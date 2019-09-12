Доступен Jakarta EE 8, первый выпуск после передачи Java EE проекту Eclipse

Сообщество Eclipse представило платформу Jakarta EE 8, пришедшую на смену Java EE (Java Platform, Enterprise Edition) после передачи процессов разработки спецификаций, TCK и эталонной реализации в руки некоммерческой организации Eclipse Foundation. Jakarta EE 8 предлагает тот же набор спецификаций и тестов TCK, что и в Java EE 8. Отличия сводятся только в смене имени и переходе к новым процессам разработки спецификаций. Платформа была выпущена под новым именем так как компания Oracle передала только технологии и управление проектом, но не передала сообществу Eclipse права на использование торговой марки Java. Общий проект по развитию Jakarta EE получил название EE4J (Eclipse Enterprise for Java).

Выпуск сигнализирует о завершении формирования инфраструктуры и налаживании процессов для развития спецификаций серверной Java-платформы для предприятий на нейтральной площадке, не зависящей от конкретных поставщиков и позволяющей добиться прозрачных и открытых процессов принятия решений, разработки и сертификации. Для сертификации продуктов, совместимых с Jakarta EE, предложены наборы для оценки совместимости TCK (Technology Compatibility Kits), поставляемые под лицензией Eclipse TCK.

Jakarta EE 8 является отправной точкой для создания новых спецификаций, в подготовке которых примут участие различные поставщики. Из планов по дальнейшему расширению спецификаций упоминается развитие средств разработки бизнес-приложений для облачных вычислений (Cloud Native). Подготовленные в ходе совместной работы изменения будут предложены в рамках следующего выпуска Jakarta EE 9, основными новшествами которого станут спецификация Jakarta NoSQL и изменение пространства имён.

Jakarta NoSQL определит стандартные высокоуровневые интерфейсы для взаимодействия Java-приложений с базами NoSQL, которые являются значительным шагом в подготовке платформы Java к использованию парадигмы Cloud Native. В качестве эталонной реализации Jakarta NoSQL будет использован фреймворк JNoSQL. Изменение в пространстве имён связано с невозможностью использования имён java и javax в новой функциональности Jakarta EE, поэтому планируется переход на новое пространство имён "jakarta.*"

Что касается принятия решений, то на смену JCP (Java Community Process) пришёл новый процесс Jakarta EE Specification Process (JESP), который будет использоваться рабочей группой Jakarta EE Working Group для развития Jakarta EE. JESP основан на принятых в сообществе Eclipse открытых принципах подготовки спецификаций EFSP (Eclipse Foundation Specification Process). Для утверждения любых изменений в спецификациях Jakarta EE или формирования новой версии потребуется получения согласия от абсолютного большинства стратегических членов рабочей группы, в дополнение к любым другим регламентам голосования, определённым в EFSP.



