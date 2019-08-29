Вредоносный код в Android-приложении CamScanner, загруженном более 100 млн. раз

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|1.1, nightfall (??), 10:22, 29/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Ведроид и все смартфоны - настоящее раздолье для агентов смитов, мамкиных хакеров, спецслужб и китайских апт-группировок. Когда вижу перед собой каких-нибудь экспертов по безопасности со смартфоном от каких-нибудб хуавэй, эпла или иных зашквариваашихся лэйблов, которые живут своей жизнью, отправляя телеметрию, сливая данные и даже предоставляя удалённый доступ, то понимаю, что регалии подобных безопасников и одминов всего лишь слова, слова, слова...
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|3.8, Аноним (-), 10:38, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> то и в сеть лучше вообще не ходить
Что-что? А причем здесь максимализм? Как будто в сеть можно выйти только с Apple устройств? Или с иными смартфонами с Android'ом на борту? Ей-богу, упражняетесь в софистике. Для тренировки логики - это хорошо, но сути дела это не меняет.
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|4.18, iPony129412 (?), 11:34, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Как будто в сеть можно выйти только с Apple устройств? Или с иными смартфонами с Android'ом на борту?
Это типа предложение на не использование смартфонов вообще или использование чего-то редкоземельного? Ну тоже можно конечно, но сурово.
Сути дела это не меняет 🤨
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|6.25, iPony129412 (?), 11:49, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> с Авроры
Ну это хорошее дело 👍 Я всеми копытами за импортзамещение.
Но к сожалению пока не густо совсем.
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|7.29, Редкоземелец (?), 11:56, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да если бы просто развитие своих продуктов, а от насильного импортозамещения ничего хорошего не будет.
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|3.39, Аноним (-), 13:26, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да ладно! )))
У Эпл в апсторе это приложение тоже есть,
но для вас оно там надежно!
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|4.46, iPony129412 (?), 13:36, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> У Эпл в апсторе это приложение тоже есть, но для вас оно там надежно!
Ну естественно надёжнее. Не сможет оно такое провернуть. https://imgur.com/a/j0rGHXi
Я прям вспоминаю Angry Birds, которое и разрешений кучу брало на Android и рекламу совало, но типа на Android бесплатное было. А на iOS платное (пару долларов что ли), но без такого безобразия.
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|2.11, Аноним (11), 11:06, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Предлагаешь им купить с потрохами Intel или Huawei или Samsung или Apple и заставить вести себя нормально? Даже если хватит денег, ни одно государство в мире не позволит "владельцам" продать актив, позволяющий этому государству шпионить за всем миром в руки иностранцев.
Создать свою компанию, делающую телефоны? Та её уничтожат с помощью патентов, даже незаконно и бездоказательно притягивать за уши "соучастие в наркоторговле", как в случае с одной американской фирмой, чьё название я уже забыл, не придётся.
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|3.49, Аноним (49), 14:08, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Где все эти преступники закона (все те, причастные к этой программе люди)? Неужели находятся в местах ограничения свободы (имеется в виду то, что этим нехорошим лЮДЯМ ограничили возможность делать гадости)?!?!?!!! И в какой такой стране этакое бывает??? Я уже молчу о том, что - а кто за это за все платит (имеется в виду содержание под стражей)? Неужели как всегда налогоплательщик?
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|2.47, Иван (??), 13:52, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сигнальные флажки для связи - твой выбор. Анонимности правда тоже не много, зато эффектно выглядеть будешь!
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|1.4, Аноним (4), 10:29, 29/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Почему правоохранительные органы не занимаются поиском злоумышленников создавших такие приложения.
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|2.5, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 10:30, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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> Почему правоохранительные органы не занимаются поиском злоумышленников создавших такие
> приложения.
А чего их искать? Они сами заявки на госзакупках подают.
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|2.12, Аноним (11), 11:07, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потому что их деятельность легальна. Пользователь сам соглашается с лицензионным соглашением и новыми разрешениями.
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|3.14, Аноним (11), 11:10, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Хотите нормальные приложения - сносите гугл-плей и ставьте исключительно из F-Droid. Ни разу не видел рекламы ни в одном из установленных приложений. Лишние разрешения есть, да. Лок на версии ведра, присутстующие исключительно в бэкдорнутых телефонах, тоже есть во многих приложениях с формулировкой - "не нравится - форкай".
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|4.16, Аноним (16), 11:32, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> Хотите нормальные приложения - сносите гугл-плей и ставьте исключительно из F-Droid.
откуда они при этом возьмутся-то?
> Ни разу не видел рекламы ни в одном из установленных приложений. Лишние
в обоих фонариках и калькуляторе? Или может у тебя еще какие-то приложения есть?
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|3.30, Аноним84701 (ok), 11:57, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>> активации платных подписок без ведома пользователя
> Пользователь сам соглашается с лицензионным соглашением и новыми разрешениями.
/0?
> Потому что их деятельность легальна.
Пункты договора не могут противоречить действующему законодательству, поэтому спрятанное мелким юридическим шрифтом "использующий мою программу переходит в вечное рабство!" в виду его незаконности не подлежит исполнению, да и сам договор будет недействительным, а сделка – ничтожной.
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|1.6, имя_ (?), 10:32, 29/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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По идее, гугл же проверяет приложения при загрузке в магазин?
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|2.9, Аноним (7), 10:39, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Нет. Они проверяют приложения на соответствие политике площадки: не отправь смс, не позвони, не укради, не убий, не пойман - не вор.
Что внутри приложения - гуглу пофиг, пока кто-то открыто не сообщит о вредоносном коде.
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|1.13, Аноним (13), 11:09, 29/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Публикация таких новостей вводит читателей в заблуждение относительно гуглоплея. Можно подумать, там раз в полгода находят один троян. Да их оттуда чуть не каждый день десятками выгребают, но пояляется ещё больше.
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|2.17, Аноним (16), 11:33, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> чуть не каждый день десятками выгребают, но пояляется ещё больше.
но не каждый пацан приходит к успеху с сотней миллионов загрузок
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|2.50, Аноним (49), 14:11, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Да их оттуда чуть не каждый день десятками выгребают, но пояляется ещё больше.
Может быть необходимо что-то в Консерватории подправить?
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|1.20, user90 (?), 11:39, 29/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Ведроид = хомяки, тут уже ничего не исправить. Господь, жги!
Там хоть фаервол _нормальный_ появился? Чтоп от рута и гарантированно блочил? А то каждый юзер сабжа напоминает чувака, который добровольно спустил штаны и встал раком в ожидании..
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|2.51, Аноним (49), 14:17, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сделать что-то (имеется в виду такое сложное и компактное устройство как смартфон) своими руками в современном мире проблематично (по многим параметрам, не говоря о том, что лень ;). Так что многим приходится...
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|1.26, Аноним (26), 11:51, 29/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Чем дольше по времени пользуешься смартфоном, тем меньше в нем лишних приложений.
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|1.27, Отражение луны (ok), 11:52, 29/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Неужели так сложно посмотреть на разрешения, которые приложение запрашивает? Но нет, ва всем винова гукгол!!! Андрои ришето!!
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|2.28, Бот (?), 11:54, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я когда WhatsUp ставил, не давал ему разрешение на чтение смс, однако код из смс он сам автоматом подтягивает. Вот и вопрос, так ли нужны эти разрешения?
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|3.42, Аноним (-), 13:31, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Поставить файервол, или ограничить иным способом активность никак?
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|2.31, user90 (?), 11:58, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В этом и проблема: почти любое популярное запрашивает с десяток. И что делать хомяку - не ставить его? Искать альтернативы? А-ХА-ХА. Именно поэтому и возникает вопрос например про фаервол, тупица!))
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|2.32, iPony129412 (?), 12:13, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Но нет, ва всем винова гукгол!!
Ну а кто ещё? Я вообще не дождался вменяемого управления разрешениями на Android ибо свалил на 5.1.
А их криво-косо но добавили в 6.0. И до сих пор это сделано так себе.
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|3.33, Аноним (33), 12:29, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так гугол в этом абсолютно не заинтересован. Причины думаю все очевидны.
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|4.35, Аноним (35), 13:07, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ну очевидно, что гуглу пофиг на опытных пользователей, его интересует только стадо баранов.
иначе бы давно было 2 режима - для домохозяек, где минимум выбора, и для опытных, где можно выбрать любые разрешения
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|5.38, Аноним (33), 13:18, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Очень грубая оценка.
Можно сказать, что для гугла товар - сам пользователь ("стадо баранов" этого просто не понимает, нечем ему). А если каждый такой юзерок сможет контролировать/блочить трафик, это что же будет? Безобразие!)) На таком уже толком не заработать, всякая бигдата и пр. в пролете.
Во-вторых, разработчики. Им тоже все эти блокировки не в кайф: а как же тогда впаривать рекламу например?
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|1.34, Аноним (34), 12:57, 29/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Почему почти всегда в названии найденного вредоносного кода есть Tojan или mailware? Типо те кто делал его в поддавки играют?
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|1.41, Аноним (-), 13:29, 29/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Заводили бы уголовное дело на создателей таких программ и сразу бы успокоились со своими вирями
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|2.48, Аноним (48), 13:59, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Например в какой стране заводить уголовное дело? И как узнать из какой страны на самом деле был тот злоумышленник? Слишком сложно.
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|3.53, Аноним (-), 14:30, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если юр лицо, то по месту регистрации. Если физ лицо, то месту прописки.
Предвосхищаю вопрос о граждастве и месте жительства, сообщу
что экстрадицию еще никто не отменял. Определение суммы ущерба по месту нахождения истца ))
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