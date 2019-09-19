The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Корректирующий выпуск Chrome 77.0.3865.90 с устранением критической уязвимости

19.09.2019 07:14

Доступно обновление браузера Chrome 77.0.3865.90, в котором устранены четыре уязвимости, одной из которых присвоен статус критической проблемы, позволяющей обойти все уровни защиты браузера и выполнить код в системе, за пределами sandbox-окружения. Детали о критической уязвимости (CVE-2019-13685) пока не раскрываются, известно только, что она вызвана обращением к уже освобождённому блоку памяти в обработчиках, связанных с интерфейсом пользователя (доступ к информации будет открыт после того, как большая часть пользователей установит обновление).

Остальные три уязвимости помечены как опасные. Проблемы также вызваны обращением к уже освобождённому блоку памяти (Use-after-free) в коде обработки offile-страниц (CVE-2019-13686) и мультимедийных данных (CVE-2019-13687, CVE-2019-13688). Исследователям, выявившим проблемы в мультимедийных обработчиках компания Google выплатила вознаграждение размером по 20 тысяч долларов за каждую уязвимость. Размер премии за две остальные уязвимости пока не определён.

  1. Главная ссылка к новости (https://chromereleases.googleb...)
  2. OpenNews: Обновление Chrome 66 с устранением критической уязвимости
  3. OpenNews: Обновление Chrome с устранением критической уязвимости
  4. OpenNews: Обновление Chrome 57.0.2987.133 с устранением критической уязвимости
  5. OpenNews: Обновление Chrome 48.0.2564.116 с устранением критической уязвимости
  6. OpenNews: Релиз Chrome 77
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: chrome
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (5) RSS
  • 1.5, Аноним (5), 07:38, 19/09/2019 [ответить]  
    		• +/
    > Да! Давайте будем использовать современно-инновационно-прогрессивную нумерацию версий где только одна циферка и больше ничего!
    > Ой, а давайте для небольших релизов с багфиксами добавим минорную версию?
    > Ой, а для случаев, когда релиз не готов, но нужно срочно выкатить патч для закрытия дыры давайте еще билд сзади дописывать?

    Остальось спереди дорисовать мажорную версию для случаев преписывания с устарело-ненужно на модно-стильно-молодежно или смены всех кишок на нове и все снова встанет на свои места.

     
     
  • 2.8, Ан (??), 08:38, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Твои ум не распознаёт больше одной двух цифр после первой точки? Что за вопль идиота...
     

  • 1.6, Адекват (ok), 07:48, 19/09/2019 [ответить]  
    		• +/
    Не успели обновится и вот опять.
     
  • 1.7, Аноним (7), 08:26, 19/09/2019 [ответить]  
    		• +/
    Потому что написано не на расте!!!!!!!!111
     
  • 1.9, Аноним (9), 08:53, 19/09/2019 [ответить]  
    		• +/
    Резюмируя последние месяцы: нет систем и программ для онлайна без критических и свежих дыр.

    Сложные документы, динамические сайты и Ява скрипт - ярко и впечатляет, но
    ооочень неудобно. Ибо они-то и несут вредоносный код.

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Слёрм
    Inferno Solutions
    Hosting by Ihor
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2019 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру