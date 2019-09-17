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Эдвард Сноуден дал интервью, в котором поделился мнением о мессенджерах

17.09.2019 00:56

Эдвард Сноуден, бывший сотрудник АНБ, скрывающийся от американских спецслужб в России, дал интервью французской радиостанции France Inter. В числе прочих обсуждаемых тем, отдельный интерес представляет вопрос о том, безрассудно ли и рисковано ли использовать Whatsapp и Telegram, ссылаясь на то, что премьер министр Франции общается со своими министрами через Whatsapp, а президент со своими подчинёнными - через Telegram.

В ответе Сноуден сообщил, что использовать эти программы лучше, чем SMS или телефонные звонки из-за использования приложениями шифрования; в то же время, если вы премьер-министр, использование этих средств очень рискованно. Если кто-то в правительстве использует WhatsApp, то это ошибка: Facebook владеет этим приложением и постепенно удаляет средства защиты. Они обещают, что не будут слушать разговоры, потому что они зашифрованы. Но они будут пытаться это сделать оправдывая себя соображениями национальной безопасности. Вместо этих приложения Сноуден посоветовал Signal Messenger или Wire, как более безопасные альтернативы, не замеченные в связи со спецслужбами.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.franceinter.fr/emi...)
  2. OpenNews: Критическая уязвимость в приложении WhatsApp, пригодная для внедрения вредоносного ПО
  3. OpenNews: Представлен метод атаки на групповой чат WhatsApp и Signal
  4. OpenNews: Выпуск децентрализованной коммуникационной платформы Matrix 1.0
  5. OpenNews: Поддельное приложение WhatsApp в Google Play установили более миллиона пользователей
  6. OpenNews: Завершено открытие серверной части сервиса мгновенного обмена сообщениями Wire
Автор новости: Аноним
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: signal, whatsapp
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  • 1.1, Аноним (1), 12:21, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    А Signal Messenger и Wire FSF-approved?
     
     
  • 2.21, AlexYeCu_not_logged (?), 12:51, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >А Signal Messenger и Wire FSF-approved?

    Уже неактуально.

     
     
  • 3.25, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 12:54, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    >>А Signal Messenger и Wire FSF-approved?
    > Уже неактуально.

    Теперь Snowden-FSB-approved в трынде?

     
  • 2.29, SR_team (?), 13:07, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    какая разница? Они тоже требуют сим - шило на мыло
     

  • 1.2, Аноним (2), 12:22, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    А как же matrix через riot.im?
     
  • 1.3, Аноним (3), 12:22, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    А против Телеграмма аргумента не сказал.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 12:27, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Думаю основной проблемой телеграма является то, что для реги требуется мобильный телефон. Получив доступ к номеру, вскрывается вообще всё. А на уровне, как он приводит в пример, премьер министров и презедентов, думаю, если потребуется, доступ получат к данным номера без проблем. И вся безопасность Телеграма сыпется.

    Вообще не понимаю чо так все вцепились в регу по телефонам.

     
     
  • 3.8, Groosha (?), 12:29, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вцепились по одной простой причине: для мессенджеров, где сидят 2.5 человека, рега по телефону не нужна, но как только их становится в миллион раз больше, появляются спамеры. Зарегать 100 тысяч электронных адресов проще и дешевле, чем 100 тысяч номеров мобилок.
     
     
  • 4.27, Аноним (27), 13:02, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Запрещаем приём сообщений от контактов не в ростере и всё, спам тихо и мирно умирает.
     
  • 4.30, ilyafedin (ok), 13:09, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Судя по телеграму, не сильно помогает. Нет, тут скорее причина в постороении социальных графов: кто-то поставил телеграм из контактов - и ты видишь, что он в телеграме.

    Собственно, это, наверное, как раз то (основная причина), что отличает современный мессенджер от ICQ, Jabber, IRC и т. п.

     
  • 4.35, SR_team (?), 13:13, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    на публичное мыло спам письма всего 2 раза приходили за год жизни ящика. больше всего спама пользователи получают не от злостных спамеров, а от всяких говно-сайтов на которых они при регистрации не сняли галочку "засрать мою почту вашей рекламой"
     
  • 3.11, Kolay (?), 12:32, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В тг есть 2фа (пароль на аккаунт + даже при входе, прочтитать не выйдет + клиент опенсорс
     
     
  • 4.32, имя_ (?), 13:11, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и сильно оно помогает, если спецслужбы занялись целью получить доступ? Вроде в РФ уже были случаи перехвата смс с кодом для восстановления доступа.
     
     
  • 5.34, Kolay (?), 13:12, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > и сильно оно помогает, если спецслужбы занялись целью получить доступ? Вроде в
    > РФ уже были случаи перехвата смс с кодом для восстановления доступа.

    Да. Они не смогут узнать твой пароль

     
  • 3.14, Аноним (14), 12:37, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ставь 2FA. Везде и всегда.
     
  • 2.6, Shura (??), 12:29, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    тот же самый аргумент что и против ватсапп - централизованный мессинджер. Никто не знает что и куда они сливают.
     
  • 2.10, Аноним (10), 12:30, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    > А против Телеграмма аргумента не сказал.

    Его просто мало используют за пределами стран третьего мира, где нет денег на платный контент, и этот платный контент они смотрят в Telegram.

    Пример WhatsApp же понятен всему миру, ибо его используют фактически везде.

     
     
  • 3.22, Аноним (22), 12:52, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В странах третьего мира (например, латинская америка) телеграм совсем не популярен, там все используют только ватсап.
     
     
  • 4.33, Аноним (10), 13:12, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В странах третьего мира (например, латинская америка) телеграм совсем не популярен, там все используют только ватсап.

    Я о том же.

    Пример с WhatsApp понятен, а с Telegram не особо, потому что он не так широко распространен.

     

  • 1.5, f0b (ok), 12:28, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Не преминул зарекламировать свой странный сигнал.
     
     
  • 2.24, Дон Ягон (ok), 12:53, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >  Не преминул зарекламировать свой странный сигнал.

    Та же мысль возникла.

     

  • 1.7, Аноним (7), 12:29, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Основная проблема телеги в том, что никто не пользует "шифрованные чаты". А обычные чаты не шифрованные с доступом к ним сотрудников телеги.
     
     
  • 2.9, Groosha (?), 12:29, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    "никто"

    Сильное заявление. Говорите за себя

     
  • 2.13, Иван Лох (?), 12:36, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они уже запилили групповые шифрованные чаты?
     

  • 1.12, BlackRot (?), 12:34, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Забавно что Viber все в упор не видят и игнорят.
    Видимо лучший месенджер в мире. Удобный и сквозное шифрование (так они говорят). У кого есть обратные доводы?
     
     
  • 2.28, aperon (ok), 13:03, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Viber лучший только по количеству спама.
     
  • 2.38, Аноним (38), 13:19, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что это треш, на который с т.з. безопасности и смотреть не интересно. https://www.youtube.com/watch?v=kqgn-HF4gKg
     

  • 1.15, Аноним (15), 12:37, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >более безопасные альтернативы

    Понимаете ли, в некоторых "безопасных" "альтернативах" нашлись явные (видные невооружённым глазом живому человеку, а также очень тупому статическому анализатору) RCE-бэкдоры. Явные, лежащие там долгое время. Как и в прочем опенсорсном софте.

    Из этого делаются следующие выводы:
    1. Опен-сорс софт крайне уязвим для внедрения бэкдоров. Его НИКТО НЕ АУДИТИТ. НИКТО. НЕ АУДИТИТ. Даже на уровне простого грепа кодовой базы. Если даже внедрят явный бэкдор в исходники, он будет там годы.
    2. если внедрят замаскированные бэкдоры, вы их не найдёте никогда. Поиск таких бэкдоров стоит столько же и даже дороже, чем поиск 0-day уязвимостей. Халявщикам, не нашедшим ни времени, ни денег на тупой аудит - не по карману. АНБ - по карману. Так что ни бэкдоры, ни уявимости вы не найдёте. А если даже и найдёте, то не пофиксите - фикс может означать полную переделку архитектуры.
    3. "защищённые" мессенджеры и их пользователи являются мишенью, более ценной, чем средний пользователь. Это значит, что бэкдоры туда обязательно внедрят и уже внедрили. И их никогда не найдут и не пофиксят ввиду пунктов 1 и 2.

    Всё это значит, что пользоваться "защищённым" мессенджером - это подвергать себя риску большему, чем пользоваться демонстративно незащищённым. При этом демонстративно незащищённый не даёт ощущения ложной безопасности.

     
     
  • 2.18, Аноним (38), 12:45, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Правильно, да здравствует переписка в plain text!

    PS: Товарищ майор, залогиньтесь.

     
  • 2.20, AlexYeCu_not_logged (?), 12:50, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Его НИКТО НЕ АУДИТИТ.

    А что аудитят-то? И кто?

    >Халявщикам, не нашедшим ни времени, ни денег на тупой аудит

    А, понятно. Вопросов больше нет.

     

  • 1.16, Аноним (16), 12:38, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Сноуден сказал то, что ему велели приютившие его. Этого болванчика не стоит воспринимать никак в текущей его ситуации и положении.
     
     
  • 2.17, Аноним (38), 12:43, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Он сказал вполне здравые вещи, которые были понятны и без этого, и не зависят от того, где он находится.
     
  • 2.36, Анонимный прохожий (?), 13:16, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Сноуден сказал то, что ему велели приютившие его. Этого болванчика не стоит воспринимать никак в текущей его ситуации и положении.

    Конечно - всерьёз стоит только воспринимать анонима. Он же иксперд!

     
  • 2.37, Аноним (37), 13:19, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >  Сноуден сказал то, что ему велели приютившие его. Этого болванчика не стоит воспринимать никак в текущей его ситуации и положении.

    А вы говорите то, что вам велели приютившие вас. Так что вас тоже не стоит воспринимать. Особенно ваши указания, кого слушать, а кого нет.

     

  • 1.19, AlexYeCu_not_logged (?), 12:48, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Signal Messenger или Wire

    Первый требует телефонного номера, так что безопасным не может считаться в принципе.
    Вторым пользоваться можно, но богат он багами, а разработчики, как бы это помягче сказать, странные. Серьёзно, как с инопланетянами общаешься.

     
     
  • 2.26, Аноним (26), 13:00, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Несколько моих багрепортов и хотелок исправили за 1-2 релиза. Но некоторые просьбы не могут (точнее, не хотят) починить уже по два года, например, альбомный режим на телефоне.
     
     
  • 3.31, AlexYeCu_not_logged (?), 13:11, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Несколько моих багрепортов и хотелок исправили за 1-2 релиза. Но некоторые просьбы
    > не могут (точнее, не хотят) починить уже по два года, например,
    > альбомный режим на телефоне.

    По одному багрепорту я не смог объяснить разрабам простейшие вещи:

    1. Хардкодить глобальные хоткеи плохо.
    2. Условия воспроизведения бага пишутся не просто так: не надо брать другие условия и утверждать, что баг не воспроизводится.
    3. Если в коде написано одно, а поведение у программы другое, это всё равно баг, даже если в определённых условиях программа ведёт себя так, как ожидает того багрепортер.

    По второму ещё веселее: я нашёл серьёзный баг в гитовской 3.11. Отрепортил. Багрепорт закрыли с формулировкой «3.11 ещё не вышла, пользуйтесь 3.10».

    В общем, всё очень странно.

     

  • 1.23, Аноним (23), 12:52, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    >Telegram

    Не устану повторять что это "клоака" логово всех наркоторговцев и экстремистов, а Дуров международный преступник!

     
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