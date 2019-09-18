Дистрибутив Fedora 31 перешёл на стадию бета-тестирования

> Телеметрия опциональна и полностью отключается

если каким-то чудом ты узнаешь, где она спрятана и как ее отключить раньше чем она о тебе успеет слить все что ни попадя (прекрасный popcon, запускаемый еще при установке, motd.dynamic еще до первого логина... интересно, сколько еще тех, о ком я просто не в курсе?)

это ж вам не проклятый продукт корпорации зла, не дающий толком залогиниться в вожделенную игровую машинку, пока не либо согласишься, явным образом, либо откажешься.

это прекрасный опенсосный продукт, сосите, не отвлекайтесь - особенно радует маскировка сливаемых данных под user-agent (ну конечно же, случайно получилось, совсем-совсем случайно - ну не палиться же, действительно, сливая данные через банальные post-запросы)

> Скрипт наклепать на Пайтоне, што/ле...

чем бы дитя ни тешилось, лишь бы телеметрию не отключало.

Приятно отметить, что вне орбиты опеннета и его альтернативно-одаренных посетителей, борцунов за шва6одку, есть другие варианты - очень забавно было обнаружить, к примеру, что кореец из odroid о своих пользователях позаботился. Видимо, на автопилоте - "Штирлиц привычным жестом смахнул со стула кнопки и сел" - вряд ли его _настолько_ заботили его пользователи - он-то им не убунту продает.

Но ты *такой* скриптец вряд ли напишешь. Ждите ебилдов.