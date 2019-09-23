Релиз операционной системы ReactOS 0.4.12

2.18 , Аноним ( 5 ), 00:06, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – По тестируй игры какие-нибудь. Игры интересны широкой группе населения.

3.25 , Кир ( ? ), 00:25, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А ребята-то не промах! Они подстраховались, их поделие не умеет грузиться с флешки. Точнее, энтузизисты как-то извращаются, используя одновременно live- и boot-образы, но я не любитель стоя и в гамаке.

2.30 , АнонАнон ( ? ), 00:35, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я понимаю когда стыдно сборщикам очередного дистрибутива Linux, но настоящим программистам то чего стыдиться?

3.32 , Кир ( ? ), 00:39, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – "Настоящим программистам" РекталОСи не до Linux, им бы хотя бы до Haiku дотянуться, которая, кстати, умеет давно и загрузку с флешки, и на реальном железе чудно запускается, включая WiFi и прочее... А вы давно используете сабж в качестве основной ОС? Поделитесь впечатлениями!

4.38 , АнонАнон ( ? ), 01:03, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А вы тут каждого будете спрашивать как React в качестве основной системы? Не имею понятия - с версии 0.3.9 за проектом не слежу. А 0.3.9 на реальном железе "запускалась и даже не падала" (с). Много лет прошло, вряд-ли стало хуже. Может расскажете как вам Haiku в повседневном использовании?) Я использую Windows.

5.39 , Аноним ( 5 ), 01:15, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Я использую Windows. Я тоже. https://memepedia.ru/wp-content/uploads/2017/04/we-know-that-feel.jpg 2.37 , Jedi8208to8208be ( ? ), 01:01, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ты чо какой ноут

АЛЬФА же!!!11

можно только крутить в вируалке и записывать аж полутораминутные видосы о том как все круто

большее пока не поддерживается

вы должны быть благодарны уже за это

