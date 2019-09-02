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Опубликованы Linux From Scratch 9.0 и Beyond Linux From Scratch 9.0

02.09.2019 08:33

Представлены новые выпуски руководств Linux From Scratch 9.0 (LFS) и Beyond Linux From Scratch 9.0 (BLFS), а также редакций LFS и BLFS с системным менеджером systemd. В Linux From Scratch приведены инструкции по созданию с нуля базовой Linux-системы, используя лишь исходные тексты необходимого программного обеспечения. Beyond Linux From Scratch дополняет инструкции LFS информацией о сборке и настройке около 1000 программных пакетов, охватывающих различные области применения, от СУБД и серверных систем, до графических оболочек и медиапроигрывателей.

В Linux From Scratch 9.0 осуществлён переход на Glibc 2.30 и GCC 9.2.0. Обновлены 33 пакета, включая ядро Linux 5.2, Coreutils 8.31, Eudev 3.2.8, GRUB 2.04, IPRoute2 5.2.0, Meso 0.51.1, Openssl 1.1.1c, Perl 5.30.0, Python 3.7.4, Shadow 4.7, SysVinit 2.95, Util-Linux 2.34 и Vim 8.1.184. Исправлены ошибки в загрузочных скриптах, выполнены редакторские работы в пояснительных материалах по всей книге.

В Beyond Linux From Scratch 9.0 по сравнению с прошлым выпуском добавлены инструкции по установке рабочего стола GNOME (ранее поддерживались только KDE, Xfce и LXDE), что стало возможным благодаря включению в окружение LFS на базе системы инициализации sysvinit необходимых для работы GNOME компонентов, не привязанных к systemd. Обновлено около 850 программ, среди которых GNOME 3.30, KDE Plasma 5.16.4, KDE Applications 19.08, GNOME 3.32.0, Xfce 4.14, LibreOffice 6.3, Cups 2.2.12, FFmpeg 4.2, VLC 3.0.8, GIMP 2.10.12, Thunderbird 68 и т.п.

Кроме LFS и BLFS в рамках проекта ранее выпускалось несколько дополнительных книг:

  • "Automated Linux From Scratch" - фреймворк для автоматизации сборки LFS-системы и управлению пакетами;
  • "Cross Linux From Scratch" - описание кроссплатформенной сборки LFS-системы, поддерживаются архитектуры: x86, x86_64, sparc, mips, PowerPC, alpha, hppa, arm;
  • "Hardened Linux From Scratch" - инструкции по повышению безопасности LFS, применению дополнительных патчей и ограничений;
  • "LFS Hints" - подборка дополнительных советов с описанием альтернативных решений для описанных в LFS и BLFS шагов;
  • "LFS LiveCD" - проект по подготовке LiveCD. На данный момент не развивается.


  1. Главная ссылка к новости (http://lists.linuxfromscratch....)
  2. OpenNews: Опубликованы Linux From Scratch 8.4 и Beyond Linux From Scratch 8.4
  3. OpenNews: Опубликованы Linux From Scratch 8.3 и Beyond Linux From Scratch 8.3
  4. OpenNews: Опубликованы Linux From Scratch 8.2 и Beyond Linux From Scratch 8.2
  5. OpenNews: Опубликованы Linux From Scratch 8.1 и Beyond Linux From Scratch 8.1
  6. OpenNews: Опубликованы Linux From Scratch 8.0 и Beyond Linux From Scratch 8.0
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: lfs, linux
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  • 1.1, Anonymoustus (ok), 08:57, 02/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    > а также редакций LFS и BLFS с системным менеджером systemd.

    Увы, прощай и ты.

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 09:11, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > а также редакций LFS и BLFS с системным менеджером systemd.
    >Увы, прощай и ты.

    Именно что:
    А также, т.е. они предоставляют альтернативу, в отличие от... или вы против альтернатив, но тогда вы же сами будете в лагере этих самых, которые "в отличие от", я искренне вас не понимаю, чем вы недовольны?!

     
     
  • 3.4, Anonymoustus (ok), 09:19, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Они «предоставляют альтернативу» только до того времени, когда без зависимостей Третьегнома не перестанет собираться половина системы. А это уже не за горами, поскольку системда не init, сколько ж повторять вам это можно. Системда — это вендорлок. Будет потом как в Дебиане: сначала приняли фридесктоповские приблуды, потом библиотечку системды на полшишечки, а потом внезапно наступил конец самостоятельного существования, без системды уже жить не получается. А кто хозяин системды?

    Настоящие же альтернативы не в мире линуксовых дистрибутивов, а в в мире BSD, MINIX и что там ещё осталось в живых.

     
     
  • 4.9, Аноним (9), 10:00, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Настоящие же альтернативы не в мире линуксовых дистрибутивов,
    >а в в мире BSD, MINIX и что там ещё осталось в живых.

    Ну да, ну да, расскажите это командам gentoo, void, gnu guix и прочим...

    Про вендорлок соглашусь, дело нечисто, а системдец  уже приносил гораздо больше проблем за свою короткую историю, чего не имелось в системе из-за других инитов... (я знаю что системдец не инит, он кстате ещё и на pid ядра замахнулся)

     
     
  • 5.13, Anonymoustus (ok), 10:24, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >>Настоящие же альтернативы не в мире линуксовых дистрибутивов,
    >>а в в мире BSD, MINIX и что там ещё осталось в живых.
    > Ну да, ну да, расскажите это командам gentoo, void, gnu guix и
    > прочим...

    Перечисленное и прочее погоды не делеает, это не более чем развлечения микроскопических сообществ. А все крупные дистрибутивы лежат под Шапкой и могут развиваться исключительно в направлении, указанном Партией.

     
  • 4.10, Аноним (10), 10:00, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Форк opensolaris: openiniana, dilos, dyson.
     
     
  • 5.12, Anonymoustus (ok), 10:16, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Форк opensolaris: openiniana, dilos, dyson.

    А они точно живые? По сколько душ у них пользовательская база?

     
     
  • 6.16, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 10:45, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Форк opensolaris: openiniana, dilos, dyson.
    > А они точно живые? По сколько душ у них пользовательская база?
    >>По сколько душ у них

    Вы покупаете или продаёте?

    [I][B]«Другой мошенник вас обманет, продаст вам дрянь, а не души, а у меня, что ядрёный орех, все на отбор» [/B][/I] --
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1

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  • 4.14, Аноним (14), 10:28, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Будет потом как в Дебиане:

    Как фанат системд, скажу что выбор таки должен быть. Сегодня это как минимум: Gentoo, Devuan, Crux, Yocto(там кеды не собираются пару лет как), Buildroot(С графлом здесь туго), OpenWRT(Практически нет Х11), TinyCore, и может чего-то ещё. Кстати и в твоём вантузе, как ты помнишь, тоже нет системды.

     

  • 1.2, Аноним (2), 09:08, 02/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Когда я был маленький и ничего не понимал, мне говорили, что надо научиться ставить слаку, чтобы понимать устройство Linux, я поставил слаку и не понял, только научился ставить слаку, потом тоже говорили про арч, научился ставить арч  и не понял как устроен Linux, понял только как ставить арч и что вики арча очень годная, потом мне сказали прочитать LFS, я осилил LFS, но также не понял как устроен Linux.
    На самом деле надо было читать книги по Ядру, Устройству Unix и POSIX-стандартам...
    Вот почему почти каждый дистролюб пытается ознакомить со своим дистром путём таких стрёмных расхваливаний уровня "иксперд по пиару"?!..

    А LFS, да, хороший, годный для своих целей, дистр, научил меня тому, какая же это благодать - пакетные менеджеры, готовые репозитории, огромная группа майнтейнеров, и наличие инструментов автоматизации поддержания системы в актуальном состоянии - это дорогого стоит, начинаешь понимать насколько колоссальный труд делают дистроразрабы и сообщество в целом и больше это всё ценить!
    Спасибо проекту LFS!
    Поздравляю с очередным релизом!

     
     
  • 2.6, Dmitry_bug (?), 09:23, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не могли бы Вы посоветовать книги по ядру, устройству Unix и posix, желательно по-русски.
    Спасибо.
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 09:40, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Уверен, среди списка обязательно будут бессмертные книги Таненбаума и Ко
     
     
  • 4.8, Dmitry_bug (?), 09:41, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Уверен, среди списка обязательно будут бессмертные книги Таненбаума и Ко

    Эти уже в процессе чтения

     
  • 2.11, пох. (?), 10:08, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > А LFS, да, хороший, годный для своих целей, дистр, научил меня тому, какая же это благодать -
    > пакетные менеджеры, готовые репозитории, огромная группа майнтейнеров, и наличие инструментов
    > автоматизации поддержания системы в актуальном состоянии

    о! Хоть один понял, для чего он на самом деле нужен ;-)

    мне, правда, в свое время, хватило и слаквари для того же самого.

     
     
  • 3.15, Аноним (14), 10:33, 02/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > хватило и слаквари

    Ну и где она у тебя сейчас?

     

  • 1.5, Аноним (5), 09:21, 02/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > редакций LFS и BLFS с системным менеджером systemd

    Теперь ждём и в «ОС Ель-брус»?

     
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