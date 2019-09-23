Релиз операционной системы ReactOS 0.4.12

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|1.1, Аноним (1), 23:27, 23/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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>Операционная система находится на "альфа"-стадии разработки
уже 20 лет.
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|2.20, zzz (??), 00:15, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Похоже, лап4атым глиномесам всё равно, что хейтить - хоть *BSD, хоть труд сотен программистов. Главное, что не линукс.
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|1.5, Аноним (5), 23:35, 23/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Эти тошнотворные голубые иконки...
Кто-то решил что всё свободное должно быть в голубых тонах...
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|2.21, zzz (??), 00:16, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пародия имеет большую долю, чем благословенный ляликс.
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|3.35, Кир (?), 00:51, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Особенно на мобильных девайсах, серверах и суперкомпьютерах. ;)
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|1.13, Аноним (5), 23:48, 23/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Может ли в запуск: Steam, Origin, Battlenet, Epic Games Launcher, GOG, Uplay, Discord? Может ли в запуск игр?
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|2.14, Аноним (2), 23:51, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это тебе не винда, а полуобрубок на базе вайна. Костыль на базе костыля.
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|3.15, Аноним (5), 23:58, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну так Вайн вроде запускает по крайней мере некоторое из списка. За последни пол года 2 раза переустановил видну, хотя зарекся, до сих пор советь мучает. А так бы давал диск с этим. Пусть в свои танки гоняют, уроды.
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|4.23, zzz (??), 00:18, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так у тебя жи линукс, в котором игорей непочатый край. Или куда?
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|1.17, Кир (?), 00:02, 24/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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У меня как раз есть свободный ноут, не пожалею, поставлю это чудо и выложу на ютубчик видео со всеми косяками и багами. Не надеюсь, что разрабам станет стыдно, но хоть душу отведу.
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|2.18, Аноним (5), 00:06, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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По тестируй игры какие-нибудь. Игры интересны широкой группе населения.
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|3.25, Кир (?), 00:25, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А ребята-то не промах! Они подстраховались, их поделие не умеет грузиться с флешки. Точнее, энтузизисты как-то извращаются, используя одновременно live- и boot-образы, но я не любитель стоя и в гамаке.
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|2.30, АнонАнон (?), 00:35, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я понимаю когда стыдно сборщикам очередного дистрибутива Linux, но настоящим программистам то чего стыдиться?
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|3.32, Кир (?), 00:39, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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"Настоящим программистам" РекталОСи не до Linux, им бы хотя бы до Haiku дотянуться, которая, кстати, умеет давно и загрузку с флешки, и на реальном железе чудно запускается, включая WiFi и прочее... А вы давно используете сабж в качестве основной ОС? Поделитесь впечатлениями!
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|4.38, АнонАнон (?), 01:03, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А вы тут каждого будете спрашивать как React в качестве основной системы? Не имею понятия - с версии 0.3.9 за проектом не слежу. А 0.3.9 на реальном железе "запускалась и даже не падала" (с). Много лет прошло, вряд-ли стало хуже.
Может расскажете как вам Haiku в повседневном использовании?)
Я использую Windows.
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|2.37, Jedi8208to8208be (?), 01:01, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ты чо какой ноут
АЛЬФА же!!!11
можно только крутить в вируалке и записывать аж полутораминутные видосы о том как все круто
большее пока не поддерживается
вы должны быть благодарны уже за это
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|1.19, Аноним (19), 00:10, 24/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Как бы там ни было, но по моим наблюдениям проект ReactOS успешно развивается.
Версия от версии отличаются существенно своей стабильностью, работой внешних приложений, качеством интерфейса.
За что спасибо программистам, тестерам и тем, кто дает денежку на развитие.
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|2.29, Имя (?), 00:33, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как давно используете в качестве основной рабочей системы?
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|2.31, doctorishe (?), 00:37, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Уже на реальном железе ректал запускается с несколькими ядрами? Не портит физически харды? Или все в том-же состоянии, как перед тем как вам на лор-е показали как загрузчик писать? Вы там обращайтесь, если что, я вам еще мб чего покажу.
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|1.33, Аноним (33), 00:43, 24/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ладно, околотусовка. У сей ОСи есть одно важное преимущество перед Linux. Есть довольно большой пласт программ с открытым кодом. Да, в том числе и свободным. Который вы даже под вайном не запустите. И если понадобятся такие программы, то прикажите винду водружать? Так что нихай пилят. Ускорились бы только. А то 20 лет многовато. А ось уже сейчас нужна в виде релиза, а не альфы.
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|2.34, Кир (?), 00:46, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Оооооооочень интересно, и что же такого не запустится под wine-ом, но запустится под сабжем, учитывая, что реализацию API погромисты сабжа невозбранно из wine-а и тырят?
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|1.36, Аноним (36), 00:51, 24/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Майкрософт уже опенсорсный exFat в глотку пингвину засовывает "НАТЕ ЖРИТЕ!"
А в реактос еще даже НТФС не появилась
Что они мародируют? Шиндошс95?
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