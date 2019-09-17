Эдвард Сноуден дал интервью, в котором поделился мнением о мессенджерах

2.4 , Аноним ( 4 ), 12:27, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Думаю основной проблемой телеграма является то, что для реги требуется мобильный телефон. Получив доступ к номеру, вскрывается вообще всё. А на уровне, как он приводит в пример, премьер министров и презедентов, думаю, если потребуется, доступ получат к данным номера без проблем. И вся безопасность Телеграма сыпется. Вообще не понимаю чо так все вцепились в регу по телефонам.

3.8 , Groosha ( ? ), 12:29, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Вцепились по одной простой причине: для мессенджеров, где сидят 2.5 человека, рега по телефону не нужна, но как только их становится в миллион раз больше, появляются спамеры. Зарегать 100 тысяч электронных адресов проще и дешевле, чем 100 тысяч номеров мобилок.

4.27 , Аноним ( 27 ), 13:02, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Запрещаем приём сообщений от контактов не в ростере и всё, спам тихо и мирно умирает.

4.30 , ilyafedin ( ok ), 13:09, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Судя по телеграму, не сильно помогает. Нет, тут скорее причина в постороении социальных графов: кто-то поставил телеграм из контактов - и ты видишь, что он в телеграме. Собственно, это, наверное, как раз то (основная причина), что отличает современный мессенджер от ICQ, Jabber, IRC и т. п.

4.35 , SR_team ( ? ), 13:13, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – на публичное мыло спам письма всего 2 раза приходили за год жизни ящика. больше всего спама пользователи получают не от злостных спамеров, а от всяких говно-сайтов на которых они при регистрации не сняли галочку "засрать мою почту вашей рекламой"

3.11 , Kolay ( ? ), 12:32, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – В тг есть 2фа (пароль на аккаунт + даже при входе, прочтитать не выйдет + клиент опенсорс

4.32 , имя_ ( ? ), 13:11, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – и сильно оно помогает, если спецслужбы занялись целью получить доступ? Вроде в РФ уже были случаи перехвата смс с кодом для восстановления доступа.

5.34 , Kolay ( ? ), 13:12, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > и сильно оно помогает, если спецслужбы занялись целью получить доступ? Вроде в

> РФ уже были случаи перехвата смс с кодом для восстановления доступа. Да. Они не смогут узнать твой пароль

3.14 , Аноним ( 14 ), 12:37, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ставь 2FA. Везде и всегда.

2.6 , Shura ( ?? ), 12:29, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – тот же самый аргумент что и против ватсапп - централизованный мессинджер. Никто не знает что и куда они сливают.

2.10 , Аноним ( 10 ), 12:30, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – > А против Телеграмма аргумента не сказал. Его просто мало используют за пределами стран третьего мира, где нет денег на платный контент, и этот платный контент они смотрят в Telegram. Пример WhatsApp же понятен всему миру, ибо его используют фактически везде.

3.22 , Аноним ( 22 ), 12:52, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В странах третьего мира (например, латинская америка) телеграм совсем не популярен, там все используют только ватсап.

4.33 , Аноним ( 10 ), 13:12, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > В странах третьего мира (например, латинская америка) телеграм совсем не популярен, там все используют только ватсап. Я о том же. Пример с WhatsApp понятен, а с Telegram не особо, потому что он не так широко распространен.

