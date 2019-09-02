Опубликованы Linux From Scratch 9.0 и Beyond Linux From Scratch 9.0

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|2.3, Аноним (3), 09:11, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> а также редакций LFS и BLFS с системным менеджером systemd.
>Увы, прощай и ты.
Именно что:
А также, т.е. они предоставляют альтернативу, в отличие от... или вы против альтернатив, но тогда вы же сами будете в лагере этих самых, которые "в отличие от", я искренне вас не понимаю, чем вы недовольны?!
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|3.4, Anonymoustus (ok), 09:19, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Они «предоставляют альтернативу» только до того времени, когда без зависимостей Третьегнома не перестанет собираться половина системы. А это уже не за горами, поскольку системда не init, сколько ж повторять вам это можно. Системда — это вендорлок. Будет потом как в Дебиане: сначала приняли фридесктоповские приблуды, потом библиотечку системды на полшишечки, а потом внезапно наступил конец самостоятельного существования, без системды уже жить не получается. А кто хозяин системды?
Настоящие же альтернативы не в мире линуксовых дистрибутивов, а в в мире BSD, MINIX и что там ещё осталось в живых.
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|4.9, Аноним (9), 10:00, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Настоящие же альтернативы не в мире линуксовых дистрибутивов,
>а в в мире BSD, MINIX и что там ещё осталось в живых.
Ну да, ну да, расскажите это командам gentoo, void, gnu guix и прочим...
Про вендорлок соглашусь, дело нечисто, а системдец уже приносил гораздо больше проблем за свою короткую историю, чего не имелось в системе из-за других инитов... (я знаю что системдец не инит, он кстате ещё и на pid ядра замахнулся)
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|5.13, Anonymoustus (ok), 10:24, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>>Настоящие же альтернативы не в мире линуксовых дистрибутивов,
>>а в в мире BSD, MINIX и что там ещё осталось в живых.
> Ну да, ну да, расскажите это командам gentoo, void, gnu guix и
> прочим...
Перечисленное и прочее погоды не делеает, это не более чем развлечения микроскопических сообществ. А все крупные дистрибутивы лежат под Шапкой и могут развиваться исключительно в направлении, указанном Партией.
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|5.12, Anonymoustus (ok), 10:16, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Форк opensolaris: openiniana, dilos, dyson.
А они точно живые? По сколько душ у них пользовательская база?
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|6.16, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 10:45, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Форк opensolaris: openiniana, dilos, dyson.
> А они точно живые? По сколько душ у них пользовательская база?
>>По сколько душ у них
Вы покупаете или продаёте?
[I][B]«Другой мошенник вас обманет, продаст вам дрянь, а не души, а у меня, что ядрёный орех, все на отбор» [/B][/I] --
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1
[I][B]«Стыдно вам и говорить такую сумму! вы торгуйтесь, говорите настоящую цену!» [/B][/I]
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|4.14, Аноним (14), 10:28, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Будет потом как в Дебиане:
Как фанат системд, скажу что выбор таки должен быть. Сегодня это как минимум: Gentoo, Devuan, Crux, Yocto(там кеды не собираются пару лет как), Buildroot(С графлом здесь туго), OpenWRT(Практически нет Х11), TinyCore, и может чего-то ещё. Кстати и в твоём вантузе, как ты помнишь, тоже нет системды.
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|1.2, Аноним (2), 09:08, 02/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Когда я был маленький и ничего не понимал, мне говорили, что надо научиться ставить слаку, чтобы понимать устройство Linux, я поставил слаку и не понял, только научился ставить слаку, потом тоже говорили про арч, научился ставить арч и не понял как устроен Linux, понял только как ставить арч и что вики арча очень годная, потом мне сказали прочитать LFS, я осилил LFS, но также не понял как устроен Linux.
На самом деле надо было читать книги по Ядру, Устройству Unix и POSIX-стандартам...
Вот почему почти каждый дистролюб пытается ознакомить со своим дистром путём таких стрёмных расхваливаний уровня "иксперд по пиару"?!..
А LFS, да, хороший, годный для своих целей, дистр, научил меня тому, какая же это благодать - пакетные менеджеры, готовые репозитории, огромная группа майнтейнеров, и наличие инструментов автоматизации поддержания системы в актуальном состоянии - это дорогого стоит, начинаешь понимать насколько колоссальный труд делают дистроразрабы и сообщество в целом и больше это всё ценить!
Спасибо проекту LFS!
Поздравляю с очередным релизом!
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|2.6, Dmitry_bug (?), 09:23, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Не могли бы Вы посоветовать книги по ядру, устройству Unix и posix, желательно по-русски.
Спасибо.
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|3.7, Аноним (7), 09:40, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Уверен, среди списка обязательно будут бессмертные книги Таненбаума и Ко
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|4.8, Dmitry_bug (?), 09:41, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Уверен, среди списка обязательно будут бессмертные книги Таненбаума и Ко
Эти уже в процессе чтения
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|2.11, пох. (?), 10:08, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> А LFS, да, хороший, годный для своих целей, дистр, научил меня тому, какая же это благодать -
> пакетные менеджеры, готовые репозитории, огромная группа майнтейнеров, и наличие инструментов
> автоматизации поддержания системы в актуальном состоянии
о! Хоть один понял, для чего он на самом деле нужен ;-)
мне, правда, в свое время, хватило и слаквари для того же самого.
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|1.5, Аноним (5), 09:21, 02/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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> редакций LFS и BLFS с системным менеджером systemd
Теперь ждём и в «ОС Ель-брус»?
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