Выпуск интерактивного межсетевого экрана TinyWall 2.0

2.7 , Аноним ( 7 ), 10:01, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Наоборот, девопсы сидят на Си. Чистейшем си. Без плюсов. Имя ему - системдос. А баш-портянки - это традиционно. Православно. Деды писАли.

3.23 , анонн ( ok ), 15:24, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Наоборот, девопсы сидят на Си. Чистейшем си. Без плюсов. Имя ему - системдос. Сразу на машкодах уж, че там мелочиться то! Сидят они на интерпретаторе ini-конфигов.

Сишном да, ну дык интерпретаторы bash с питончиком тоже, как бэ, на си.

4.25 , Аноним ( 7 ), 15:39, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – видел я ваши описания сервисов через баш-портянки: зависимости объявляются через какую-то ж^W^W какие-то черные ходы с использованием баш-комментариев. Потому что, очевидно, в императивных скриптах особо ничего не задекларируешь, вот и приходится вставлять мета-информацию с использованием средств, которые для этого не предназначались¹. А интересно, чем же парсятся эти самые комментарии? Неужто сишкой? _____

¹ Пример того, как вставляют мета-информацию туда, куда бы не следовало, см. самый низ ридми: https://github.com/UniversalDependencies/UD_Latin-PROIEL/blob/master/README.md

2.8 , Аноним ( 9 ), 10:08, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Девопсы в баш не умеют, как правило. Это даже не знаю кто. Бородатому админу, умеющему в баш, не пришло бы в голову такой костыль изобретать. Видимо, какой-то студент, случайно дорвавшийся до ABS.

3.14 , пох. ( ? ), 11:52, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – да, они бы нормальный написали - на пихоне. С интерфейсом на electron+nodejs

И, разумеется, nft бы мелькал на заднем плане, а не какие-то ваши старперские iptables. Бородатый админ обойдется без лезущих под руку диалоговых окошек, тем более что терминал вон все равно рядом открыт. Так что хз кто ета. Может студенту какому несвежих методичек на кафедре отсыпали.

4.21 , Аноним ( - ), 14:58, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это для потенциальных мигрантов с винды

Которые не умеют кра_сноглазить в iptables

5.22 , пох. ( ? ), 15:14, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Это для потенциальных мигрантов с винды

> Которые не умеют кра_сноглазить в iptables ну да, а вот в башскрипты - так сразу умеют? вообще-то для них и так написали, редхат - firewalld с нескучным dbus-интерфейсом (логи парсить. надо же - как в прошлом веке!), и какой-то юзерлевел гомофигней , как раз и высовывающей диаложик "открыть порт или чево", "как в винде". И для убунточки, помнится, кто-то аналогичную фигню выкладывал, правда, наверное, как всегда, полуработающую.