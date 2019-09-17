Эдвард Сноуден дал интервью, в котором поделился мнением о мессенджерах

|
|
|
|2.4, Аноним (4), 12:27, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Думаю основной проблемой телеграма является то, что для реги требуется мобильный телефон. Получив доступ к номеру, вскрывается вообще всё. А на уровне, как он приводит в пример, премьер министров и презедентов, думаю, если потребуется, доступ получат к данным номера без проблем. И вся безопасность Телеграма сыпется.
Вообще не понимаю чо так все вцепились в регу по телефонам.
|
|
|
|3.8, Groosha (?), 12:29, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Вцепились по одной простой причине: для мессенджеров, где сидят 2.5 человека, рега по телефону не нужна, но как только их становится в миллион раз больше, появляются спамеры. Зарегать 100 тысяч электронных адресов проще и дешевле, чем 100 тысяч номеров мобилок.
|
|
|
|4.27, Аноним (27), 13:02, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Запрещаем приём сообщений от контактов не в ростере и всё, спам тихо и мирно умирает.
|
|4.30, ilyafedin (ok), 13:09, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Судя по телеграму, не сильно помогает. Нет, тут скорее причина в постороении социальных графов: кто-то поставил телеграм из контактов - и ты видишь, что он в телеграме.
Собственно, это, наверное, как раз то (основная причина), что отличает современный мессенджер от ICQ, Jabber, IRC и т. п.
|
|4.35, SR_team (?), 13:13, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
на публичное мыло спам письма всего 2 раза приходили за год жизни ящика. больше всего спама пользователи получают не от злостных спамеров, а от всяких говно-сайтов на которых они при регистрации не сняли галочку "засрать мою почту вашей рекламой"
|
|3.11, Kolay (?), 12:32, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
В тг есть 2фа (пароль на аккаунт + даже при входе, прочтитать не выйдет + клиент опенсорс
|
|
|
|4.32, имя_ (?), 13:11, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
и сильно оно помогает, если спецслужбы занялись целью получить доступ? Вроде в РФ уже были случаи перехвата смс с кодом для восстановления доступа.
|
|
|
|5.34, Kolay (?), 13:12, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> и сильно оно помогает, если спецслужбы занялись целью получить доступ? Вроде в
> РФ уже были случаи перехвата смс с кодом для восстановления доступа.
Да. Они не смогут узнать твой пароль
|
|2.6, Shura (??), 12:29, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
тот же самый аргумент что и против ватсапп - централизованный мессинджер. Никто не знает что и куда они сливают.
|
|2.10, Аноним (10), 12:30, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
|
> А против Телеграмма аргумента не сказал.
Его просто мало используют за пределами стран третьего мира, где нет денег на платный контент, и этот платный контент они смотрят в Telegram.
Пример WhatsApp же понятен всему миру, ибо его используют фактически везде.
|
|
|
|3.22, Аноним (22), 12:52, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
В странах третьего мира (например, латинская америка) телеграм совсем не популярен, там все используют только ватсап.
|
|
|
|4.33, Аноним (10), 13:12, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> В странах третьего мира (например, латинская америка) телеграм совсем не популярен, там все используют только ватсап.
Я о том же.
Пример с WhatsApp понятен, а с Telegram не особо, потому что он не так широко распространен.
|
|
|
|2.24, Дон Ягон (ok), 12:53, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Не преминул зарекламировать свой странный сигнал.
Та же мысль возникла.
|
|1.7, Аноним (7), 12:29, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Основная проблема телеги в том, что никто не пользует "шифрованные чаты". А обычные чаты не шифрованные с доступом к ним сотрудников телеги.
|
|1.12, BlackRot (?), 12:34, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
Забавно что Viber все в упор не видят и игнорят.
Видимо лучший месенджер в мире. Удобный и сквозное шифрование (так они говорят). У кого есть обратные доводы?
|
|1.15, Аноним (15), 12:37, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
>более безопасные альтернативы
Понимаете ли, в некоторых "безопасных" "альтернативах" нашлись явные (видные невооружённым глазом живому человеку, а также очень тупому статическому анализатору) RCE-бэкдоры. Явные, лежащие там долгое время. Как и в прочем опенсорсном софте.
Из этого делаются следующие выводы:
1. Опен-сорс софт крайне уязвим для внедрения бэкдоров. Его НИКТО НЕ АУДИТИТ. НИКТО. НЕ АУДИТИТ. Даже на уровне простого грепа кодовой базы. Если даже внедрят явный бэкдор в исходники, он будет там годы.
2. если внедрят замаскированные бэкдоры, вы их не найдёте никогда. Поиск таких бэкдоров стоит столько же и даже дороже, чем поиск 0-day уязвимостей. Халявщикам, не нашедшим ни времени, ни денег на тупой аудит - не по карману. АНБ - по карману. Так что ни бэкдоры, ни уявимости вы не найдёте. А если даже и найдёте, то не пофиксите - фикс может означать полную переделку архитектуры.
3. "защищённые" мессенджеры и их пользователи являются мишенью, более ценной, чем средний пользователь. Это значит, что бэкдоры туда обязательно внедрят и уже внедрили. И их никогда не найдут и не пофиксят ввиду пунктов 1 и 2.
Всё это значит, что пользоваться "защищённым" мессенджером - это подвергать себя риску большему, чем пользоваться демонстративно незащищённым. При этом демонстративно незащищённый не даёт ощущения ложной безопасности.
|
|
|
|2.18, Аноним (38), 12:45, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Правильно, да здравствует переписка в plain text!
PS: Товарищ майор, залогиньтесь.
|
|2.20, AlexYeCu_not_logged (?), 12:50, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Его НИКТО НЕ АУДИТИТ.
А что аудитят-то? И кто?
>Халявщикам, не нашедшим ни времени, ни денег на тупой аудит
А, понятно. Вопросов больше нет.
|
|1.16, Аноним (16), 12:38, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
Сноуден сказал то, что ему велели приютившие его. Этого болванчика не стоит воспринимать никак в текущей его ситуации и положении.
|
|
|
|2.17, Аноним (38), 12:43, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Он сказал вполне здравые вещи, которые были понятны и без этого, и не зависят от того, где он находится.
|
|2.36, Анонимный прохожий (?), 13:16, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Сноуден сказал то, что ему велели приютившие его. Этого болванчика не стоит воспринимать никак в текущей его ситуации и положении.
Конечно - всерьёз стоит только воспринимать анонима. Он же иксперд!
|
|2.37, Аноним (37), 13:19, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Сноуден сказал то, что ему велели приютившие его. Этого болванчика не стоит воспринимать никак в текущей его ситуации и положении.
А вы говорите то, что вам велели приютившие вас. Так что вас тоже не стоит воспринимать. Особенно ваши указания, кого слушать, а кого нет.
|
|1.19, AlexYeCu_not_logged (?), 12:48, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
>Signal Messenger или Wire
Первый требует телефонного номера, так что безопасным не может считаться в принципе.
Вторым пользоваться можно, но богат он багами, а разработчики, как бы это помягче сказать, странные. Серьёзно, как с инопланетянами общаешься.
|
|
|
|2.26, Аноним (26), 13:00, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Несколько моих багрепортов и хотелок исправили за 1-2 релиза. Но некоторые просьбы не могут (точнее, не хотят) починить уже по два года, например, альбомный режим на телефоне.
|
|
|
|3.31, AlexYeCu_not_logged (?), 13:11, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Несколько моих багрепортов и хотелок исправили за 1-2 релиза. Но некоторые просьбы
> не могут (точнее, не хотят) починить уже по два года, например,
> альбомный режим на телефоне.
По одному багрепорту я не смог объяснить разрабам простейшие вещи:
1. Хардкодить глобальные хоткеи плохо.
2. Условия воспроизведения бага пишутся не просто так: не надо брать другие условия и утверждать, что баг не воспроизводится.
3. Если в коде написано одно, а поведение у программы другое, это всё равно баг, даже если в определённых условиях программа ведёт себя так, как ожидает того багрепортер.
По второму ещё веселее: я нашёл серьёзный баг в гитовской 3.11. Отрепортил. Багрепорт закрыли с формулировкой «3.11 ещё не вышла, пользуйтесь 3.10».
В общем, всё очень странно.
|
|1.23, Аноним (23), 12:52, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
>Telegram
Не устану повторять что это "клоака" логово всех наркоторговцев и экстремистов, а Дуров международный преступник!
|