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Компания NVIDIA выпустила библиотеку libvdpau 1.3

29.08.2019 09:49

Разработчики из компании NVIDIA представили libvdpau 1.3, новую версию открытой библиотеки с поддержкой API VDPAU (Video Decode and Presentation) для Unix. Библиотека VDPAU позволяет задействовать механизмы аппаратного ускорения для обработки видео в форматах h264, h265 и VC1. Сначала поддерживались только GPU от NVIDIA, но впоследствии появилась поддержка открытых драйверов Radeon и Nouveau. VDPAU позволяет GPU взять на себя такие задачи, как пост-обработка, слияние (compositing), отображение и декодирование видео. Дополнительно развивается библиотека libvdpau-va-gl с реализацией VDPAU API на базе OpenGL и технологии аппаратного ускорения Intel VA-API. Код libvdpau распространяется под лицензией MIT.

Кроме исправления ошибок в libvdpau 1.3 реализована поддержка ускорения декодирования видео в формате VP9 и осуществлён переход на систему сборки Meson вместо ранее применявшихся automake и autoconf.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/x...)
  2. OpenNews: Компания NVIDIA выпустила библиотеку libvdpau 1.2
  3. OpenNews: Выпуск NVIDIA 361.28 с независящей от поставщика реализацией драйвера OpenGL
  4. OpenNews: Релиз открытого медиацентра Kodi 18.0
  5. OpenNews: Выпуск мультимедиа-пакета FFmpeg 4.2
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: vdpau, nvidia
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Обсуждение (4) RSS
  • 1, Аноним (1), 11:13, 29/08/2019 [ответить]  
    		• –1 +/
    Поддержку Wayland не завезли? А то vaapi его поддерживает.
     
     
  • 3, Zenitur (ok), 13:05, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Со времён Flash Player на YouTube я помню, что VDPAU поддерживает DRI. Я делал скриншот в Debian Lenin и KDE3, и вместо фрагмента с ютюбом была прозрачность

    Возможно, Wayland уже поддерживается

     

  • 2, iPony129412 (?), 11:31, 29/08/2019 [ответить]  
    		• +2 +/
    > реализована поддержка ускорения декодирования видео в формате VP9

    Вот это прям неожиданно.

     
     
  • 4, Аноним (4), 13:33, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как и поддержка Nouveau
     
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