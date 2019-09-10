В KDE реализована поддержка дробного масштабирования при работе поверх Wayland

Разработчики KDE сообщили о реализации поддержки дробного масштабирования для сеансов рабочего стола Plasma на базе Wayland. Указанная возможность позволяет подобрать оптимальный размер элементов на экранах с высокой плотностью пикселей (HiDPI), например, можно увеличить выводимые элементы интерфейса не в 2 раза, а в 1.5. Изменения будут включены в следующий релиз KDE Plasma 5.17, который ожидается 15 октября. В GNOME возможность использования дробного масштабирования реализована начиная с выпуска 3.32.

Также отмечается несколько улучшений в файловом менеджере Dolphin. В случае запрета в настройках автовоспроизведения мультимедийных данных в боковой информационной панели, мультимедийные файлы теперь можно воспроизвести вручную через клик на связанном с ними эскизе. В меню File добавлено действие "Add to Places" для помещения текущего каталога в панель с избранными путями (Places). Для запуска терминала задействована новая монохромная пиктограмма, а для секций настроек применены только цветные пиктограммы.

Реализовано новое предупреждение, выводимое при попытке запуска файла двойным кликом, если у данного файла не установлен флаг разрешения исполнения. Диалог позволяет установить исполняемый бит на такие файлы, что удобно, например, при загрузке исполняемых образов самодостаточных пакетов, таких как AppImage.