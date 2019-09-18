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Дистрибутив Fedora 31 перешёл на стадию бета-тестирования

18.09.2019 10:36

Началось тестирование бета-версии дистрибутива Fedora 31. Бета-выпуск ознаменовал переход на финальную стадию тестирования, при которой допускается только исправление критических ошибок. Релиз запланирован на 22 или 29 октября. Выпуск охватывает Fedora Workstation, Fedora Server, Fedora Silverblue и Live-сборки, поставляемые в форме спинов c десктоп-окружениями KDE Plasma 5, Xfce, MATE, Cinnamon, LXDE и LXQt. Сборки подготовлены для архитектур x86_64, ARM (Raspberry Pi 2 и 3), ARM64 (AArch64) и Power.

Наиболее заметные изменения в Fedora 31:

  • Рабочий стол GNOME обновлён до выпуска 3.34 c поддержкой группировки пиктограмм приложений в папки и новой панелью выбора обоев рабочего стола;
  • Проведена работа по избавлению GNOME Shell от зависимостей, связанных с X11, что позволяет выполнять GNOME без запуска XWayland. Реализована возможность автоматического запуска XWayland при попытке выполнения приложения на базе протокола X11 в графическом окружении на основе протокола Wayland. Добавлена возможность запуска X11-приложений с правами root под управлением XWayland. В SDL решены проблемы с масштабированием при запуске старых игр, работающих в низких разрешениях экрана. Ведётся работа по предоставлению возможности использования 3D-ускорения в XWayland на системах с проприетарными драйверами NVIDIA;
  • В оконном менеджере Mutter добавлена поддержка нового транзакционного (атомарного) API KMS (Atomic Kernel Mode Setting), позволяющая проверить корректность параметров перед фактическим изменением видеорежима;
  • Для использования с рабочим столом GNOME предложен по умолчанию вариант браузера Firefox, собранный с поддержкой Wayland;
  • Библиотека Qt для использования в окружении GNOME собрана по умолчанию с поддержкой Wayland (вместо XCB активирован плагин Qt Wayland);
  • Добавлены пакеты с рабочим столом Xfce 4.14;
  • Пакеты с рабочим столом Deepin обновлены до выпуска 15.11;
  • Проведена работа по приведению режима GNOME Classic к более родному для GNOME 2 стилю. По умолчанию в GNOME Classic отключен обзорный режим и модернизирован интерфейс переключения между виртуальными рабочими столами;
  • Прекращено формирования сборок, образа ядра Linux и основных репозиториев для архитектуры i686. Формирование multi-lib репозиториев для окружений x86_64 сохранено и i686 пакеты в них продолжат обновляться;
  • В число сборок, распространяемых с основной страницы загрузки, добавлена новая официальная редакция Fedora IoT Edition, дополнившая Fedora Workstation, Server и CoreOS. Сборка ориентирована на использование на устройствах интернета вещей (IoT) и предлагает урезанное до минимума окружение, обновление которого производится атомарно через замену образа всей системы, без разбивки на отдельные пакеты. Для формирования системного окружения используется технология OSTree;
  • Проводится тестирование редакции CoreOS, которая пришла на смену продуктам Fedora Atomic Host и CoreOS Container Linux как единое решение для запуска окружений на базе изолированных контейнеров. Первый стабильный выпуск CoreOS ожидается в следующем году;
  • По умолчанию запрещён вход под пользователем root через SSH;
  • Компоновщик GOLD вынесен в отдельный пакет из пакета binutils. Добавлена опциональная возможность использования компоновщика LDD от проекта LLVM;
  • Дистрибутив переведён на использование по умолчанию унифицированной иерархии cgroups-v2. Ранее по умолчанию выставлялся гибридный режим (systemd собирался с "-Ddefault-hierarchy=hybrid");
  • Добавлена возможность генерации сборочных зависимостей для spec-файла RPM;
  • Продолжена чистка пакетов, связанных с Python 2, и подготовка к полному прекращению поддержки Python 2. Исполняемый файл python перенаправлен на Python 3;
  • В пакетном менеджере RPM задействован алгоритм сжатия Zstd. В DNF по умолчанию установлена опция skip_if_unavailable=FALSE, т.е. при недоступности репозитория теперь будет выводиться ошибка. Удалены пакеты, связанные с поддержкой YUM 3;
  • Обновлены системные компоненты, включая Glibc 2.30, Gawk 5.0.1 (ранее применялась ветка 4.2), RPM 4.15
  • Обновлены средства разработки, в том числе Node.js 12.x, Go 1.13, Perl 5.30, Erlang 22, GHC 8.6, Mono 5.20;
  • Добавлена возможность определения собственной политики (crypto-policies) в области поддержки криптографических алгоритмов и протоколов;
  • Продолжена работа по замене PulseAudio и Jack на мультимедийный сервер PipeWire, расширяющий возможности PulseAudio средствами для работы с потоками видео и обработки звука с минимальными задержками с учётом потребности систем профессиональной обработки звука, а также предлагающий расширенную модель безопасности для управления доступом на уровне отдельных устройств и потоков. В рамках цикла разработки Fedora 31 работа сосредоточена в области применения PipeWire для организации совместного доступа к экрану в окружениях на базе Wayland, в том числе с использованием протокола Miracast.
  • Непривилегированным программам предоставлена возможность отправки пакетов ICMP Echo (ping), благодаря установке sysctl "net.ipv4.ping_group_range" для всего диапазона групп (для всех процессов);
  • В состав buildroot включена урезанная версия отладчика GDB (без поддержки XML, Python и подсветки синтаксиса);
  • В образ для EFI (grubx64.efi из grub2-efi-x64) добавлены модули "verify," "cryptodisk" и "luks";
  • Добавлена новая spin-сборка для архитектуры AArch64 с рабочим столом Xfce.

  1. Главная ссылка к новости (https://fedoramagazine.org/ann...)
  2. OpenNews: Утверждено прекращение формирования репозиториев для архитектуры i686 в Fedora 31
  3. OpenNews: Инициатива по сокращению размера приложений в Fedora
  4. OpenNews: Представлен первый предварительный выпуск Fedora CoreOS
  5. OpenNews: Для Fedora предложено GitHub-приложение Packit-as-a-Service
  6. OpenNews: Релиз Linux-дистрибутива Fedora 30
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: fedora
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Обсуждение (39) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.4, Anonn (?), 12:37, 18/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Раньше был любимый дистрибутив.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 12:44, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Раньше был дистрибутив, а теперь зоопарк дистрибутивов.
     
     
  • 3.11, IRASoldier_registered (ok), 13:05, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Версии дистрибутива для специфического использования - зоопарк? Это забота о юзерах. Чтобы не надо было страдать крас***зием, а просто сразу ставить подходящий под конкретные нужды.
     
  • 2.27, Anonim (??), 14:44, 18/09/2019 Скрыто модератором
    		• –4 +/
     
     
  • 3.29, Anonim (??), 14:50, 18/09/2019 Скрыто модератором
    		• –3 +/
     
     
  • 4.30, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 14:54, 18/09/2019 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
     
  • 5.31, dr.rulez (ok), 14:57, 18/09/2019 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
     
  • 6.40, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 15:49, 18/09/2019 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 3.34, BlackRot (?), 15:32, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как же хочеться тебя оскорбить в ответ, но вижу у тебя и так всё плохо в жизни.
    Поэтому просвечу тебя немного:
    31 версия Fedora не значит что выйдет RHEL 9 просто потому, что ты так глупо считаешь.
    Для тех кто любит частые обновления, уже давно юзает Fedora Rawhide.
    Обычные стабильные сборки ничем не отличаются от твоей любимой бубунту, даже наоборот, в Fedora не суют руки куда не надо. Ванильный Gnome...
    Про стабильность никто ничего не говорил, но раз уж ты заикнулся, то тебя не удивляет тот факт что есть бета версия федоры? релиз тогда в альфу что ли превращается? Его тсабильность ничем не отличается от других дистрибутивов, в каждом свои приколы, но ничего такого, что нельзя было бы решить без особых усилий. Но тебе ж проще винду свою переустановить.
    Федора это отличный дистрибутив, я использую его уже 3 года, он полюбился мне. Но если у тебя так бомбит от этого Linux дистрибутива, что тогда ты здесь делаешь?
     
     
  • 4.39, пох. (?), 15:48, 18/09/2019 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (9)

  • 1.6, Аноним (6), 12:45, 18/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Уважемые бета-тестеры! Бета-дистрибутив перешёл в бета-тестирования. По окончанию бета-тестирования, будет выпущена окончательная бета-версия бета-дистрибутива.
     
     
  • 2.7, ыть (ok), 12:46, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    значит дебиан это вечная бета убунты?
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 12:48, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    где ты видел стабильную убунту?
     
     
  • 4.10, аноним3 (?), 12:57, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ну насколько помню 8 убунта была вполне себе стабильной. правда неудобной. но зондов было меньше))
     
     
  • 5.19, IRASoldier_registered (ok), 13:32, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Убунте нет зондов. Телеметрия опциональна и полностью отключается, хошь - через гуй, хошь - как деды-прадеды, через консоль. Везде-то вам зонды мерещатся - думается, если пропустить посты на опеннете через анализатор, "зонд" будет самым частым словом по употреблению. Скрипт наклепать на Пайтоне, штоле...
     
     
  • 6.20, Аноним (20), 13:42, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Что характерно телеметрия норовит установится обратно при установлении многих пакетов (если и не всех). Несколько раз такое замечал.
     
     
  • 7.38, macfaq (?), 15:41, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Что характерно телеметрия норовит установится обратно при установлении многих пакетов
    > (если и не всех). Несколько раз такое замечал.

    Лог установки давай.

     
  • 6.37, пох. (?), 15:40, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Телеметрия опциональна и полностью отключается

    если каким-то чудом ты узнаешь, где она спрятана и как ее отключить раньше чем она о тебе успеет слить все что ни попадя (прекрасный popcon, запускаемый еще при установке, motd.dynamic еще до первого логина... интересно, сколько еще тех, о ком я просто не в курсе?)

    это ж вам не проклятый продукт корпорации зла, не дающий толком залогиниться в вожделенную игровую машинку, пока не либо согласишься, явным образом, либо откажешься.

    это прекрасный опенсосный продукт, сосите, не отвлекайтесь - особенно радует маскировка сливаемых данных под user-agent (ну конечно же, случайно получилось, совсем-совсем случайно - ну не палиться же, действительно, сливая данные через банальные post-запросы)

    > Скрипт наклепать на Пайтоне, што/ле...

    чем бы дитя ни тешилось, лишь бы телеметрию не отключало.

    Приятно отметить, что вне орбиты опеннета и его альтернативно-одаренных посетителей, борцунов за шва6одку, есть другие варианты - очень забавно было обнаружить, к примеру, что кореец из odroid о своих пользователях позаботился. Видимо, на автопилоте - "Штирлиц привычным жестом смахнул со стула кнопки и сел" - вряд ли его _настолько_ заботили его пользователи - он-то им не убунту продает.

    Но ты *такой* скриптец вряд ли напишешь. Ждите ебилдов.

     
  • 4.13, Игорь (??), 13:06, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    LTS
     
     
  • 5.15, Аноним (8), 13:22, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    на серверах может быть, но если установлено какое-либо окружение рабочего стола, то даже LTS у меня начинает превращаться в тыкву где-то через пол года.
     
     
  • 6.42, macfaq (?), 15:54, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > на серверах может быть, но если установлено какое-либо окружение рабочего стола, то
    > даже LTS у меня начинает превращаться в тыкву где-то через пол
    > года.

    Что ты с ней делаешь?

    В 2012 году ставил 12.04LTS на машинку-смертника [1] для типично офисной работы [2]. Продержалась до конца 2016-го, жалобы если и были, то исключительно на убитое железо.

    [1] Экстренная замена, собранная из хлама, который на месте был.

    [2] Кажется, эти деятели в итоге на ней ещё и в "контер" играли.

     
  • 3.9, Анонданон (?), 12:49, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Наоборот
     
  • 2.12, IRASoldier_registered (ok), 13:06, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >Бета-дистрибутив

    Этот боян уже давно устарел.

     
     
  • 3.22, Аноним (22), 13:45, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Что вы от него хотите, человек еще не отошел от разморозки.
     
  • 3.33, dr.rulez (ok), 15:22, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Этот боян уже давно устарел.

    Уже только на пре-альфа версию тянет ?

     
  • 2.16, Аноним (16), 13:23, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    > ... окончательная бета-версия бета-дистрибутива.

    Если релиз федоры - бета, то релиз убунты - сырая альфа.

     

  • 1.14, vz_2 (?), 13:19, 18/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Он собирается атомизироваться или нет? Этот бегущий по лезвию всегда смотрит вперед.
     
     
  • 2.25, Ph0zzy (ok), 14:27, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    * https://silverblue.fedoraproject.org
    * https://coreos.fedoraproject.org
     

  • 1.17, Анонимчик (?), 13:23, 18/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда нибудь попрбую этот Fedora, возможно и понравиться. Наблюдаю за новым софтом, обязательно rpm своих программ разработчики сделают...
     
  • 1.18, RudolF (?), 13:31, 18/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Молодцы! Любимый дистрибутив. Уже неделю как эту бетку гоняю и вполне она хороша.
     
     
  • 2.21, Аноним (20), 13:43, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    IBM тебя не забудет.
     
  • 2.36, BlackRot (?), 15:38, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сижу на 30й версии в данный момент, завариваю чай и буду обновляться до беты) уан лав
     

  • 1.23, Анонимныйаноним (?), 13:49, 18/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Дистрибутив переведён на использование по умолчанию унифицированной иерархии cgroups-v2

    Т.е. докер работать не будет. Замечательно

     
     
  • 2.24, Аноним (8), 14:22, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вроде ж не сказано, что нельзя переключить обратно через параметры загрузки
     
  • 2.26, Ph0zzy (ok), 14:28, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Use podman, Luke!
     
  • 2.28, биба (?), 14:45, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    systemd.unified_cgroup_hierarchy

        When specified without an argument or with a true argument, enables the usage of unified cgroup hierarchy (a.k.a. cgroups-v2). When specified with a false argument, fall back to hybrid or full legacy cgroup hierarchy.

        If this option is not specified, the default behaviour is determined during compilation (the -Ddefault-hierarchy= meson option). If the kernel does not support unified cgroup hierarchy, the legacy hierarchy will be used even if this option is specified.
    systemd.legacy_systemd_cgroup_controller

        Takes effect if the full unified cgroup hierarchy is not used (see previous option). When specified without an argument or with a true argument, disables the use of "hybrid" cgroup hierarchy (i.e. a cgroups-v2 tree used for systemd, and legacy cgroup hierarchy, a.k.a. cgroups-v1, for other controllers), and forces a full "legacy" mode. When specified with a false argument, enables the use of "hybrid" hierarchy.

        If this option is not specified, the default behaviour is determined during compilation (the -Ddefault-hierarchy= meson option). If the kernel does not support unified cgroup hierarchy, the legacy hierarchy will be used even if this option is specified.

    https://www.freedesktop.org/software/systemd/man/systemd.html

     
  • 2.32, Аноним (32), 15:04, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    RedHat использует podman, buildah и skopeo на базе cri-o. Докер давно устарел.
     
     
  • 3.41, пох. (?), 15:49, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    что еще объявлено немодным сегодня?

     

  • 1.35, user90 (?), 15:33, 18/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Fedora 131? А, не, это только в следующем году же..
     

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