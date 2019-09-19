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Microsoft представил новый открытый шрифт Cascadia Code

19.09.2019 12:18

Компания Microsoft опубликовала открытый моноширинный шрифт Cascadia Code, оптимизированный для использования в эмуляторах терминалов и редакторах кода. Исходные компоненты шрифта распространяются под лицензией OFL 1.1 (Open Font License), позволяющей неограниченно модифицировать шрифт, использовать его в том числе для коммерческих целей, печати и на сайтах в Web. Для загрузки предложен файл в формате TrueType (TTF). В следующем обновлении шрифт планируется включить в состав Windows Terminal.

Из особенностей шрифта отмечается поддержка программируемых лигатур, позволяющих создавать новые глифы через комбинирование уже существующих символов. Подобные глифы поддерживаются в открытом редакторе Visual Studio Code и упрощают читаемость кода.



  1. Главная ссылка к новости (https://devblogs.microsoft.com...)
  2. OpenNews: Обновление свободного набора шрифтов Inter
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  4. OpenNews: Компания IBM представила открытый набор шрифтов Plex
  5. OpenNews: Шрифты, разработанные для офисного пакета "МойОфис", опубликованы под открытой лицензией
  6. OpenNews: Представлена техника отрисовки шрифтов при помощи GPU
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: font, microsoft
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  • 1.1, Аноним (1), 12:26, 19/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Похоже на Ubuntu Mono
     
     
  • 2.4, пох. (?), 12:33, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    там цифры - такое же ужасное гуано?

     

  • 1.2, user90 (?), 12:27, 19/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Anonymous Pro форева!!!
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 12:39, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только Liberation Mono, братюня. А в остальном гуе Liberation Sans. Семейство строгих и классических шрифтов для тех, кто работает, а не нескучными шрифтами любуется.
     
     
  • 3.13, Groosha (?), 12:44, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    У Liberation Mono буква "О" и цифра 0 выглядят одинаково. Разве это хорошо?
     
  • 3.14, user90 (?), 12:44, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чота в нем было не то.. че-то гейское))
     

  • 1.3, Che Burashka (?), 12:31, 19/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Hack есть.
     
  • 1.5, Lockywolf (ok), 12:34, 19/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Лучше, чем Fira Code? Какой процент Юникода поддерживается?
     
     
  • 2.10, Оксана (??), 12:39, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Шрифт 70 Кб, какой там юникод, прости г-ди. Даже кириллических глифов сейчас в шрифте нет.
     
  • 2.12, user90 (?), 12:43, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати, важное замечание!
     

  • 1.6, Аноним (6), 12:35, 19/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > упрощают читаемость кода

    Спорное утверждение

     
  • 1.7, Оксана (??), 12:36, 19/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    > оптимизированный для использования в эмуляторах терминалов

    Есть же божественный Terminus. Остальное от лукавого.

     
     
  • 2.15, Аноним (15), 12:46, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Растровые шрифты по умолчанию отстой.
     

  • 1.8, Аномномномнимус (?), 12:38, 19/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >> упрощают читаемость кода

    Спорный плюс, но зато позволяет словишь волшебных багов на пустом месте

     
  • 1.9, Дегенератор (ok), 12:38, 19/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Я бы сделал еще более корявые символы, но к сожалению, уже слишком квадратен для позапрошлого века и росписям буквиц павлиньими перьями
     
  • 1.16, iPony129412 (?), 12:48, 19/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Скоро дождёмся нормальных шрифтов в линуксах
     
     
  • 2.18, Аноним (15), 12:53, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    "Нормальных" шрифтов на линуксах нет только у даунят, которые не смогли найти "нормальные" шрифты в интернете.
     

  • 1.17, Аноним (17), 12:49, 19/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    PragmataPro™ наш выбор!
     
  • 1.19, Аноним (19), 12:58, 19/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чем MS не устроил их же  Consolas?
     
  • 1.20, Аноним (20), 13:01, 19/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Киньте лебедеву как должны моноширинные шрифты выглядеть, а то он тут недавно выкатил очередное гуано
     
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