В KDE реализована поддержка дробного масштабирования при работе поверх Wayland

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|2.3, Аноним (3), 12:38, 10/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Разочарую, дробное масштабировние не имеет отношения к масштабировнию на нескольких экранах с разной плотностью пикселей.
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|3.4, rumanzo (ok), 12:52, 10/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Разочарую, дробное масштабировние не имеет отношения к масштабировнию на нескольких экранах
> с разной плотностью пикселей.
имеет - с wayland можно отмасштабировать каждый дисплей в отдельности, но только 1x или 2x
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|1.5, Устин (ok), 13:23, 10/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Видел я это дробное масштабирование в Gnome - приложения, работающие не через wayland (большинство) мылятся ужасно и работать в них невозможно. Так что пока это только задел на светлое будущее.
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|1.6, FossY (?), 13:24, 10/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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"В GNOME возможность использования дробного масштабирования реализована начиная с выпуска 3.32." Ну и чего толку? До сих пор в виде эксперементальной возможности не более. По-умолчаниюб оно не включается, надо включать отдельно. Системные гномовские приложения выглядят нормально, но другие, тот-же FireFox - все мыло мыльное. Ну и смысл? Взял 27' 4K монитор и не знаю куда его теперь деть.
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|3.8, rumanzo (ok), 13:37, 10/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Поставить Винду и пользоваться, ибо работает замечательно.
Лучше чем на Linux, правильнее сказать. Неоптимизированные приложения будут выглядеть мыльно так и так
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|4.16, Stax (ok), 14:41, 10/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Лучше чем на Linux, правильнее сказать. Неоптимизированные приложения будут выглядеть мыльно так и так
Не совсем, там сделали фичу, переопределяющую рендеринг шрифтов старых приложений. Иконки и прочее будут мылить, но самое главное - текст - будет четким. Но только для тех, что выводят через GDI (https://blogs.windows.com/windowsdeveloper/2017/05/19/improving-high-dpi-exper)
Немного напоминает о временах, когда делали антиалиасинг для GTK1 приложений подменой рендеринга шрифтов через LD_PRELOAD :) Хотя то, что сделали в MS, конечно, куда более хитрое и сложное.
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|5.18, rumanzo (ok), 14:46, 10/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> Лучше чем на Linux, правильнее сказать. Неоптимизированные приложения будут выглядеть мыльно так и так
> Не совсем, там сделали фичу, переопределяющую рендеринг шрифтов старых приложений. Иконки
> и прочее будут мылить, но самое главное - текст - будет
> четким. Но только для тех, что выводят через GDI (https://blogs.windows.com/windowsdeveloper/2017/05/19/improving-high-dpi-exper)
> Немного напоминает о временах, когда делали антиалиасинг для GTK1 приложений подменой рендеринга
> шрифтов через LD_PRELOAD :) Хотя то, что сделали в MS, конечно,
> куда более хитрое и сложное.
Похоже на правду. Дело только в том что приложений, которые, видимо, выводят не через GDI полно как оказалось.
И видеоплееры штормит, пришлось ливнуть с mpc-hc, он даже не пытался отмасштабировать менюшки.
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|2.10, Устин (ok), 13:58, 10/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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С firefox проблема решаема - его просто надо запускать под wayland, тогда не мылит.
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|1.9, Аноним (9), 13:53, 10/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Чем это отличается от неродного разрешения? Насколько ужасно выглядит PDF с формулами?
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|2.14, Аноним (14), 14:17, 10/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Неродное разрешение мылится еще и аппаратно. А масштабирование из сабжа только программно.
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|1.17, Аноним (17), 14:42, 10/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Кстати юзеры OBS, вы встроенным захватом экрана можете пользоватся? Или еще не добавили?
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