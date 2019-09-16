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Релиз GhostBSD 19.09

16.09.2019 19:04

Представлен релиз десктоп-ориентированного дистрибутива GhostBSD 19.09, построенного на базе TrueOS и предлагающего пользовательское окружение MATE. По умолчанию в GhostBSD применяется система инициализации OpenRC и файловая система ZFS. Поддерживается как работа в Live-режиме, так и установка на жесткий диск (используется собственный инсталлятор ginstall, написанный на языке Python). Загрузочные образы сформированы для архитектуры amd64 (2.5 Гб).

В новой версии:

  • Кодовая база переведена на стабильную ветку FreeBSD 12.0-STABLE со свежими системными обновлениями от проекта TrueOS (ранее использовалась экспериментальная ветка FreeBSD 13.0-CURRENT);
  • Система инициализации OpenRC обновлена до выпуска 0.41.2;
  • Задействованы пакеты с компонентами базовой системы, развиваемые проектом TrueOS;
  • Снижена нагрузка на CPU при использовании NetworkMgr;
  • Из базовой поставки вычищены лишние приложения. Загрузочный образ сокращён на 200 Мб;
  • Вместо Exaile задействован музыкальный проигрыватель Rhythmbox;
  • Вместо GNOME MPV задействован видеоплеер VLC;
  • Программа для записи CD/DVD Brasero заменила собой XFburn;
  • Вместо Vim добавлен Tiny Vim;
  • В дисплейном менеджере задействована новая заставка с приглашением входа в систему Slick Greeter;
  • В настройки xconfig добавлены драйверы amdgpu и radeonkms;
  • Обновлена тема оформления Vimix. Внесены улучшения для MATE и XFCE.


  1. Главная ссылка к новости (http://ghostbsd.org/19.09_rele...)
  2. OpenNews: Релиз GhostBSD 19.04
  3. OpenNews: Релиз операционной системы DragonFly BSD 5.6
  4. OpenNews: Тестирование разделения базовой системы FreeBSD на пакеты
  5. OpenNews: Выпуск ОС Trident 19.06 от проекта TrueOS
  6. OpenNews: Отчёт о развитии FreeBSD за второй квартал 2019 года
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: ghostbsd, bsd, trueos<
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  • 1.1, Аноним (1), 19:19, 16/09/2019 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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  • 2.2, Аноним (2), 19:22, 16/09/2019 Скрыто модератором
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  • 3.3, Аноним (3), 19:28, 16/09/2019 Скрыто модератором
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     ....ответы скрыты модератором (7)

  • 1.7, Аноним (7), 19:59, 16/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > файловая система ZFS

    С ext4 не сможет?

     
     
  • 2.10, SR_team (?), 20:17, 16/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    тоже интересно, судя по тестам с фороникса, zfs очень медленная.
     
     
  • 3.12, анонн (ok), 20:36, 16/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > тоже интересно, судя по тестам с фороникса, zfs очень медленная.

    Просто тесты фороникса нужно подбирать тщательнее - там их на любой вкус и цвет, под любой желаемый результат!

    Вот тут вот например, "старперская" UFS рулит и педалит, уделывая и EXT4:
    https://www.phoronix.com/scan.php?page=article&item=freebsd-zol-april&num=3

     
  • 3.18, xm (ok), 23:01, 16/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Теперь вы знаете почему его за глаза называют Мороникс.
     

  • 1.11, Аноним (11), 20:25, 16/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > GhostBSD

    Зачем оно нужно, если есть FreeBSD?

     
     
  • 2.13, аноним3 (?), 20:38, 16/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    последний раз когда гонял на компе все эти ghost*и_прочие*bsd , меня оч огорчила скорость работы запуска приложений(рядом стоял линукс так что все честно) и некоторая падучесть работы монтирования/отмонтирования флешек. порой unmount в консоли гонять приходилось, причем под рутом иначе дергай на живую.))
     
     
  • 3.14, Daemon (??), 21:49, 16/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вызови sync и дергай.
     
     
  • 4.15, аноним3 (?), 22:09, 16/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    проблема то не в этом. автомонтирование флешек и прочего тоже в свое время плоховато работало в линукс, но потом исправили. как бы сказать для системы созданной для десктопа это большой минус. и скорее эта система для опытных линуксоидов и бсдшников))) потому как обычные пользователи ей пользоваться не смогут нормально. ну это я так полагаю и не предполагалось.
     
     
  • 5.16, Аноним (16), 22:35, 16/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >отому как обычные пользователи ей пользоваться не смогут нормально. ну это я так полагаю и не предполагалось.

    Чистой воды наброс фанатика линуксоида, ревностно относящегося к малейшей конкуренции. поток бесмысленный скобок)))))))))

     
     
  • 6.19, аноним3 (?), 23:08, 16/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    какая уж тут фантастика, если 10 лет назад я так же считал и для линукс, что он еще не готов для обычных пользователей. это только этап развития и если бсд системы смогут его пройти и развить, то это прекрасно, но сейчас и правда еще есть куда стремиться. впрочем как и линуксу, хотя для вполне обычных задач вполне готов уже. не считая игр , там все еще много нестабилной работы.
     
     
  • 7.20, Аноним (16), 00:30, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >какая уж тут фантастика, если 10 лет назад я так же считал и для линукс, что он еще не готов для обычных пользователей.

    А он и сейчас не готов для "обычных пользователей". С Линуксом связываются айтишники-гики и примкнувшие к ним любознательные. Я согрешил, за последние пол года переустановил винду 2 раза, хотя зарёкся это делать. Если первый раз пытался расписать все плюсы использования Линукс, даже накатил Минт. Но Танки не запустились. Во второй раз даже не получилось объяснить про существование Линукс, на столько там всё наглухо отбито. Оба раза мне прямо заявляли - я тупой, ничего в это не понимаю, сделай всё сам. Т.е. большинству надо объяснять на пальцах и то никакой гарантии.

    >но сейчас и правда еще есть куда стремиться. впрочем как и линуксу, хотя для вполне обычных задач вполне готов уже. не считая игр , там все еще много нестабильной работы.

    Что такое готовность? Что такое умеет линь чего не умеет фряха? Готовность определяет не ядро а удобность пользовательсокго интерфейса.
    Новичков отпугивает Гном в Убунте и необходимость лезть в консоль. Чем хороша винда для обычных пользователей? Тем что мышкой всё можно сделать. Не надо в терминал лезть.

     

  • 1.17, Аноним (17), 22:53, 16/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Качаем окна и спим спокойно
     
     
  • 2.21, Аноним (16), 00:32, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Качать надо ногой, а спать надо по расписанию.
     

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