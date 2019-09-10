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В KDE реализована поддержка дробного масштабирования при работе поверх Wayland

10.09.2019 12:11

Разработчики KDE сообщили о реализации поддержки дробного масштабирования для сеансов рабочего стола Plasma на базе Wayland. Указанная возможность позволяет подобрать оптимальный размер элементов на экранах с высокой плотностью пикселей (HiDPI), например, можно увеличить выводимые элементы интерфейса не в 2 раза, а в 1.5. Изменения будут включены в следующий релиз KDE Plasma 5.17, который ожидается 15 октября. В GNOME возможность использования дробного масштабирования реализована начиная с выпуска 3.32.

Также отмечается несколько улучшений в файловом менеджере Dolphin. В случае запрета в настройках автовоспроизведения мультимедийных данных в боковой информационной панели, мультимедийные файлы теперь можно воспроизвести вручную через клик на связанном с ними эскизе. В меню File добавлено действие "Add to Places" для помещения текущего каталога в панель с избранными путями (Places). Для запуска терминала задействована новая монохромная пиктограмма, а для секций настроек применены только цветные пиктограммы.

Реализовано новое предупреждение, выводимое при попытке запуска файла двойным кликом, если у данного файла не установлен флаг разрешения исполнения. Диалог позволяет установить исполняемый бит на такие файлы, что удобно, например, при загрузке исполняемых образов самодостаточных пакетов, таких как AppImage.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.phoronix.com/scan....)
  2. OpenNews: KDE сосредоточит внимание на поддержке Wayland, унификации и доставке приложений
  3. OpenNews: Выпуск KDE Applications 19.08
  4. OpenNews: Выпуск KDE Frameworks 5.61 с устранением уязвимости
  5. OpenNews: Уязвимость в KDE, позволяющая выполнить код при просмотре списка файлов
  6. OpenNews: Проект xrdesktop для использования GNOME и KDE в шлемах виртуальной реальности
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: kde, wayland
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Обсуждение (21) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:19, 10/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Круто
    Но как так, что это не появилось много лет назад?
     
     
  • 2.11, rshadow (ok), 14:00, 10/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    -
     

  • 1.2, rumanzo (ok), 12:26, 10/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Как обладатель 24'fhd и 27'4k ппц как жду
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 12:38, 10/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Разочарую, дробное масштабировние не имеет отношения к масштабировнию на нескольких экранах с разной плотностью пикселей.
     
     
  • 3.4, rumanzo (ok), 12:52, 10/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Разочарую, дробное масштабировние не имеет отношения к масштабировнию на нескольких экранах
    > с разной плотностью пикселей.

    имеет - с wayland можно отмасштабировать каждый дисплей в отдельности, но только 1x или 2x

     

  • 1.5, Устин (ok), 13:23, 10/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Видел я это дробное масштабирование в Gnome - приложения, работающие не через wayland (большинство) мылятся ужасно и работать в них невозможно. Так что пока это только задел на светлое будущее.
     
  • 1.6, FossY (?), 13:24, 10/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "В GNOME возможность использования дробного масштабирования реализована начиная с выпуска 3.32." Ну и чего толку? До сих пор в виде эксперементальной возможности не более. По-умолчаниюб оно не включается, надо включать отдельно. Системные гномовские приложения выглядят нормально, но другие, тот-же FireFox - все мыло мыльное. Ну и смысл? Взял 27' 4K монитор и не знаю куда его теперь деть.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 13:28, 10/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поставить Винду и пользоваться, ибо работает замечательно.
     
     
  • 3.8, rumanzo (ok), 13:37, 10/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Поставить Винду и пользоваться, ибо работает замечательно.

    Лучше чем на Linux, правильнее сказать. Неоптимизированные приложения будут выглядеть мыльно так и так

     
     
  • 4.16, Stax (ok), 14:41, 10/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Лучше чем на Linux, правильнее сказать. Неоптимизированные приложения будут выглядеть мыльно так и так

    Не совсем, там сделали фичу, переопределяющую рендеринг шрифтов старых приложений. Иконки и прочее будут мылить, но самое главное - текст - будет четким. Но только для тех, что выводят через GDI (https://blogs.windows.com/windowsdeveloper/2017/05/19/improving-high-dpi-exper)

    Немного напоминает о временах, когда делали антиалиасинг для GTK1 приложений подменой рендеринга шрифтов через LD_PRELOAD :) Хотя то, что сделали в MS, конечно, куда более хитрое и сложное.

     
     
  • 5.18, rumanzo (ok), 14:46, 10/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Лучше чем на Linux, правильнее сказать. Неоптимизированные приложения будут выглядеть мыльно так и так
    > Не совсем, там сделали фичу, переопределяющую рендеринг шрифтов старых приложений. Иконки
    > и прочее будут мылить, но самое главное - текст - будет
    > четким. Но только для тех, что выводят через GDI (https://blogs.windows.com/windowsdeveloper/2017/05/19/improving-high-dpi-exper)
    > Немного напоминает о временах, когда делали антиалиасинг для GTK1 приложений подменой рендеринга
    > шрифтов через LD_PRELOAD :) Хотя то, что сделали в MS, конечно,
    > куда более хитрое и сложное.

    Похоже на правду. Дело только в том что приложений, которые, видимо, выводят не через GDI полно как оказалось.
    И видеоплееры штормит, пришлось ливнуть с mpc-hc, он даже не пытался отмасштабировать менюшки.

     
  • 2.10, Устин (ok), 13:58, 10/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С firefox проблема решаема - его просто надо запускать под wayland, тогда не мылит.
     
     
  • 3.12, FossY (?), 14:09, 10/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    о! попробую, спасибо.
     

  • 1.9, Аноним (9), 13:53, 10/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чем это отличается от неродного разрешения? Насколько ужасно выглядит PDF с формулами?
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 14:17, 10/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Неродное разрешение мылится еще и аппаратно. А масштабирование из сабжа только программно.
     

  • 1.13, Аноним (14), 14:15, 10/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Уже не надо мы уже на маке.
     
     
  • 2.20, Аноним (20), 15:57, 10/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пора амфтмн пробовать.
     

  • 1.15, Аноним (15), 14:32, 10/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Может теперь в в хроме и электроне появится?!
     
  • 1.17, Аноним (17), 14:42, 10/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кстати юзеры OBS, вы встроенным захватом экрана можете пользоватся? Или еще не добавили?
     
  • 1.19, Аноним (20), 15:56, 10/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Жду форка Kwin с целью внедрения новых фич и на базе Xorg.
     
  • 1.21, Аноним (21), 16:14, 10/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Почти винда уже.
     
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