The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Инициатива по портированию приложений MATE для Wayland

21.09.2019 11:38

Разработчики дисплейного сервера Mir и рабочего стола MATE объединили усилия в области портировния приложений MATE для работы в окружениях на базе Wayland. В настоящее время уже подготовлен демонстрационный snap-пакет mate-wayland с окружением MATE на базе Wayland, но для приведения его до готовности к повседневному использованию ещё необходимо провести большую работу, в основном касающуюся портирования на Wayland конечных приложений.

Проблема заключается в том, что во многих приложениях MATE используются привязки к специфичной для X11 функциональности, и их требуется перевести на использование полностью переносимого кода GTK3. С учётом большого числа приложений и значительной кодовой базы работа требует ощутимых ресурсов. Для привлечения к портированию заинтересованных энтузиастов разработчики Mir подготовили инструкцию, рассказывающую как настроить рабочее окружение MATE на базе Wayland и на какие моменты в коде следует обратить внимание. В руководстве также предложены типовые решения для замены тех или иных привязок к X11.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/linux...)
  2. OpenNews: Релиз десктоп-окружения MATE 1.22, форка GNOME 2
  3. OpenNews: Выпуск десктоп-окружения MATE 1.20, форка GNOME 2
  4. OpenNews: Выпуск дисплейного сервера Mir 1.2
  5. OpenNews: Выпуск дисплейного сервера Mir 1.3
  6. OpenNews: Выпуск дисплейного сервера Mir 1.4
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: mate, mir, wayland
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (37) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:13, 21/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Когда же до них дойдет что не надо ничего портировать. Надо писать заново.
     
     
  • 2.38, kravich (ok), 19:06, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты случайно не разработчик KDE?
     

  • 1.2, Аноним (2), 12:18, 21/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –13 +/
    типичная судьба-судьбинушка всех (of all, omnium, бөтен, всіх) проектов каноникал: все стремятся с них свалить
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 12:22, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Причём тут каноникал? Так хотят свалить что делают снапы
     
     
  • 3.4, Аноним (2), 12:22, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    > Mir
     
     
  • 4.15, Аноним (15), 13:55, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    При чем тут Mir? Речь про MATE и Wayland, от Mir там только разработчики.
     
  • 2.5, llolik (ok), 12:23, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Новость не читай, сразу комментируй.
    Написано же - команды Mir и MATE объяединились, чтобы задействовать Mir, как Wayland-композитор для MATE. Показывают начальные результаты, приглашают заинтересованых присоединяться.
     

  • 1.7, ilyafedin (ok), 12:34, 21/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Отличная новость! Наконец-то, хоть какие-то реальные подвижки с вейлендом за пределом говногнома.
    PS: какая жара будет в комментариях, когда напишут про новый Лёнин homed https://cfp.all-systems-go.io/media/homed-asg2019.pdf
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 13:18, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Уберите кто-нибудь поттеринга от комьютера.
     
  • 2.13, Илья (??), 13:20, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я до конца не понял, какую проблему пытаются решить.
     
     
  • 3.17, EuPhobos (ok), 14:04, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    У него проблема, создать проблему, которую бы потом решить было проблемно.
     
  • 3.19, ilyafedin (ok), 14:28, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Я до конца не понял, какую проблему пытаются решить.

    Насколько я понимаю, проблему монтирования корня в ro для Fedora Silverblue (которая уже к 32 версии должна стать обычной федорой вроде)

     
     
  • 4.22, Аноним (22), 14:58, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Я до конца не понял, какую проблему пытаются решить.
    > Насколько я понимаю, проблему монтирования корня в ro для Fedora Silverblue (которая
    > уже к 32 версии должна стать обычной федорой вроде)

    Интересно. /etc только для чтения, перемещаемые каталоги пользователей (на флешке). Пользователи создаются автоматически на основании соответствующих данных в /home

    Вот это не понятно: btrfs subvolumes. РХ разве не выпилила поддержку btrfs?

     
     
  • 5.23, ilyafedin (ok), 15:00, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>> Я до конца не понял, какую проблему пытаются решить.
    >> Насколько я понимаю, проблему монтирования корня в ro для Fedora Silverblue (которая
    >> уже к 32 версии должна стать обычной федорой вроде)
    > Интересно. /etc только для чтения, перемещаемые каталоги пользователей (на флешке). Пользователи
    > создаются автоматически на основании соответствующих данных в /home
    > Вот это не понятно: btrfs subvolumes. РХ разве не выпилила поддержку btrfs?

    Ну да, в рхеле выпилили, в федоре вроде нет. Да и системда не только же для федоры пишется (хоть и понятно, что интересы редхата во главе).

     
     
  • 6.25, Аноним (22), 15:15, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вспомнился видеоролик "запили дверь обратно!")

    When?
    Hopefully 244, maybe 245

     
  • 4.37, IRASoldier_registered (ok), 18:56, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >к 32 версии должна стать обычной федорой

    Планов по прекращению существования Workstation и прямо вот таки чтобы только Silverblue и более ничего -  официально не озвучивалось.

     
  • 3.28, Аноним (28), 16:52, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    сделать домашние каталоги полностью переносимыми, избавиться от привязки к uid, /etc/shadow и /etc/passwd, аутентификация через юбикей, в перспективе - интеграция с LDAP и прочим подобным.

    В целом корпоративная фигня, на локалхосте мало интересная.

     
     
  • 4.33, Аноним (33), 17:38, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Шутка такая что-ли? Как ты от уидов избавишься? Аааа, обзовешь их сидами. Остро, по заграничному.
    И мне интересно что такое есть в шедоу и пассвд мешающего переносить домашние каталоги?
    Понял, у нас нет таких чудесных энтерпрайз возможностей как у соседей. Нажмите правой кнопкой мыши на корне диска^W системы и выберите свойства-безопасность. В расширенных настройках выбирайте переназначить владельцем себя, и сделать наследование на подчиненные объекты. Всё, теперь проблема с не запусканием приложений решена.
     
  • 2.26, Аноним (33), 16:38, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Отлично, шикарно. Кто-нибудь должен запилить новость по этому поводу. Так понимаю первый шаг к виндовым СИДам, проблемам их дублирования и прочим косякам МС эндцатилетней давности?
     
     
  • 3.27, ilyafedin (ok), 16:50, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Отлично, шикарно. Кто-нибудь должен запилить новость по этому поводу. Так понимаю первый
    > шаг к виндовым СИДам, проблемам их дублирования и прочим косякам МС
    > эндцатилетней давности?

    +, жду-недождусь.
    Чую, острота комментирования будет на высоте и узнаем мы о Лёне много нового...
    Не говоря уже о том, что с этой поделкой они хотят заменять DBus на новенький Varlink.
    В общем, жуй мочало - начинаем все сначала.

    Ждут нас снова года глюков, как при первых версиях системды, дбаса и пшшшаудио, только теперь pipewire, varlink и... systemd, внезапно.

     
     
  • 4.31, Аноним (33), 17:33, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А варлинк откуда всплыл? Недавно на лоре новость о нём вбросили. До этого я слыхом не слыхивал что такое есть. А теперь оказывается это мейнстрим и все Лёни им пользуются.
     
     
  • 5.32, ilyafedin (ok), 17:38, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > А варлинк откуда всплыл? Недавно на лоре новость о нём вбросили. До
    > этого я слыхом не слыхивал что такое есть. А теперь оказывается
    > это мейнстрим и все Лёни им пользуются.

    О нем упоминается в презентации по ссылке. Его Будут юзать, т. к. демона у него нет и его можно использовать на ранней стадии загрузки.
    По сути, они там поняли, что демон для IPC им не нужен, достаточно стандартизированного протокола взаимодействия.
    Теперь осталось дождаться, когда они поймут, что и Varlink не нужен, а можно просто закрепить протокол как как какой-нибудь стандарт Freedesktop с референсной либой, при этом протокол хоть сам имплементируй.

     
     
  • 6.34, Аноним (33), 17:45, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На лоре вбросили ссылку https://varlink.org с словами - что-то новое. Думал очередной велосипед, ан нет. Оказалось новое энтерпайз поделие. А уж удаленное выполнение этого варлинка до боли напоминает
    Enter-PSSession -ComputerName COMPUTER -Credential USER
     
     
  • 7.36, пох. (?), 18:55, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а ты, я смотрю, разбираешься в сортах?

    что ж, тебе будет легче найти новую работу, подальше от поделок редхатопоцев.

     

  • 1.8, Аноним (8), 12:34, 21/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Почему надо обязательно что-то портировать, переписывать? Почему нельзя просто оставить всё в покое? Работает не трожь!

     
     
  • 2.9, ilyafedin (ok), 12:41, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Потому что, чтобы остаться на месте, надо бежать со всех ног, а чтобы попасть в другое место - надо бежать еще быстрее.
     
     
  • 3.14, Аноним (11), 13:20, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если бы это было так то, при помощи простой системы рычагов и шестерней можно перемещаться в любом направлении не прилагая усилий.
     
     
  • 4.20, ilyafedin (ok), 14:29, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Если бы это было так то, при помощи простой системы рычагов и
    > шестерней можно перемещаться в любом направлении не прилагая усилий.

    Поздравляю, ты только что изобрел фреймворк :)

     
  • 2.16, Аноним (16), 13:57, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Для новых Mali есть только Wayland драйвер. Arm дропнули поддержку X11. Opensource драйвер Panfrost тоже поддерживает лишь Wayland, но они обещают когда-нибудь в будущем сделать поддержку X11.

    Вообщем Wayland это будущее, примерно как Windows 10, сколько бы некоторые пользователи не хотели X11 и Windows 7.

     
  • 2.21, mymedia (ok), 14:34, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что нужно внедрять новую функциональность, а в старом коде X.org это делать сложно.
     

  • 1.24, Аноним (24), 15:12, 21/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Осталось чтобы в Cinnamon разрабы наконец раздуплились.
     
  • 1.29, Gannet (ok), 17:01, 21/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Они ещё и KDE обойдут по поддержке Wayland. В Кедах всё очень плохо с этим и изменений судя по бложику одного из мейнтейнеров в ближайшее время не предвидится. Зато всякие рюшечки да плюшечки завозят.
     
  • 1.35, Адекват (ok), 18:07, 21/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ощущение, что кактус без смазки пропихивают, пациент орет, плачет, умоляет "пожалуйста не надо", но он надежно зафиксирован, и его никто не спрашивает.
     
  • 1.40, Аноним (40), 19:37, 21/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Wayland, SystemD, Gnome3 — для прогресистов.

    X-server, OpenRC TDE     — для нормальных людей.

     
     
  • 2.41, ievoochielaPh5Ph (ok), 20:38, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > X11, OpenRC, TDE для неолуддитов, противников прогресса, тех кто считает, что прогресс может разрушить их манямирок.

    Поправил, не благодари.

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Слёрм
    Inferno Solutions
    Hosting by Ihor
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2019 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру