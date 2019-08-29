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Вредоносный код в Android-приложении CamScanner, загруженном более 100 млн. раз

29.08.2019 10:14

Исследователи из Лаборатории Касперского выявили наличие вредоносного кода в CamScanner, популярном Android-приложении для сканирования документов при помощи телефона. Приложение было загружено из Google Play более 100 миллионов раз. В одном из очередных обновлений в состав программы был добавлен вредоносный компонент Trojan-Dropper.AndroidOS.Necro.n, осуществляющий загрузку и выполнение произвольного кода со внешних серверов.

В случае CamScanner вредоносная вставка загружала модуль для скрытой подстановки навязчивой рекламы на устройствах и активации платных подписок без ведома пользователя. Потенциально мог быть загружен и любой другой вредоносный модуль, например, для организации слежки через встроенную камеру. Программа запрашивает такие полномочия, как доступ к накопителю (чтение и модификация), камере, сети, параметрам телефона (SIM-карте) и данным о вызовах.

После сообщения о проблеме компания Google удалила CamScanner из Google Play, но в каталоге остались другие приложения того же производителя, в том числе клоны Cover art CamScanner (License), CamScanner HD (более миллиона установок), CamCard Busines (100 тыс установок), CamCard Free - Business Card R (более 10 млн установок), в некоторых из которых, судя по отзывам пользователей, также присутствует вредоносный код.

Кроме того, в этом месяце компания Доктор Веб сообщала о выявлении в каталоге Google Play 34 приложений, содержащих троянец-кликер. Общее число их установок превысило 100 миллионов. Также компания McAfee обнаружила в Google Play троянца-шпиона, ориентированного на пользователей из Японии и Кореи; о количестве его установок не сообщается.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.kaspersky.com/blog...)
  2. OpenNews: Неофициальный Telegram-клиент MobonoGram 2019 оказался троянским ПО
  3. OpenNews: 10 млн пользователей установили жульническое приложение для продажи обновлений прошивок Samsung
  4. OpenNews: Анализ запроса ненадлежащих полномочий в VPN-приложениях для Android
  5. OpenNews: В 29 Android-приложениях для работы с камерой и фото выявлен вредоносный код
  6. OpenNews: Критическая уязвимость в приложении WhatsApp, пригодная для внедрения вредоносного ПО
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: android, malware
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, nightfall (??), 10:22, 29/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Ведроид и все смартфоны - настоящее раздолье для агентов смитов, мамкиных хакеров, спецслужб и китайских апт-группировок. Когда вижу перед собой каких-нибудь экспертов по безопасности со смартфоном от каких-нибудб хуавэй, эпла или иных зашквариваашихся лэйблов, которые живут своей жизнью, отправляя телеметрию, сливая данные и даже предоставляя удалённый доступ, то понимаю, что регалии подобных безопасников и одминов всего лишь слова, слова, слова...
     
     
  • 2.3, iPony129412 (?), 10:25, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > эпла

    А Apple то чего? Не ну понятно, что если с подходом какого-то максималиста, то и в сеть лучше вообще не ходить.

    Но там всё-таки такого бардака как на Android нет

    https://imgur.com/a/bN9uV1N

     
     
  • 3.7, Аноним (7), 10:35, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Где эмоджи? Что ты сделал с айпони?
     
  • 3.8, Аноним (-), 10:38, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > то и в сеть лучше вообще не ходить

    Что-что? А причем здесь максимализм? Как будто в сеть можно выйти только с Apple устройств? Или с иными смартфонами с Android'ом на борту? Ей-богу, упражняетесь в софистике. Для тренировки логики - это хорошо, но сути дела это не меняет.

     
     
  • 4.18, iPony129412 (?), 11:34, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Как будто в сеть можно выйти только с Apple устройств? Или с иными смартфонами с Android'ом на борту?

    Это типа предложение на не использование смартфонов вообще или использование чего-то редкоземельного? Ну тоже можно конечно, но сурово.
    Сути дела это не меняет 🤨

     
     
  • 5.23, Рекдоземледелец (?), 11:47, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Выход с Авроры. Только с неё
     
     
  • 6.25, iPony129412 (?), 11:49, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > с Авроры

    Ну это хорошее дело 👍 Я всеми копытами за импортзамещение.
    Но к сожалению пока не густо совсем.

     
     
  • 7.29, Редкоземелец (?), 11:56, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да если бы просто развитие своих продуктов, а от насильного импортозамещения ничего хорошего не будет.
     
     
  • 8.40, Аноним (-), 13:28, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Даже в вопросах безопасности ... текст свёрнут, показать
     
  • 3.39, Аноним (-), 13:26, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да ладно! )))
    У Эпл в апсторе это приложение тоже есть,
    но для вас оно там надежно!
     
     
  • 4.46, iPony129412 (?), 13:36, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > У Эпл в апсторе это приложение тоже есть, но для вас оно там надежно!

    Ну естественно надёжнее. Не сможет оно такое провернуть. https://imgur.com/a/j0rGHXi

    Я прям вспоминаю Angry Birds, которое и разрешений кучу брало на Android и рекламу совало, но типа на Android бесплатное было. А на iOS платное (пару долларов что ли), но без такого безобразия.

     
  • 2.11, Аноним (11), 11:06, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Предлагаешь им купить с потрохами Intel или Huawei или Samsung или Apple и заставить вести себя нормально? Даже если хватит денег, ни одно государство в мире не позволит "владельцам" продать актив, позволяющий этому государству шпионить за всем миром в руки иностранцев.

    Создать свою компанию, делающую телефоны? Та её уничтожат с помощью патентов, даже незаконно и бездоказательно притягивать за уши "соучастие в наркоторговле", как в случае с одной американской фирмой, чьё название я уже забыл, не придётся.

     
     
  • 3.49, Аноним (49), 14:08, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Где все эти преступники закона (все те, причастные к этой программе люди)? Неужели находятся в местах ограничения свободы (имеется в виду то, что этим нехорошим лЮДЯМ ограничили возможность делать гадости)?!?!?!!! И в какой такой стране этакое бывает??? Я уже молчу о том, что - а кто за это за все платит (имеется в виду содержание под стражей)? Неужели как всегда налогоплательщик?
     
  • 2.47, Иван (??), 13:52, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сигнальные флажки для связи - твой выбор. Анонимности правда тоже не много, зато эффектно выглядеть будешь!
     

  • 1.2, Аноним (2), 10:25, 29/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И на старуху бывает проруха.
     
  • 1.4, Аноним (4), 10:29, 29/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Почему правоохранительные органы не занимаются поиском злоумышленников создавших такие приложения.
     
     
  • 2.5, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 10:30, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    > Почему правоохранительные органы не занимаются поиском злоумышленников создавших такие
    > приложения.

    А чего их искать?  Они сами заявки на госзакупках подают.

     
  • 2.12, Аноним (11), 11:07, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что их деятельность легальна. Пользователь сам соглашается с лицензионным соглашением и новыми разрешениями.
     
     
  • 3.14, Аноним (11), 11:10, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Хотите нормальные приложения - сносите гугл-плей и ставьте исключительно из F-Droid. Ни разу не видел рекламы ни в одном из установленных приложений. Лишние разрешения есть, да. Лок на версии ведра, присутстующие исключительно в бэкдорнутых телефонах, тоже есть во многих приложениях с формулировкой - "не нравится - форкай".
     
     
  • 4.16, Аноним (16), 11:32, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    > Хотите нормальные приложения - сносите гугл-плей и ставьте исключительно из F-Droid.

    откуда они при этом возьмутся-то?

    > Ни разу не видел рекламы ни в одном из установленных приложений. Лишние

    в обоих фонариках и калькуляторе? Или может у тебя еще какие-то приложения есть?

     
  • 4.45, Аноним (45), 13:36, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ставьте исключительно из F-Droid.

    Сильно тормозной.

     
  • 3.30, Аноним84701 (ok), 11:57, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >> активации платных подписок без ведома пользователя
    > Пользователь сам соглашается с лицензионным соглашением и новыми разрешениями.

    /0?
    > Потому что их деятельность легальна.

    Пункты договора не могут противоречить действующему законодательству, поэтому спрятанное мелким юридическим шрифтом "использующий мою программу переходит в вечное рабство!" в виду его незаконности не подлежит исполнению, да и сам договор будет недействительным, а сделка – ничтожной.

     

  • 1.6, имя_ (?), 10:32, 29/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    По идее, гугл же проверяет приложения при загрузке в магазин?
     
     
  • 2.9, Аноним (7), 10:39, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Нет. Они проверяют приложения на соответствие политике площадки: не отправь смс, не позвони, не укради, не убий, не пойман - не вор.
    Что внутри приложения - гуглу пофиг, пока кто-то открыто не сообщит о вредоносном коде.
     

  • 1.10, Michael (??), 10:57, 29/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    CamScammer
     
  • 1.13, Аноним (13), 11:09, 29/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Публикация таких новостей вводит читателей в заблуждение относительно гуглоплея. Можно подумать, там раз в полгода находят один троян. Да их оттуда чуть не каждый день десятками выгребают, но пояляется ещё больше.
     
     
  • 2.17, Аноним (16), 11:33, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > чуть не каждый день десятками выгребают, но пояляется ещё больше.

    но не каждый пацан приходит к успеху с сотней миллионов загрузок

     
     
  • 3.19, Аноним (13), 11:38, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не каждый, но и это не редкость.
     
     
  • 4.44, Аноним (-), 13:32, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ввести уголовную ответственность
     
  • 2.21, Нанобот (ok), 11:45, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Можно подумать

    можно, никто не запрещает

     
  • 2.50, Аноним (49), 14:11, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Да их оттуда чуть не каждый день десятками выгребают, но пояляется ещё больше.

    Может быть необходимо что-то в Консерватории подправить?

     

  • 1.15, Аноним (15), 11:24, 29/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    https://www.reddit.com/r/StallmanWasRight/
     
  • 1.20, user90 (?), 11:39, 29/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Ведроид = хомяки, тут уже ничего не исправить. Господь, жги!

    Там хоть фаервол _нормальный_ появился? Чтоп от рута и гарантированно блочил? А то каждый юзер сабжа напоминает чувака, который добровольно спустил штаны и встал раком в ожидании..

     
     
  • 2.51, Аноним (49), 14:17, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сделать что-то (имеется в виду такое сложное и компактное устройство как смартфон) своими руками в современном мире проблематично (по многим параметрам, не говоря о том, что лень ;). Так что многим приходится...
     

  • 1.22, Нанобот (ok), 11:47, 29/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >активации платных подписок без ведома пользователя

    а разве такое возможно?

     
     
  • 2.24, Рекдоземледелец (?), 11:49, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Такое возможно просто имея симку зелёного,красного или пчеловидного оператора.
     

  • 1.26, Аноним (26), 11:51, 29/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чем дольше по времени пользуешься смартфоном, тем меньше в нем лишних приложений.
     
  • 1.27, Отражение луны (ok), 11:52, 29/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Неужели так сложно посмотреть на разрешения, которые приложение запрашивает? Но нет, ва всем винова гукгол!!! Андрои ришето!!
     
     
  • 2.28, Бот (?), 11:54, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я когда WhatsUp ставил, не давал ему разрешение на чтение смс, однако код из смс он сам автоматом подтягивает. Вот и вопрос, так ли нужны эти разрешения?
     
     
  • 3.42, Аноним (-), 13:31, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поставить файервол, или ограничить иным способом активность никак?
     
  • 2.31, user90 (?), 11:58, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В этом и проблема: почти любое популярное запрашивает с десяток. И что делать хомяку - не ставить его? Искать альтернативы? А-ХА-ХА. Именно поэтому и возникает вопрос например про фаервол, тупица!))
     
  • 2.32, iPony129412 (?), 12:13, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Но нет, ва всем винова гукгол!!

    Ну а кто ещё? Я вообще не дождался вменяемого управления разрешениями на Android ибо свалил на 5.1.
    А их криво-косо но добавили в 6.0. И до сих пор это сделано так себе.

     
     
  • 3.33, Аноним (33), 12:29, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так гугол в этом абсолютно не заинтересован. Причины думаю все очевидны.
     
     
  • 4.35, Аноним (35), 13:07, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну очевидно, что гуглу пофиг на опытных пользователей, его интересует только стадо баранов.
    иначе бы давно было 2 режима - для домохозяек, где минимум выбора, и для опытных, где можно выбрать любые разрешения
     
     
  • 5.38, Аноним (33), 13:18, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Очень грубая оценка.
    Можно сказать, что для гугла товар - сам пользователь ("стадо баранов" этого просто не понимает, нечем ему). А если каждый такой юзерок сможет контролировать/блочить трафик, это что же будет? Безобразие!)) На таком уже толком не заработать, всякая бигдата и пр. в пролете.

    Во-вторых, разработчики. Им тоже все эти блокировки не в кайф: а как же тогда впаривать рекламу например?

     

  • 1.34, Аноним (34), 12:57, 29/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Почему почти всегда в названии найденного вредоносного кода есть Tojan или mailware? Типо те кто делал его в поддавки играют?
     
     
  • 2.36, имя_ (?), 13:12, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и с этими людьми я сижу на одном сайте.
     
     
  • 3.37, имя_ (?), 13:14, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    названия присваивают разработчики антивирусов
     
  • 2.43, ABATAPA (ok), 13:32, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А подумать? Потому что названия им дают "антивирусные" компании.
     

  • 1.41, Аноним (-), 13:29, 29/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Заводили бы уголовное дело на создателей таких программ и сразу бы успокоились со своими вирями
     
     
  • 2.48, Аноним (48), 13:59, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Например в какой стране заводить уголовное дело? И как узнать из какой страны на самом деле был тот злоумышленник? Слишком сложно.
     
     
  • 3.52, Аноним (49), 14:24, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, пусть гадють. У нас же есть вино!
     
  • 3.53, Аноним (-), 14:30, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если юр лицо, то по месту регистрации. Если физ лицо, то месту прописки.
    Предвосхищаю вопрос о граждастве и месте жительства, сообщу
    что экстрадицию еще никто не отменял. Определение суммы ущерба по месту нахождения истца ))
     
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