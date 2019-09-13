Доступен выпуск программы для туристов QMapShack 1.13.2, которая может применяться на этапе планирования походов для прокладки маршрута, а также для сохранения информации о пройденных маршрутах, ведения дневника путешествия или подготовки отчётов о путешествиях. QMapShack является переработанным и концептуально иным ответвлением от программы QLandkarte GT (развивает тот же автор), портированным на Qt5. Код распространяется под лицензией GPLv3. Поддерживается работа в Linux, Windows и macOS. Подготовленный маршрут можно экспортировать в разные форматы и использовать в походе на разных устройствах и в разных навигационных программах. Поддерживаются различные форматы карт и цифровых моделей рельефа. Одновременно можно просматривать несколько наложенных друг на друга карт, устанавливая их порядок отрисовки в зависимости от масштаба и меняя уровень прозрачности. Имеется возможность добавлять метки, в том числе прикрепляя к точкам на карте мультимедийные файлы. Для любой точки пути можно посмотреть расстояние от начала и до конца пути, время прохождения данной точки, высоту над уровнем моря, угол наклона рельефа и скорость движения. Основные функции QMS: Простое и гибкое использование векторных, растровых и онлайн карт;

Использование высотных данных в режиме оффлайн и онлайн;

Создание/планирование маршрутов и треков с различными маршрутизаторами;

Анализ записанных данных (треков) с различных навигационных и фитнес-устройств;

Редактирование запланированных/пройденых маршрутов и треков;

Хранение фотографий с привязкой к точкам маршрута;

Структурированное сохранение данных в базах данных или файлах;

Прямое подключение для чтения и записи к современным навигационным и фитнес-устройствам;

В новой версии добавлены расширенная система фильтрации и режим предпросмотра перед выводом на печать.



