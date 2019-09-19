Уязвимость в vhost-net, позволяющая обойти изоляцию в системах на базе QEMU-KVM

Раскрыта информация об уязвимости (CVE-2019-14835), позволяющей выйти за пределы гостевой системы в KVM (qemu-kvm) и выполнить свой код на стороне хост-окружения в контексте ядра Linux. Уязвимости присвоено кодовое имя V-gHost. Проблема позволяет из гостевой системы создать условия для переполнения буфера в модуле ядра vhost-net (сетевой бэкенд для virtio), выполняемом на стороне хост-окружения. Атака может быть проведена злоумышленником, имеющим привилегированный доступ в гостевой системе, во время выполнения операции миграции виртуальных машин.

Исправление проблемы включено в состав ядра Linux 5.3. В качестве обходных путей блокирования уязвимости можно запретить live-миграцию гостевых систем или отключить модуль vhost-net (добавить "blacklist vhost-net" в /etc/modprobe.d/blacklist.conf). Проблема проявляется начиная с ядра Linux 2.6.34. Уязвимость устранена в Ubuntu и Fedora, но пока остаётся неисправленной в Debian, Arch Linux, SUSE и RHEL.



