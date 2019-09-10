Mozilla тестирует прокси-сервис Private Network для Firefox

Компания Mozilla отменила решение o сворачивании программы Test Pilot и представила новую функциональность для тестирования - Private Network. Private Network позволяет установить сетевое соединение через внешний прокси-сервис, работу которого обеспечивает компания Cloudflare. Весь трафик к прокси-серверу передаётся в зашифрованном виде, что позволяет использовать сервис для обеспечения защиты в случае работы в сетях, не заслуживающих доверия, например, при работе через публичные точки беспроводного доступа. Другим применением Private Network является скрытие реального IP-адреса от сайтов и рекламных сетей, подбирающих контент в зависимости от местоположения посетителя.

После активации новой возможности в панели появляется кнопка, позволяющая включить и отключить работу через прокси, а также оценить состояние подключения. Тестирование функции Private Network проводится только для пользователей настольной версии Firefox из США. Во время тестирование сервис предоставляется бесплатно, но финальный сервис скорее всего будет платным. Код дополнения, реализующего функциональность Private Network, распространяется под лицензией MPL 2.0. Соединения транслируются через прокси "firefox.factor11.cloudflareclient.com:2486".

Напомним, что Test Pilot предоставляет пользователям возможность оценить и протестировать экспериментальные функции, развиваемые для будущих выпусков Firefox. Для участия в программе необходимо установить специальное дополнение Test Pilot, в котором будет доступен список предлагаемых для тестирования возможностей. В процессе работы Test Pilot осуществляется сбор и отправка обезличенной статистики о характере работы с тестируемыми дополнениями.



