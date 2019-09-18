Дистрибутив Fedora 31 перешёл на стадию бета-тестирования

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|3.11, IRASoldier_registered (ok), 13:05, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Версии дистрибутива для специфического использования - зоопарк? Это забота о юзерах. Чтобы не надо было страдать крас***зием, а просто сразу ставить подходящий под конкретные нужды.
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|3.34, BlackRot (?), 15:32, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как же хочеться тебя оскорбить в ответ, но вижу у тебя и так всё плохо в жизни.
Поэтому просвечу тебя немного:
31 версия Fedora не значит что выйдет RHEL 9 просто потому, что ты так глупо считаешь.
Для тех кто любит частые обновления, уже давно юзает Fedora Rawhide.
Обычные стабильные сборки ничем не отличаются от твоей любимой бубунту, даже наоборот, в Fedora не суют руки куда не надо. Ванильный Gnome...
Про стабильность никто ничего не говорил, но раз уж ты заикнулся, то тебя не удивляет тот факт что есть бета версия федоры? релиз тогда в альфу что ли превращается? Его тсабильность ничем не отличается от других дистрибутивов, в каждом свои приколы, но ничего такого, что нельзя было бы решить без особых усилий. Но тебе ж проще винду свою переустановить.
Федора это отличный дистрибутив, я использую его уже 3 года, он полюбился мне. Но если у тебя так бомбит от этого Linux дистрибутива, что тогда ты здесь делаешь?
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|1.6, Аноним (6), 12:45, 18/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Уважемые бета-тестеры! Бета-дистрибутив перешёл в бета-тестирования. По окончанию бета-тестирования, будет выпущена окончательная бета-версия бета-дистрибутива.
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|4.10, аноним3 (?), 12:57, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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ну насколько помню 8 убунта была вполне себе стабильной. правда неудобной. но зондов было меньше))
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|5.19, IRASoldier_registered (ok), 13:32, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В Убунте нет зондов. Телеметрия опциональна и полностью отключается, хошь - через гуй, хошь - как деды-прадеды, через консоль. Везде-то вам зонды мерещатся - думается, если пропустить посты на опеннете через анализатор, "зонд" будет самым частым словом по употреблению. Скрипт наклепать на Пайтоне, штоле...
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|6.20, Аноним (20), 13:42, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Что характерно телеметрия норовит установится обратно при установлении многих пакетов (если и не всех). Несколько раз такое замечал.
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|7.38, macfaq (?), 15:41, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Что характерно телеметрия норовит установится обратно при установлении многих пакетов
> (если и не всех). Несколько раз такое замечал.
Лог установки давай.
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|6.37, пох. (?), 15:40, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Телеметрия опциональна и полностью отключается
если каким-то чудом ты узнаешь, где она спрятана и как ее отключить раньше чем она о тебе успеет слить все что ни попадя (прекрасный popcon, запускаемый еще при установке, motd.dynamic еще до первого логина... интересно, сколько еще тех, о ком я просто не в курсе?)
это ж вам не проклятый продукт корпорации зла, не дающий толком залогиниться в вожделенную игровую машинку, пока не либо согласишься, явным образом, либо откажешься.
это прекрасный опенсосный продукт, сосите, не отвлекайтесь - особенно радует маскировка сливаемых данных под user-agent (ну конечно же, случайно получилось, совсем-совсем случайно - ну не палиться же, действительно, сливая данные через банальные post-запросы)
> Скрипт наклепать на Пайтоне, што/ле...
чем бы дитя ни тешилось, лишь бы телеметрию не отключало.
Приятно отметить, что вне орбиты опеннета и его альтернативно-одаренных посетителей, борцунов за шва6одку, есть другие варианты - очень забавно было обнаружить, к примеру, что кореец из odroid о своих пользователях позаботился. Видимо, на автопилоте - "Штирлиц привычным жестом смахнул со стула кнопки и сел" - вряд ли его _настолько_ заботили его пользователи - он-то им не убунту продает.
Но ты *такой* скриптец вряд ли напишешь. Ждите ебилдов.
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|5.15, Аноним (8), 13:22, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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на серверах может быть, но если установлено какое-либо окружение рабочего стола, то даже LTS у меня начинает превращаться в тыкву где-то через пол года.
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|6.42, macfaq (?), 15:54, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> на серверах может быть, но если установлено какое-либо окружение рабочего стола, то
> даже LTS у меня начинает превращаться в тыкву где-то через пол
> года.
Что ты с ней делаешь?
В 2012 году ставил 12.04LTS на машинку-смертника [1] для типично офисной работы [2]. Продержалась до конца 2016-го, жалобы если и были, то исключительно на убитое железо.
[1] Экстренная замена, собранная из хлама, который на месте был.
[2] Кажется, эти деятели в итоге на ней ещё и в "контер" играли.
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|2.16, Аноним (16), 13:23, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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> ... окончательная бета-версия бета-дистрибутива.
Если релиз федоры - бета, то релиз убунты - сырая альфа.
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|1.14, vz_2 (?), 13:19, 18/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Он собирается атомизироваться или нет? Этот бегущий по лезвию всегда смотрит вперед.
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|1.17, Анонимчик (?), 13:23, 18/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Когда нибудь попрбую этот Fedora, возможно и понравиться. Наблюдаю за новым софтом, обязательно rpm своих программ разработчики сделают...
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|1.18, RudolF (?), 13:31, 18/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Молодцы! Любимый дистрибутив. Уже неделю как эту бетку гоняю и вполне она хороша.
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|2.36, BlackRot (?), 15:38, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сижу на 30й версии в данный момент, завариваю чай и буду обновляться до беты) уан лав
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|1.23, Анонимныйаноним (?), 13:49, 18/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Дистрибутив переведён на использование по умолчанию унифицированной иерархии cgroups-v2
Т.е. докер работать не будет. Замечательно
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|2.24, Аноним (8), 14:22, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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вроде ж не сказано, что нельзя переключить обратно через параметры загрузки
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|2.28, биба (?), 14:45, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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systemd.unified_cgroup_hierarchy
When specified without an argument or with a true argument, enables the usage of unified cgroup hierarchy (a.k.a. cgroups-v2). When specified with a false argument, fall back to hybrid or full legacy cgroup hierarchy.
If this option is not specified, the default behaviour is determined during compilation (the -Ddefault-hierarchy= meson option). If the kernel does not support unified cgroup hierarchy, the legacy hierarchy will be used even if this option is specified.
systemd.legacy_systemd_cgroup_controller
Takes effect if the full unified cgroup hierarchy is not used (see previous option). When specified without an argument or with a true argument, disables the use of "hybrid" cgroup hierarchy (i.e. a cgroups-v2 tree used for systemd, and legacy cgroup hierarchy, a.k.a. cgroups-v1, for other controllers), and forces a full "legacy" mode. When specified with a false argument, enables the use of "hybrid" hierarchy.
If this option is not specified, the default behaviour is determined during compilation (the -Ddefault-hierarchy= meson option). If the kernel does not support unified cgroup hierarchy, the legacy hierarchy will be used even if this option is specified.
https://www.freedesktop.org/software/systemd/man/systemd.html
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|2.32, Аноним (32), 15:04, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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RedHat использует podman, buildah и skopeo на базе cri-o. Докер давно устарел.
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