В KDE реализована поддержка дробного масштабирования при работе поверх Wayland

2.7 , Аноним ( 7 ), 13:28, 10/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Поставить Винду и пользоваться, ибо работает замечательно.

3.8 , rumanzo ( ok ), 13:37, 10/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > Поставить Винду и пользоваться, ибо работает замечательно. Лучше чем на Linux, правильнее сказать. Неоптимизированные приложения будут выглядеть мыльно так и так

4.16 , Stax ( ok ), 14:41, 10/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Лучше чем на Linux, правильнее сказать. Неоптимизированные приложения будут выглядеть мыльно так и так Не совсем, там сделали фичу, переопределяющую рендеринг шрифтов старых приложений. Иконки и прочее будут мылить, но самое главное - текст - будет четким. Но только для тех, что выводят через GDI (https://blogs.windows.com/windowsdeveloper/2017/05/19/improving-high-dpi-exper) Немного напоминает о временах, когда делали антиалиасинг для GTK1 приложений подменой рендеринга шрифтов через LD_PRELOAD :) Хотя то, что сделали в MS, конечно, куда более хитрое и сложное.

5.18 , rumanzo ( ok ), 14:46, 10/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> Лучше чем на Linux, правильнее сказать. Неоптимизированные приложения будут выглядеть мыльно так и так

> Не совсем, там сделали фичу, переопределяющую рендеринг шрифтов старых приложений. Иконки

> и прочее будут мылить, но самое главное - текст - будет

> четким. Но только для тех, что выводят через GDI (https://blogs.windows.com/windowsdeveloper/2017/05/19/improving-high-dpi-exper)

> Немного напоминает о временах, когда делали антиалиасинг для GTK1 приложений подменой рендеринга

> шрифтов через LD_PRELOAD :) Хотя то, что сделали в MS, конечно,

> куда более хитрое и сложное. Похоже на правду. Дело только в том что приложений, которые, видимо, выводят не через GDI полно как оказалось.

И видеоплееры штормит, пришлось ливнуть с mpc-hc, он даже не пытался отмасштабировать менюшки.

2.10 , Устин ( ok ), 13:58, 10/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – С firefox проблема решаема - его просто надо запускать под wayland, тогда не мылит.

3.12 , FossY ( ? ), 14:09, 10/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – о! попробую, спасибо.