Опубликованы Linux From Scratch 9.0 и Beyond Linux From Scratch 9.0

2.3 , Аноним ( 3 ), 09:11, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > а также редакций LFS и BLFS с системным менеджером systemd.

>Увы, прощай и ты. Именно что:

А также, т.е. они предоставляют альтернативу, в отличие от... или вы против альтернатив, но тогда вы же сами будете в лагере этих самых, которые "в отличие от", я искренне вас не понимаю, чем вы недовольны?!

3.4 , Anonymoustus ( ok ), 09:19, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Они «предоставляют альтернативу» только до того времени, когда без зависимостей Третьегнома не перестанет собираться половина системы. А это уже не за горами, поскольку системда не init, сколько ж повторять вам это можно. Системда — это вендорлок. Будет потом как в Дебиане: сначала приняли фридесктоповские приблуды, потом библиотечку системды на полшишечки, а потом внезапно наступил конец самостоятельного существования, без системды уже жить не получается. А кто хозяин системды? Настоящие же альтернативы не в мире линуксовых дистрибутивов, а в в мире BSD, MINIX и что там ещё осталось в живых.

4.9 , Аноним ( 9 ), 10:00, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Настоящие же альтернативы не в мире линуксовых дистрибутивов,

>а в в мире BSD, MINIX и что там ещё осталось в живых. Ну да, ну да, расскажите это командам gentoo, void, gnu guix и прочим... Про вендорлок соглашусь, дело нечисто, а системдец уже приносил гораздо больше проблем за свою короткую историю, чего не имелось в системе из-за других инитов... (я знаю что системдец не инит, он кстате ещё и на pid ядра замахнулся)

5.13 , Anonymoustus ( ok ), 10:24, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – >>Настоящие же альтернативы не в мире линуксовых дистрибутивов,

>>а в в мире BSD, MINIX и что там ещё осталось в живых.

> Ну да, ну да, расскажите это командам gentoo, void, gnu guix и

> прочим... Перечисленное и прочее погоды не делеает, это не более чем развлечения микроскопических сообществ. А все крупные дистрибутивы лежат под Шапкой и могут развиваться исключительно в направлении, указанном Партией. 4.10 , Аноним ( 10 ), 10:00, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Форк opensolaris: openiniana, dilos, dyson.

5.12 , Anonymoustus ( ok ), 10:16, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Форк opensolaris: openiniana, dilos, dyson. А они точно живые? По сколько душ у них пользовательская база?

6.16 , Andrey Mitrofanov_N0 ( ?? ), 10:45, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> Форк opensolaris: openiniana, dilos, dyson.

> А они точно живые? По сколько душ у них пользовательская база?

>>По сколько душ у них Вы покупаете или продаёте? [I][B]«Другой мошенник вас обманет, продаст вам дрянь, а не души, а у меня, что ядрёный орех, все на отбор» [/B][/I] --

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1 [I][B]«Стыдно вам и говорить такую сумму! вы торгуйтесь, говорите настоящую цену!» [/B][/I]

4.14 , Аноним ( 14 ), 10:28, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Будет потом как в Дебиане: Как фанат системд, скажу что выбор таки должен быть. Сегодня это как минимум: Gentoo, Devuan, Crux, Yocto(там кеды не собираются пару лет как), Buildroot(С графлом здесь туго), OpenWRT(Практически нет Х11), TinyCore, и может чего-то ещё. Кстати и в твоём вантузе, как ты помнишь, тоже нет системды.

