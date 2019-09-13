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Выпуск программы для туристов QMapShack 1.13.2

13.09.2019 15:11

Доступен выпуск программы для туристов QMapShack 1.13.2, которая может применяться на этапе планирования походов для прокладки маршрута, а также для сохранения информации о пройденных маршрутах, ведения дневника путешествия или подготовки отчётов о путешествиях. QMapShack является переработанным и концептуально иным ответвлением от программы QLandkarte GT (развивает тот же автор), портированным на Qt5. Код распространяется под лицензией GPLv3. Поддерживается работа в Linux, Windows и macOS.

Подготовленный маршрут можно экспортировать в разные форматы и использовать в походе на разных устройствах и в разных навигационных программах. Поддерживаются различные форматы карт и цифровых моделей рельефа. Одновременно можно просматривать несколько наложенных друг на друга карт, устанавливая их порядок отрисовки в зависимости от масштаба и меняя уровень прозрачности. Имеется возможность добавлять метки, в том числе прикрепляя к точкам на карте мультимедийные файлы. Для любой точки пути можно посмотреть расстояние от начала и до конца пути, время прохождения данной точки, высоту над уровнем моря, угол наклона рельефа и скорость движения.

Основные функции QMS:

  • Простое и гибкое использование векторных, растровых и онлайн карт;
  • Использование высотных данных в режиме оффлайн и онлайн;
  • Создание/планирование маршрутов и треков с различными маршрутизаторами;
  • Анализ записанных данных (треков) с различных навигационных и фитнес-устройств;
  • Редактирование запланированных/пройденых маршрутов и треков;
  • Хранение фотографий с привязкой к точкам маршрута;
  • Структурированное сохранение данных в базах данных или файлах;
  • Прямое подключение для чтения и записи к современным навигационным и фитнес-устройствам;
  • В новой версии добавлены расширенная система фильтрации и режим предпросмотра перед выводом на печать.


  1. Главная ссылка к новости (https://bitbucket.org/maproom/...)
  2. Быстрый старт
  3. OpenNews: Компания Mail.ru открыла исходные тексты картографических приложений MAPS.ME
  4. OpenNews: Выпуск свободной настольной геоинформационной системы QGIS 2.12
  5. OpenNews: Выпуск QMapShack 1.8.0, программы для планирования и анализа путешествий
  6. OpenNews: Выпуск свободной геоинформационной системы QGIS 3.2
Автор новости: Аноним
Тип: Программы
Ключевые слова: qmapshack, map
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Обсуждение (4) RSS
  • 1.1, Аноним (1), 20:51, 13/09/2019 [ответить]  
    		• –3 +/
    >Поддерживается работа в... Windows... .

    Это самое главное

     
  • 1.2, Аноним (2), 21:20, 13/09/2019 [ответить]  
    		• –2 +/
    И как я раньше жил без этой программы!
     
  • 1.4, Аноним (-), 22:09, 13/09/2019 [ответить]  
    		• +/
    Спасибо за новость.
    У меня как раз знакомый что-то наподобие такова искал.
     
     
  • 2.5, аноним3 (?), 22:42, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    qlandkarte в принципе ож самое может. даже больше. но в этой есть вещи до которых добраться проще. и стабильность повыше. а то я как то точки перемещал и у меня вечно программа падала. но если брать точное отображение qlandkarte лучше. но там что то не то с изначальным отображением координат. она не в стандартной гарминовской. так что приходится искать формат отображения сразу в настройках.
     

  • 1.6, Аноним (6), 22:56, 13/09/2019 [ответить]  
    		• +/
    Напишите об этой проге разработчикам Wine/Codeweaver
     

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