Релиз GhostBSD 19.09

2.13 , аноним3 ( ? ), 20:38, 16/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – последний раз когда гонял на компе все эти ghost*и_прочие*bsd , меня оч огорчила скорость работы запуска приложений(рядом стоял линукс так что все честно) и некоторая падучесть работы монтирования/отмонтирования флешек. порой unmount в консоли гонять приходилось, причем под рутом иначе дергай на живую.))

3.14 , Daemon ( ?? ), 21:49, 16/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Вызови sync и дергай.

4.15 , аноним3 ( ? ), 22:09, 16/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – проблема то не в этом. автомонтирование флешек и прочего тоже в свое время плоховато работало в линукс, но потом исправили. как бы сказать для системы созданной для десктопа это большой минус. и скорее эта система для опытных линуксоидов и бсдшников))) потому как обычные пользователи ей пользоваться не смогут нормально. ну это я так полагаю и не предполагалось.

5.16 , Аноним ( 16 ), 22:35, 16/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >отому как обычные пользователи ей пользоваться не смогут нормально. ну это я так полагаю и не предполагалось. Чистой воды наброс фанатика линуксоида, ревностно относящегося к малейшей конкуренции. поток бесмысленный скобок)))))))))

6.19 , аноним3 ( ? ), 23:08, 16/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – какая уж тут фантастика, если 10 лет назад я так же считал и для линукс, что он еще не готов для обычных пользователей. это только этап развития и если бсд системы смогут его пройти и развить, то это прекрасно, но сейчас и правда еще есть куда стремиться. впрочем как и линуксу, хотя для вполне обычных задач вполне готов уже. не считая игр , там все еще много нестабилной работы.

7.20 , Аноним ( 16 ), 00:30, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >какая уж тут фантастика, если 10 лет назад я так же считал и для линукс, что он еще не готов для обычных пользователей. А он и сейчас не готов для "обычных пользователей". С Линуксом связываются айтишники-гики и примкнувшие к ним любознательные. Я согрешил, за последние пол года переустановил винду 2 раза, хотя зарёкся это делать. Если первый раз пытался расписать все плюсы использования Линукс, даже накатил Минт. Но Танки не запустились. Во второй раз даже не получилось объяснить про существование Линукс, на столько там всё наглухо отбито. Оба раза мне прямо заявляли - я тупой, ничего в это не понимаю, сделай всё сам. Т.е. большинству надо объяснять на пальцах и то никакой гарантии.



>но сейчас и правда еще есть куда стремиться. впрочем как и линуксу, хотя для вполне обычных задач вполне готов уже. не считая игр , там все еще много нестабильной работы. Что такое готовность? Что такое умеет линь чего не умеет фряха? Готовность определяет не ядро а удобность пользовательсокго интерфейса.

Новичков отпугивает Гном в Убунте и необходимость лезть в консоль. Чем хороша винда для обычных пользователей? Тем что мышкой всё можно сделать. Не надо в терминал лезть.

