactOS 0.4.12

23.09.2019 23:24

После полугода разработки представлен релиз операционной системы ReactOS 0.4.12, нацеленной на обеспечение совместимости с программами и драйверами Microsoft Windows. Операционная система находится на "альфа"-стадии разработки. Для загрузки подготовлены установочный ISO-образ (122 Мб) и Live-сборка (в zip-архиве 90 Мб). Код проекта распространяется под лицензиями GPLv2 и LGPLv2.

Ключевые изменения:

  • Продолжена работа по повышению стабильности и функциональности инфраструктуры для поддержки файловых систем, конечной целью которой является возможность использования штатных драйверов файловых систем от компании Microsoft. Улучшена поддержка кэширования ФС и исправлены ошибки в драйвере CDFS;
  • Внесены изменения, связанные с корректным управлением питанием устройств, повышением времени автономной работы на ноутбуках и корректной поддержкой спящего режима;
  • Решены проблемы в реализации сетевой загрузки (PXE);
  • Переписан код для защиты от изменения приложениями компонентов, выполняемых в пространстве ядра (ntoskrnl, win32k, драйверы и т.п.);
  • Добавлена поддержка выравнивания окна относительно краёв экрана или раскрытия/сворачивания при перемещении окна мышью в определённых направлениях;
  • Улучшена отрисовка шрифтов и решены проблемы с позиционированием текста;
  • Реализован драйвер для сетевого адаптера Intel e1000, используемого в виртуальных сетевых интерфейсах VirtualBox и VMware;
  • Добавлены две новые темы оформления - Lunar в стиле XP с изменённой цветовой схемой и Mizu в стиле новых версий Windows;
  • Расширены возможности DLL, предоставляемых на пользовательском уровне (из Wine-Staging 4.0 импортированы свежие DLL), что позволило обеспечить совместимость с дополнительными приложениями. Внесены исправления в библиотеку comctl (common control), предоставляющую типовые элементы интерфейса для приложений;
  • Добавлена возможность загрузки драйверов для MIDI-инструментов и управления ими;
  • Реализована анимированная заставка при загрузке и завершении работы;
  • Улучшена экранная клавиатура;
  • Улучшен диалог настройки громкости;
  • Осуществлена синхронизация с кодовой базой Wine Staging 4.0 и обновлены версии сторонних компонентов: btrfs 1.1, uniata 0.47, ACPICA 20190405, libpng 1.6.35, mbedtls 2.7.10, mpg123 1.25.10, libxml2 2.9.9, libxslt 1.1.33, libtiff 4.0.10.


  1. Главная ссылка к новости (https://reactos.org/project-ne...)
  2. OpenNews: Релиз операционной системы ReactOS 0.4.11
  3. OpenNews: Релиз операционной системы ReactOS 0.4.10
  4. OpenNews: В ReactOS обеспечена возможность загрузки с Btrfs
  5. OpenNews: Релиз операционной системы ReactOS 0.4.9
  6. OpenNews: ReactOS достиг возможности собственной пересборки
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: reactos
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  • 1.1, Аноним (1), 23:27, 23/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    >Операционная система находится на "альфа"-стадии разработки

    уже 20 лет.

     
     
  • 2.20, zzz (??), 00:15, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Похоже, лап4атым глиномесам всё равно, что хейтить - хоть *BSD, хоть труд сотен программистов. Главное, что не линукс.
     

  • 1.2, Аноним (2), 23:28, 23/09/2019 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 23:29, 23/09/2019 Скрыто модератором
    		• –2 +/
     
     
  • 3.4, Аноним (2), 23:30, 23/09/2019 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (2)

  • 1.5, Аноним (5), 23:35, 23/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Эти тошнотворные голубые иконки...
    Кто-то решил что всё свободное должно быть в голубых тонах...
     
     
  • 2.27, Имя (?), 00:32, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так это же тема Танго, ей сто лет в обед.
     

  • 1.7, жабабыдлокодер (ok), 23:38, 23/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вирусы уже запускаются?
     
     
  • 2.10, Аноним (2), 23:42, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нет.
     
     
  • 3.16, Аноним (16), 23:58, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Тогда ненужно.
     
     
  • 4.24, zzz (??), 00:23, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лучше линукс, в самом деле.
     

  • 1.9, Антон (??), 23:41, 23/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда уже на Реакт перепишут?
     
     
  • 2.12, Аноним (2), 23:44, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На расте, имеешь ввиду?
     

  • 1.11, Аноним (2), 23:42, 23/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Пародия на пародию.
     
     
  • 2.21, zzz (??), 00:16, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пародия имеет большую долю, чем благословенный ляликс.
     
     
  • 3.35, Кир (?), 00:51, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Особенно на мобильных девайсах, серверах и суперкомпьютерах. ;)
     

  • 1.13, Аноним (5), 23:48, 23/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Может ли в запуск: Steam, Origin, Battlenet, Epic Games Launcher, GOG, Uplay, Discord? Может ли в запуск игр?
     
     
  • 2.14, Аноним (2), 23:51, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это тебе не винда, а полуобрубок на базе вайна. Костыль на базе костыля.
     
     
  • 3.15, Аноним (5), 23:58, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну так Вайн вроде запускает по крайней мере некоторое из списка. За последни пол года 2 раза переустановил видну, хотя зарекся, до сих пор советь мучает. А так бы давал диск с этим. Пусть в свои танки гоняют, уроды.
     
     
  • 4.23, zzz (??), 00:18, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так у тебя жи линукс, в котором игорей непочатый край. Или куда?
     
     
  • 5.28, Аноним (5), 00:33, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.youtube.com/watch?v=s17BEeAopxY
     

  • 1.17, Кир (?), 00:02, 24/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У меня как раз есть свободный ноут, не пожалею, поставлю это чудо и выложу на ютубчик видео со всеми косяками и багами. Не надеюсь, что разрабам станет стыдно, но хоть душу отведу.
     
     
  • 2.18, Аноним (5), 00:06, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По тестируй игры какие-нибудь. Игры интересны широкой группе населения.
     
     
  • 3.25, Кир (?), 00:25, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ребята-то не промах! Они подстраховались, их поделие не умеет грузиться с флешки. Точнее, энтузизисты как-то извращаются, используя одновременно live- и boot-образы, но я не любитель стоя и в гамаке.
     
  • 2.30, АнонАнон (?), 00:35, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я понимаю когда стыдно сборщикам очередного дистрибутива Linux, но настоящим программистам то чего стыдиться?
     
     
  • 3.32, Кир (?), 00:39, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Настоящим программистам" РекталОСи не до Linux, им бы хотя бы до Haiku дотянуться, которая, кстати, умеет давно и загрузку с флешки, и на реальном железе чудно запускается, включая WiFi и прочее... А вы давно используете сабж в качестве основной ОС? Поделитесь впечатлениями!
     
     
  • 4.38, АнонАнон (?), 01:03, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вы тут каждого будете спрашивать как React в качестве основной системы? Не имею понятия - с версии 0.3.9 за проектом не слежу. А 0.3.9 на реальном железе "запускалась и даже не падала" (с). Много лет прошло, вряд-ли стало хуже.

    Может расскажете как вам Haiku в повседневном использовании?)

    Я использую Windows.

     
     
  • 5.39, Аноним (5), 01:15, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Я использую Windows.

    Я тоже. https://memepedia.ru/wp-content/uploads/2017/04/we-know-that-feel.jpg

     
  • 2.37, Jedi8208to8208be (?), 01:01, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ты чо какой ноут
    АЛЬФА же!!!11
    можно  только крутить в вируалке и записывать аж полутораминутные видосы о том как все круто
    большее пока не поддерживается
    вы должны быть благодарны уже за это
     

  • 1.19, Аноним (19), 00:10, 24/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Как бы там ни было, но по моим наблюдениям проект ReactOS успешно развивается.
    Версия от версии отличаются существенно своей стабильностью, работой внешних приложений, качеством интерфейса.
    За что спасибо программистам, тестерам и тем, кто дает денежку на развитие.
     
     
  • 2.26, Кир (?), 00:28, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ух ты! РекталОС-бот! До чего техника дошла!
     
     
  • 3.40, Аноним (5), 01:22, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Линукс гавно! Оценочное суждение!
     
  • 2.29, Имя (?), 00:33, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как давно используете в качестве основной рабочей системы?
     
  • 2.31, doctorishe (?), 00:37, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже на реальном железе ректал запускается с несколькими ядрами? Не портит физически харды? Или все в том-же состоянии, как перед тем как вам на лор-е показали как загрузчик писать? Вы там обращайтесь, если что, я вам еще мб чего покажу.
     
     
  • 3.42, Аноним (3), 01:23, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У вас возгарание пукана
     

  • 1.22, Аноним (22), 00:18, 24/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не нужно
     
     
  • 2.41, Аноним (5), 01:22, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это твой ляликс не нужна. Винда рулез!
     

  • 1.33, Аноним (33), 00:43, 24/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ладно, околотусовка. У сей ОСи есть одно важное преимущество перед Linux. Есть довольно большой пласт программ с открытым кодом. Да, в том числе и свободным. Который вы даже под вайном не запустите. И если понадобятся такие программы, то прикажите винду водружать? Так что нихай пилят. Ускорились бы только. А то 20 лет многовато. А ось уже сейчас нужна в виде релиза, а не альфы.
     
     
  • 2.34, Кир (?), 00:46, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Оооооооочень интересно, и что же такого не запустится под wine-ом, но запустится под сабжем, учитывая, что реализацию API погромисты сабжа невозбранно из wine-а и тырят?
     

  • 1.36, Аноним (36), 00:51, 24/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Майкрософт уже опенсорсный exFat в глотку пингвину засовывает "НАТЕ ЖРИТЕ!"
    А в реактос еще даже НТФС не появилась
    Что они мародируют? Шиндошс95?
     

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