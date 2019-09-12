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Оценка злоупотребления запросом полномочий в приложения-фонариках для Android

12.09.2019 12:22

В блоге компании Avast опубликованы результаты изучения полномочий, запрашиваемых представленными в каталоге Google Play приложениями с реализацией фонариков для платформы Android. В сумме в каталоге найдено 937 фонариков, из которых в семи выявлены элементы вредоносной или нежелательной активности, а остальные можно считать "чистыми". 408 приложений запрашивали 10 и менее полномочий, а в 262 приложениях требовалось согласие с предоставлением 50 и более полномочий.

10 приложений запрашивали от 68 до 77 полномочий, при этом четыре из них были загружены более миллиона раз, два около 500 тысяч раз и четыре около 100 тысяч раз.

NПриложениеЧисло полномочийЧисло загрузок
1 Ultra Color Flashlight 77100,000
2 Super Bright Flashlight 77100,000
3 Flashlight Plus 761,000,000
4 Brightest LED Flashlight — Multi LED & SOS Mode 76100,000
5 Fun Flashlight SOS mode & Multi LED 76100,000
6 Super Flashlight LED & Morse code 741,000,000
7 FlashLight – Brightest Flash Light 711,000,000
8 Flashlight for Samsung 70500,000
9 Flashlight – Brightest LED Light & Call Flash681,000,000
10 Free Flashlight – Brightest LED, Call Screen68500,000

При анализе какие именно полномочии запрашивают приложения с заявленной функциональности фонарика (не фонарик как сопутствующая функция, а приложения в основной массе позиционирующие себя только как фонарик) было выявлено, что 77 приложений запрашивают функции записи звука, 180 требуют чтения данных из адресной книги, 21 - доступ на запись в адресную книгу, 180 - возможность совершать звонки, 131 - доступ к точному местоположению, 63 - отвечать на звонки, 92 - совершать звонки, 82 - получать SMS, 24 - загружать данные без уведомления.

282 программы требуют доступа к функции принудительного завершения фоновых процессов (предполагается, что данная возможность используется для завершения процессов для снижения энергопотребления). При этом фактически для работы фонарика необходим лишь доступ к светодиоду вспышки камеры и опционально возможность блокировать переход устройства в спящий режим.

В качестве примера разобрано типичное приложений-фонарик, в котором заявлена только функция фонарика и написано, что приложение не требует дополнительных полномочий. На деле же программа запрашивает 61 полномочие, среди которых возможность совершать звонки, читать адресную книгу, определять местоположение, использовать Bluetooth, управлять состоянием сетевого подключения, получать список установленных приложений, читать и записывать во внешнее хранилище.

  1. Главная ссылка к новости (https://decoded.avast.io/luisc...)
  2. OpenNews: Обратная сторона систем распространения приложений в обход дистрибутивов
  3. OpenNews: Большинство VPN-приложений для Android не заслуживают доверия
  4. OpenNews: Анализ запроса ненадлежащих полномочий в VPN-приложениях для Android
  5. OpenNews: Анализ уязвимостей в Android-приложениях с открытыми сетевыми портами
  6. OpenNews: В 29 Android-приложениях для работы с камерой и фото выявлен вредоносный код
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: android, security, permission
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Обсуждение (16) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, ryoken (ok), 12:55, 12/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Ждём воплей на тему "какая помойка этот ваш андроид с гуглостором". Писателей таких "фонариков" - на кол. С какой там версии оно в стандартный набор входит, который по слайду вниз видно?
     
     
  • 2.2, kerneliq (ok), 12:57, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ладно писатели. Но кто-то же такое ставит!
     
  • 2.14, iPony129412 (?), 14:16, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это называется симбиоз.
    Пользователи не против. Разработчики за. Гугл тоже не против.
    Все довольны можно сказать.
     

  • 1.3, A.Stahl (ok), 12:58, 12/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Я когда выкладывал небольшую программку в Гугл Плей, то специально избавился от всех полномочий в надежде что это будет конкурентным преимуществом. А хрен там: судя по статистике из этой статьи пользователям абсолютно пофиг.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 13:08, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    бpo, пока в коселек не залезешь, истинно п0х & yf[
     

  • 1.4, timur.davletshin (ok), 13:00, 12/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +11 +/
    Ну вы чего? Честное слово... Они же просто составляют карту плохо освещённых мест, а потом шлют их коммунальным службам. Стильно, модно, молодёжно!
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 13:08, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я уже вступил в клуб: картоплохоосвещенники, а вы...))?
     
  • 2.16, Аноним (16), 14:23, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты попробуй сам написать фонарик для андройда, так чтобы он отключался автоматом при входящем вызове, при нажатии на кнопку сна, нажатии на кнопку домой, при переключении на другое приложение, а также при минуте бездействия.
    Выбери Target API Android 10 и скажи назови цифру в диапазоне 65 - 75 полномочий тебе для этого потребовалось.
     

  • 1.5, Онаним тот самый (?), 13:08, 12/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Господи, кто их ставит-то? Уже каждый производитель сделал это в своей прошивке.
     
  • 1.8, Аноним (8), 13:20, 12/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    спец фонарики от спецслужб
     
  • 1.9, йййй (?), 13:39, 12/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Главное народ жалуется, что нормальные приложения удаляют из стора непонятно за что. А тут прям классика - "фонарик + куча разрешений". И ничего, никто не удаляет.
     
  • 1.10, Аноним (10), 13:49, 12/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Вот что бывает, когда бытовую технику принимают за настоящий компьютер.
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 13:59, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что, фонарики уже и на умные холодильники ставят?
     

  • 1.12, Аноним (12), 14:13, 12/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >портал про шBабодное ПО
    >Полномочия у фонариков

    Максим Чиркашов, итоги 20 лет.

     
  • 1.13, Аноним (10), 14:15, 12/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Почему они называют эти трояны приложениями?
     
     
  • 2.15, iPony129412 (?), 14:17, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Потому что троян (🐴) - это приложение по определнию
     
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