Компания NVIDIA выпустила библиотеку libvdpau 1.3

Разработчики из компании NVIDIA представили libvdpau 1.3, новую версию открытой библиотеки с поддержкой API VDPAU (Video Decode and Presentation) для Unix. Библиотека VDPAU позволяет задействовать механизмы аппаратного ускорения для обработки видео в форматах h264, h265 и VC1. Сначала поддерживались только GPU от NVIDIA, но впоследствии появилась поддержка открытых драйверов Radeon и Nouveau. VDPAU позволяет GPU взять на себя такие задачи, как пост-обработка, слияние (compositing), отображение и декодирование видео. Дополнительно развивается библиотека libvdpau-va-gl с реализацией VDPAU API на базе OpenGL и технологии аппаратного ускорения Intel VA-API. Код libvdpau распространяется под лицензией MIT.

Кроме исправления ошибок в libvdpau 1.3 реализована поддержка ускорения декодирования видео в формате VP9 и осуществлён переход на систему сборки Meson вместо ранее применявшихся automake и autoconf.



