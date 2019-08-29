Вредоносный код в Android-приложении CamScanner, загруженном более 100 млн. раз

2.3 , iPony129412 ( ? ), 10:25, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – > эпла А Apple то чего? Не ну понятно, что если с подходом какого-то максималиста, то и в сеть лучше вообще не ходить. Но там всё-таки такого бардака как на Android нет https://imgur.com/a/bN9uV1N

3.7 , Аноним ( 7 ), 10:35, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +6 + / – Где эмоджи? Что ты сделал с айпони?

3.8 , Аноним ( - ), 10:38, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > то и в сеть лучше вообще не ходить Что-что? А причем здесь максимализм? Как будто в сеть можно выйти только с Apple устройств? Или с иными смартфонами с Android'ом на борту? Ей-богу, упражняетесь в софистике. Для тренировки логики - это хорошо, но сути дела это не меняет.

4.18 , iPony129412 ( ? ), 11:34, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Как будто в сеть можно выйти только с Apple устройств? Или с иными смартфонами с Android'ом на борту? Это типа предложение на не использование смартфонов вообще или использование чего-то редкоземельного? Ну тоже можно конечно, но сурово.

Сути дела это не меняет 🤨

5.23 , Рекдоземледелец ( ? ), 11:47, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Выход с Авроры. Только с неё

6.25 , iPony129412 ( ? ), 11:49, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > с Авроры Ну это хорошее дело 👍 Я всеми копытами за импортзамещение.

Но к сожалению пока не густо совсем.

7.29 , Редкоземелец ( ? ), 11:56, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да если бы просто развитие своих продуктов, а от насильного импортозамещения ничего хорошего не будет.

8.40 , Аноним ( - ), 13:28, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Даже в вопросах безопасности ... 3.39 , Аноним ( - ), 13:26, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да ладно! )))

У Эпл в апсторе это приложение тоже есть,

но для вас оно там надежно!

4.46 , iPony129412 ( ? ), 13:36, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > У Эпл в апсторе это приложение тоже есть, но для вас оно там надежно! Ну естественно надёжнее. Не сможет оно такое провернуть. https://imgur.com/a/j0rGHXi Я прям вспоминаю Angry Birds, которое и разрешений кучу брало на Android и рекламу совало, но типа на Android бесплатное было. А на iOS платное (пару долларов что ли), но без такого безобразия.

2.11 , Аноним ( 11 ), 11:06, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Предлагаешь им купить с потрохами Intel или Huawei или Samsung или Apple и заставить вести себя нормально? Даже если хватит денег, ни одно государство в мире не позволит "владельцам" продать актив, позволяющий этому государству шпионить за всем миром в руки иностранцев. Создать свою компанию, делающую телефоны? Та её уничтожат с помощью патентов, даже незаконно и бездоказательно притягивать за уши "соучастие в наркоторговле", как в случае с одной американской фирмой, чьё название я уже забыл, не придётся.

3.49 , Аноним ( 49 ), 14:08, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Где все эти преступники закона (все те, причастные к этой программе люди)? Неужели находятся в местах ограничения свободы (имеется в виду то, что этим нехорошим лЮДЯМ ограничили возможность делать гадости)?!?!?!!! И в какой такой стране этакое бывает??? Я уже молчу о том, что - а кто за это за все платит (имеется в виду содержание под стражей)? Неужели как всегда налогоплательщик?

2.47 , Иван ( ?? ), 13:52, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Сигнальные флажки для связи - твой выбор. Анонимности правда тоже не много, зато эффектно выглядеть будешь!

