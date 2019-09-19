Microsoft представил новый открытый шрифт Cascadia Code

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|2.11, Аноним (11), 12:39, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Только Liberation Mono, братюня. А в остальном гуе Liberation Sans. Семейство строгих и классических шрифтов для тех, кто работает, а не нескучными шрифтами любуется.
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|3.13, Groosha (?), 12:44, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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У Liberation Mono буква "О" и цифра 0 выглядят одинаково. Разве это хорошо?
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|2.10, Оксана (??), 12:39, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Шрифт 70 Кб, какой там юникод, прости г-ди. Даже кириллических глифов сейчас в шрифте нет.
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|1.7, Оксана (??), 12:36, 19/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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> оптимизированный для использования в эмуляторах терминалов
Есть же божественный Terminus. Остальное от лукавого.
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|1.9, Дегенератор (ok), 12:38, 19/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Я бы сделал еще более корявые символы, но к сожалению, уже слишком квадратен для позапрошлого века и росписям буквиц павлиньими перьями
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|2.18, Аноним (15), 12:53, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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"Нормальных" шрифтов на линуксах нет только у даунят, которые не смогли найти "нормальные" шрифты в интернете.
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|1.20, Аноним (20), 13:01, 19/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Киньте лебедеву как должны моноширинные шрифты выглядеть, а то он тут недавно выкатил очередное гуано
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