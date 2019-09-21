Инициатива по портированию приложений MATE для Wayland

|
|1.1, Аноним (1), 12:13, 21/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
|
Когда же до них дойдет что не надо ничего портировать. Надо писать заново.
|
|1.2, Аноним (2), 12:18, 21/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–13 +/–
|
типичная судьба-судьбинушка всех (of all, omnium, бөтен, всіх) проектов каноникал: все стремятся с них свалить
|
|
|
|
|
|
|
|4.15, Аноним (15), 13:55, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
При чем тут Mir? Речь про MATE и Wayland, от Mir там только разработчики.
|
|2.5, llolik (ok), 12:23, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
Новость не читай, сразу комментируй.
Написано же - команды Mir и MATE объяединились, чтобы задействовать Mir, как Wayland-композитор для MATE. Показывают начальные результаты, приглашают заинтересованых присоединяться.
|
|
|
|2.13, Илья (??), 13:20, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Я до конца не понял, какую проблему пытаются решить.
|
|
|
|3.17, EuPhobos (ok), 14:04, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
У него проблема, создать проблему, которую бы потом решить было проблемно.
|
|3.19, ilyafedin (ok), 14:28, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Я до конца не понял, какую проблему пытаются решить.
Насколько я понимаю, проблему монтирования корня в ro для Fedora Silverblue (которая уже к 32 версии должна стать обычной федорой вроде)
|
|
|
|4.22, Аноним (22), 14:58, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>> Я до конца не понял, какую проблему пытаются решить.
> Насколько я понимаю, проблему монтирования корня в ro для Fedora Silverblue (которая
> уже к 32 версии должна стать обычной федорой вроде)
Интересно. /etc только для чтения, перемещаемые каталоги пользователей (на флешке). Пользователи создаются автоматически на основании соответствующих данных в /home
Вот это не понятно: btrfs subvolumes. РХ разве не выпилила поддержку btrfs?
|
|
|
|5.23, ilyafedin (ok), 15:00, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>>> Я до конца не понял, какую проблему пытаются решить.
>> Насколько я понимаю, проблему монтирования корня в ro для Fedora Silverblue (которая
>> уже к 32 версии должна стать обычной федорой вроде)
> Интересно. /etc только для чтения, перемещаемые каталоги пользователей (на флешке). Пользователи
> создаются автоматически на основании соответствующих данных в /home
> Вот это не понятно: btrfs subvolumes. РХ разве не выпилила поддержку btrfs?
Ну да, в рхеле выпилили, в федоре вроде нет. Да и системда не только же для федоры пишется (хоть и понятно, что интересы редхата во главе).
|
|
|
|6.25, Аноним (22), 15:15, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Вспомнился видеоролик "запили дверь обратно!")
When?
Hopefully 244, maybe 245
|
|4.37, IRASoldier_registered (ok), 18:56, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>к 32 версии должна стать обычной федорой
Планов по прекращению существования Workstation и прямо вот таки чтобы только Silverblue и более ничего - официально не озвучивалось.
|
|3.28, Аноним (28), 16:52, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
сделать домашние каталоги полностью переносимыми, избавиться от привязки к uid, /etc/shadow и /etc/passwd, аутентификация через юбикей, в перспективе - интеграция с LDAP и прочим подобным.
В целом корпоративная фигня, на локалхосте мало интересная.
|
|
|
|4.33, Аноним (33), 17:38, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Шутка такая что-ли? Как ты от уидов избавишься? Аааа, обзовешь их сидами. Остро, по заграничному.
И мне интересно что такое есть в шедоу и пассвд мешающего переносить домашние каталоги?
Понял, у нас нет таких чудесных энтерпрайз возможностей как у соседей. Нажмите правой кнопкой мыши на корне диска^W системы и выберите свойства-безопасность. В расширенных настройках выбирайте переназначить владельцем себя, и сделать наследование на подчиненные объекты. Всё, теперь проблема с не запусканием приложений решена.
|
|2.26, Аноним (33), 16:38, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Отлично, шикарно. Кто-нибудь должен запилить новость по этому поводу. Так понимаю первый шаг к виндовым СИДам, проблемам их дублирования и прочим косякам МС эндцатилетней давности?
|
|
|
|3.27, ilyafedin (ok), 16:50, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Отлично, шикарно. Кто-нибудь должен запилить новость по этому поводу. Так понимаю первый
> шаг к виндовым СИДам, проблемам их дублирования и прочим косякам МС
> эндцатилетней давности?
+, жду-недождусь.
Чую, острота комментирования будет на высоте и узнаем мы о Лёне много нового...
Не говоря уже о том, что с этой поделкой они хотят заменять DBus на новенький Varlink.
В общем, жуй мочало - начинаем все сначала.
Ждут нас снова года глюков, как при первых версиях системды, дбаса и пшшшаудио, только теперь pipewire, varlink и... systemd, внезапно.
|
|
|
|4.31, Аноним (33), 17:33, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А варлинк откуда всплыл? Недавно на лоре новость о нём вбросили. До этого я слыхом не слыхивал что такое есть. А теперь оказывается это мейнстрим и все Лёни им пользуются.
|
|
|
|5.32, ilyafedin (ok), 17:38, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> А варлинк откуда всплыл? Недавно на лоре новость о нём вбросили. До
> этого я слыхом не слыхивал что такое есть. А теперь оказывается
> это мейнстрим и все Лёни им пользуются.
О нем упоминается в презентации по ссылке. Его Будут юзать, т. к. демона у него нет и его можно использовать на ранней стадии загрузки.
По сути, они там поняли, что демон для IPC им не нужен, достаточно стандартизированного протокола взаимодействия.
Теперь осталось дождаться, когда они поймут, что и Varlink не нужен, а можно просто закрепить протокол как как какой-нибудь стандарт Freedesktop с референсной либой, при этом протокол хоть сам имплементируй.
|
|
|
|6.34, Аноним (33), 17:45, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
На лоре вбросили ссылку https://varlink.org с словами - что-то новое. Думал очередной велосипед, ан нет. Оказалось новое энтерпайз поделие. А уж удаленное выполнение этого варлинка до боли напоминает
Enter-PSSession -ComputerName COMPUTER -Credential USER
|
|
|
|7.36, пох. (?), 18:55, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
а ты, я смотрю, разбираешься в сортах?
что ж, тебе будет легче найти новую работу, подальше от поделок редхатопоцев.
|
|1.8, Аноним (8), 12:34, 21/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
Почему надо обязательно что-то портировать, переписывать? Почему нельзя просто оставить всё в покое? Работает не трожь!
|
|
|
|2.9, ilyafedin (ok), 12:41, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
Потому что, чтобы остаться на месте, надо бежать со всех ног, а чтобы попасть в другое место - надо бежать еще быстрее.
|
|
|
|3.14, Аноним (11), 13:20, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Если бы это было так то, при помощи простой системы рычагов и шестерней можно перемещаться в любом направлении не прилагая усилий.
|
|
|
|4.20, ilyafedin (ok), 14:29, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
> Если бы это было так то, при помощи простой системы рычагов и
> шестерней можно перемещаться в любом направлении не прилагая усилий.
Поздравляю, ты только что изобрел фреймворк :)
|
|2.16, Аноним (16), 13:57, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
Для новых Mali есть только Wayland драйвер. Arm дропнули поддержку X11. Opensource драйвер Panfrost тоже поддерживает лишь Wayland, но они обещают когда-нибудь в будущем сделать поддержку X11.
Вообщем Wayland это будущее, примерно как Windows 10, сколько бы некоторые пользователи не хотели X11 и Windows 7.
|
|2.21, mymedia (ok), 14:34, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Потому что нужно внедрять новую функциональность, а в старом коде X.org это делать сложно.
|
|1.29, Gannet (ok), 17:01, 21/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Они ещё и KDE обойдут по поддержке Wayland. В Кедах всё очень плохо с этим и изменений судя по бложику одного из мейнтейнеров в ближайшее время не предвидится. Зато всякие рюшечки да плюшечки завозят.
|
|1.35, Адекват (ok), 18:07, 21/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Ощущение, что кактус без смазки пропихивают, пациент орет, плачет, умоляет "пожалуйста не надо", но он надежно зафиксирован, и его никто не спрашивает.
|
|1.40, Аноним (40), 19:37, 21/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
Wayland, SystemD, Gnome3 — для прогресистов.
X-server, OpenRC TDE — для нормальных людей.
|
|
|
|2.41, ievoochielaPh5Ph (ok), 20:38, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> X11, OpenRC, TDE для неолуддитов, противников прогресса, тех кто считает, что прогресс может разрушить их манямирок.
Поправил, не благодари.
|