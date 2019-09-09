The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Выпуск интерактивного межсетевого экрана TinyWall 2.0

09.09.2019 07:52

Сформирован выпуск интерактивного межсетевого экрана TinyWall 2.0. Проект представляет собой небольшой bash сценарий, считывающий из логов информацию о пакетах, не попавших в накопленные правила, и выводящий пользователю запрос для подтверждения или блокирования выявленной сетевой активности. Выбор пользователя сохраняется и в дальнейшем используется для подобного трафика в привязке к IP ("одно соединение => один вопрос => одно решение"), повторно вопросы не задаются.

Пакеты сформированы в форматах deb и txz (Slackware). При наличии в системе диалоговой системы Zenity и утилиты wmctrl (есть на SlackBuild.org) для подтверждения отображаются отдельные диалоговые окна, иначе запросы выводятся в терминале. Для уменьшения количества соединений в firefox (palemoon) about:config можно поменять значения опций: 


   network.http.max-persistent-connections-per-proxy;1
   network.http.max-persistent-connections-per-server;1


  1. Главная ссылка к новости (https://sourceforge.net/projec...)
  2. Интерактивный firewall в Linux
  3. OpenNews: Четвёртый тестовый выпуск ОС Subgraph
  4. OpenNews: В рамках проекта syswall развивается файервол для системных вызовов
  5. OpenNews: Открыт код Douane, динамического межсетевого экрана для Linux
  6. OpenNews: В рамках проекта OpenSnitch развивается динамический межсетевой экран для Linux
Автор новости: Павел Отредиез
Тип: Программы
Ключевые слова: firewall, iptables
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (25) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, ilyafedin (ok), 08:10, 09/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Надеюсь, это старый скриншот и автор не использует скайп.
     
     
  • 2.2, Анчоусус (?), 08:13, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скриншот вероятно 2016 года.
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 10:17, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В 2016 разве ещё можно было найти живой второгном?
     
     
  • 4.18, кек (?), 12:55, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это м б Mate
     
     
  • 5.19, Аноним (9), 13:58, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По логотипу — гном.
     
  • 2.3, Аноним (-), 08:29, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Против pussy.exe/iterm на опеннете ничего не имеют, а скаеп - этоже фууууу!11
     
     
  • 3.4, Аноним (4), 08:38, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это все бородатые девственники.
     
  • 3.24, macfaq (?), 15:37, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Против pussy.exe/iterm на опеннете ничего не имеют, а скаеп - этоже фууууу!11

    Скайп однозначно фу.

     
  • 2.5, Аноним (5), 09:11, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Очень многие контыры до сих пор скуп используют. А другие ваззап и прочее ненужно, что ещё хуже. Этот хотя бы телефон не требует.
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 10:59, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    зато требует привязку к банковской карточке. Точнее просит доказать таким образом, что ты взрослый, а иначе шлет к родителям
     
  • 3.20, Аноним (-), 14:56, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гуру, какой мессенджер мне использовать?
     
  • 2.11, Аноним (11), 10:44, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Надеюсь, ... автор не использует скайп.

    На кой тогда он его поставил?

     

  • 1.6, Аноним (6), 09:55, 09/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    >  bash сценарий, считывающий из логов информацию о пакетах

    Девопсы добрались до программирования.

     
     
  • 2.7, Аноним (7), 10:01, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Наоборот, девопсы сидят на Си. Чистейшем си. Без плюсов. Имя ему - системдос.

    А баш-портянки - это традиционно. Православно. Деды писАли.

     
     
  • 3.23, анонн (ok), 15:24, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Наоборот, девопсы сидят на Си. Чистейшем си. Без плюсов. Имя ему -  системдос.

    Сразу на машкодах уж, че там мелочиться то!

    Сидят они на интерпретаторе ini-конфигов.
    Сишном да, ну дык интерпретаторы bash с питончиком тоже, как бэ, на си.


     
     
  • 4.25, Аноним (7), 15:39, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    видел я ваши описания сервисов через баш-портянки: зависимости объявляются через какую-то ж^W^W какие-то черные ходы с использованием баш-комментариев. Потому что, очевидно, в императивных скриптах особо ничего не задекларируешь, вот и приходится вставлять мета-информацию с использованием средств, которые для этого не предназначались¹. А интересно, чем же парсятся эти самые комментарии? Неужто сишкой?

    _____
    ¹ Пример того, как вставляют мета-информацию туда, куда бы не следовало, см. самый низ ридми: https://github.com/UniversalDependencies/UD_Latin-PROIEL/blob/master/README.md

     
  • 2.8, Аноним (9), 10:08, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Девопсы в баш не умеют, как правило. Это даже не знаю кто. Бородатому админу, умеющему в баш, не пришло бы в голову такой костыль изобретать. Видимо, какой-то студент, случайно дорвавшийся до ABS.
     
     
  • 3.14, пох. (?), 11:52, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    да, они бы нормальный написали - на пихоне. С интерфейсом на electron+nodejs
    И, разумеется, nft бы мелькал на заднем плане, а не какие-то ваши старперские iptables.

    Бородатый админ обойдется без лезущих под руку диалоговых окошек, тем более что терминал вон все равно рядом открыт.

    Так что хз кто ета. Может студенту какому несвежих методичек на кафедре отсыпали.


     
     
  • 4.21, Аноним (-), 14:58, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это для потенциальных мигрантов с винды
    Которые не умеют кра_сноглазить в iptables
     
     
  • 5.22, пох. (?), 15:14, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это для потенциальных мигрантов с винды
    > Которые не умеют кра_сноглазить в iptables

    ну да, а вот в башскрипты - так сразу умеют?

    вообще-то для них и так написали, редхат - firewalld с нескучным dbus-интерфейсом (логи парсить. надо же - как в прошлом веке!), и какой-то юзерлевел гомофигней , как раз и высовывающей диаложик "открыть порт или чево", "как в винде". И для убунточки, помнится, кто-то аналогичную фигню выкладывал, правда, наверное, как всегда, полуработающую.

     

  • 1.10, dkdk (?), 10:24, 09/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    не понял, оно умеет доступ на уровне приложений ограничивать? какой-то демон от рута правила правит?
     
     
  • 2.13, Аноним (9), 11:13, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Ни черта оно не умеет. Правила правит скрипт, запущенный юзером под sudo и хранящий правила в хомяке этого самого юзера. Двух юзеров в системе ведь не бывает!
    Не знаю, зачем я полез это смотреть, очень хочу развидеть.
     
     
  • 3.17, Аноним (17), 12:49, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И это уже версия 2.0. Страшно подумать что там в первой версии было..
     

  • 1.15, ыы (?), 12:01, 09/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Коммерческая версия есть?
     
     
  • 2.16, Аноним (17), 12:45, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Есть только комическая. Истерический смех сквозь слёзы, так сказать
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Слёрм
    Inferno Solutions
    Hosting by Ihor
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2019 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру