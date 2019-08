Выпуск текстового редактора GNU Emacs 26.3

> Emacs Doctor вообще развивается?

Не развивается. Спрашивает и отвечает то же самое джвадцать лет спустя.

[CODE]

I am the psychotherapist. Please, describe your problems. Each time

you are finished talking, type RET twice.

Who are you? <RET> <RET>

What do you think?

[/CODE]

Закопать и забыть.