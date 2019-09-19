Microsoft представил новый открытый шрифт Cascadia Code

Компания Microsoft опубликовала открытый моноширинный шрифт Cascadia Code, оптимизированный для использования в эмуляторах терминалов и редакторах кода. Исходные компоненты шрифта распространяются под лицензией OFL 1.1 (Open Font License), позволяющей неограниченно модифицировать шрифт, использовать его в том числе для коммерческих целей, печати и на сайтах в Web. Для загрузки предложен файл в формате TrueType (TTF). В следующем обновлении шрифт планируется включить в состав Windows Terminal.

Из особенностей шрифта отмечается поддержка программируемых лигатур, позволяющих создавать новые глифы через комбинирование уже существующих символов. Подобные глифы поддерживаются в открытом редакторе Visual Studio Code и упрощают читаемость кода.