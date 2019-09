Опубликованы Linux From Scratch 9.0 и Beyond Linux From Scratch 9.0

Представлены новые выпуски руководств Linux From Scratch 9.0 (LFS) и Beyond Linux From Scratch 9.0 (BLFS), а также редакций LFS и BLFS с системным менеджером systemd. В Linux From Scratch приведены инструкции по созданию с нуля базовой Linux-системы, используя лишь исходные тексты необходимого программного обеспечения. Beyond Linux From Scratch дополняет инструкции LFS информацией о сборке и настройке около 1000 программных пакетов, охватывающих различные области применения, от СУБД и серверных систем, до графических оболочек и медиапроигрывателей. В Linux From Scratch 9.0 осуществлён переход на Glibc 2.30 и GCC 9.2.0. Обновлены 33 пакета, включая ядро Linux 5.2, Coreutils 8.31, Eudev 3.2.8, GRUB 2.04, IPRoute2 5.2.0, Meso 0.51.1, Openssl 1.1.1c, Perl 5.30.0, Python 3.7.4, Shadow 4.7, SysVinit 2.95, Util-Linux 2.34 и Vim 8.1.184. Исправлены ошибки в загрузочных скриптах, выполнены редакторские работы в пояснительных материалах по всей книге. В Beyond Linux From Scratch 9.0 по сравнению с прошлым выпуском добавлены инструкции по установке рабочего стола GNOME (ранее поддерживались только KDE, Xfce и LXDE), что стало возможным благодаря включению в окружение LFS на базе системы инициализации sysvinit необходимых для работы GNOME компонентов, не привязанных к systemd. Обновлено около 850 программ, среди которых GNOME 3.30, KDE Plasma 5.16.4, KDE Applications 19.08, GNOME 3.32.0, Xfce 4.14, LibreOffice 6.3, Cups 2.2.12, FFmpeg 4.2, VLC 3.0.8, GIMP 2.10.12, Thunderbird 68 и т.п. Кроме LFS и BLFS в рамках проекта ранее выпускалось несколько дополнительных книг: "Automated Linux From Scratch" - фреймворк для автоматизации сборки LFS-системы и управлению пакетами;

"Cross Linux From Scratch" - описание кроссплатформенной сборки LFS-системы, поддерживаются архитектуры: x86, x86_64, sparc, mips, PowerPC, alpha, hppa, arm;

"Hardened Linux From Scratch" - инструкции по повышению безопасности LFS, применению дополнительных патчей и ограничений;

"LFS Hints" - подборка дополнительных советов с описанием альтернативных решений для описанных в LFS и BLFS шагов;

"LFS LiveCD" - проект по подготовке LiveCD. На данный момент не развивается.