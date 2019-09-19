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Уязвимость в vhost-net, позволяющая обойти изоляцию в системах на базе QEMU-KVM

19.09.2019 08:14

Раскрыта информация об уязвимости (CVE-2019-14835), позволяющей выйти за пределы гостевой системы в KVM (qemu-kvm) и выполнить свой код на стороне хост-окружения в контексте ядра Linux. Уязвимости присвоено кодовое имя V-gHost. Проблема позволяет из гостевой системы создать условия для переполнения буфера в модуле ядра vhost-net (сетевой бэкенд для virtio), выполняемом на стороне хост-окружения. Атака может быть проведена злоумышленником, имеющим привилегированный доступ в гостевой системе, во время выполнения операции миграции виртуальных машин.

Исправление проблемы включено в состав ядра Linux 5.3. В качестве обходных путей блокирования уязвимости можно запретить live-миграцию гостевых систем или отключить модуль vhost-net (добавить "blacklist vhost-net" в /etc/modprobe.d/blacklist.conf). Проблема проявляется начиная с ядра Linux 2.6.34. Уязвимость устранена в Ubuntu и Fedora, но пока остаётся неисправленной в Debian, Arch Linux, SUSE и RHEL.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.openwall.com/lists...)
  2. OpenNews: QEMU/KVM и Xen подвержены уязвимости в коде эмуляции VGA
  3. OpenNews: Критическая уязвимость в системах виртуализации, использующих драйвер PCNET
  4. OpenNews: Уязвимость в устройстве QEMU PCNET позволяет выполнить код вне гостевой системы
  5. OpenNews: Уязвимость, позволяющая выйти из изолированного окружения QEMU
  6. OpenNews: Уязвимость в гипервизоре KVM
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: qemu, kvm
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Обсуждение (2) RSS
  • 1, ryoken (ok), 08:20, 19/09/2019 [ответить]  
    		• +/
    >>> Проблема проявляется начиная с ядра Linux 2.6.34.

    O_o

     
  • 2, ilyafedin (ok), 08:29, 19/09/2019 [ответить]  
    		• +/
    Сегодня день шерето?
     
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