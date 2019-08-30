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Критическая язвимость в IMAP-сервере Dovecot

30.08.2019 22:02

В корректирующих выпусках POP3/IMAP4-сервера Dovecot 2.3.7.2 и 2.2.36.4, а также в дополнении Pigeonhole 0.5.7.2 устранена критическая уязвимость (CVE-2019-11500), которая позволят добиться записи данных за пределы выделенного буфера через отправку специально оформленного запроса по протоколам IMAP или ManageSieve.

Проблема может быть эксплуатирована на стадии до прохождения аутентификации. Рабочий эксплоит пока не подготовлен, но разработчики Dovecot не исключают возможноть использования уязвимости для организации атак по удалённому выполнению кода в системе или организации утечки конфиденциальных данных. Всем пользователям рекомендуется срочно установить обновления (Debian, Fedora, Arch Linux, Ubuntu, SUSE, RHEL, FreeBSD).

Уязвимость присутствует в парсерах протоколов IMAP и ManageSieve и вызвана некорректной обработкой символов с нулевым кодом в процессе разбора данных внутри заключённых в кавычки строк. Проблем позволяет добиться записи произвольных данных в объекты, хранимые за границей выделенного буфера (на этапе до аутентификации можно перезаписать до 8 Кб, а после аутентификации до 64 Кб).

По мнению инженеров из компании Red Hat использование проблемы для реальных атак затруднено тем, что атакующий не может контролировать позицию произвольной перезаписи данных в куче. В ответ высказывается мнение, что данная особенность лишь существенно усложняет атаку, но не исключает её проведение - атакующий может многократно повторять попытку эксплуатации до тех пор пока не попадёт в рабочую область в куче.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.openwall.com/lists...)
  2. OpenNews: Уязвимости в ClamAV, PostgreSQL, ISC DHCP, BIND, Drupal, Dovecot, Apache Xerces-C и Xen
  3. OpenNews: Новая версия POP3 и IMAP4 сервера Dovecot 2.2.27
  4. OpenNews: Уязвимости в ядре Linux, TYPO3, Dovecot, ownCloud и Cacti
  5. OpenNews: В Сети зафиксированы факты активной эксплуатации уязвимой конфигурации связки Exim и Dovecot
  6. OpenNews: Опасная уязвимость при использовании рекомендуемых в документации настройках связки Exim и Dovecot
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: dovecot, imap
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Обсуждение (4) RSS
  • 1, Аноним (1), 22:04, 30/08/2019 [ответить]  
    		• –2 +/
    > По мнению инженеров из компании Red Hat

    А что думают по этому поводу инженеры ООО «Базальт СПО»?

     
     
  • 4, glebfm (ok), 22:38, 30/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> По мнению инженеров из компании Red Hat
    > А что думают по этому поводу инженеры ООО «Базальт СПО»?

    Думают, что у Кутузова был один глаз^W^W^W^Wодно другому не противоречит.  Да, затруднено, да можно много раз пробовать.

     

  • 2, Онаним (?), 22:05, 30/08/2019 [ответить]  
    		• –2 +/
    Учитывая с какой тщательностью в плане безопасности пилится dovecot, очень похоже на сознательно внесённый бэкдор.
     
  • 3, Mr. Аноним (?), 22:31, 30/08/2019 [ответить]  
    		• +/
    Критическая язвимость в IMAP-сервере Dovecot

    А что такое "язвимость"

     
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