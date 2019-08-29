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Выпуск текстового редактора GNU Emacs 26.3

29.08.2019 08:52

Проект GNU опубликовал релиз текстового редактора GNU Emacs 26.3. Вплоть до выпуска GNU Emacs 24.5 проект развивался под личным руководством Ричарда Столлмана, который передал пост лидера проекта Джону Вигли (John Wiegley) осенью 2015 года. Из изменений в новом выпуске отмечается включение нового GPG-ключа для верификации пакетов из каталога GNU ELPA. Также предложена новая опция 'help-enable-completion-auto-load' для отключения представленной в выпуске Emacs 26.1 функции, осуществляющей загрузку файлов во время дополнения ввода через комбинации 'C-h f' и 'C-h v'.



  1. Главная ссылка к новости (https://lists.gnu.org/archive/...)
  2. OpenNews: Выпуск текстового редактора GNU Emacs 26.2
  3. OpenNews: Выпуск текстового редактора GNU nano 4.0
  4. OpenNews: Релиз текстового редактора Vim 8.1
  5. OpenNews: Экспериментальный текстовый редактор Xray от создателей Atom
  6. OpenNews: Выпуск текстового редактора TEA 43
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: emacs
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  • 1.1, user90 (?), 09:03, 29/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ооо, щаз начнется! ;)
    Для чего он, да? Ну например я ЧАЩЕ всего запускаю сабж, чтобы:
    - получить почту (Rmail),
    - почитать новости (Newsticker),
    - полистать доки в pdf (pdf-tools),
    - черкануть что-либо в дневнике (Org-mode),
    - и только после всего этого для написания/правки кода ;)
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 09:14, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Текстовый редактор-то завезли уже?
     
     
  • 3.9, Anonymoustus (ok), 09:18, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Вопрос остаётся открытым.
     
  • 3.34, Аноним (34), 11:26, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Так вроде бы там уже штук пять вариантов Vim.
     
  • 2.8, Anonymoustus (ok), 09:17, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Я запускаю сабж, чтобы понять, зачем люди запускают сабж. Недавно я научился делать C-g. Жизнь налаживается.
     

  • 1.2, Аноним (2), 09:05, 29/08/2019 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –2 +/
     
     
  • 2.17, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 09:45, 29/08/2019 Скрыто модератором
    		• +/
     

  • 1.3, user90 (?), 09:08, 29/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Точнее, "запускаю" - неверно, он автоматически стартует после логина в режиме демона, так удобнее.

    А, еще ходит байка про "неудобный поиск". Ну так просто occur.

     
  • 1.4, Аноним (4), 09:13, 29/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Юзаю vim, но одобряю.
     
  • 1.5, Anonymoustus (ok), 09:14, 29/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Уж теперь-то заживём!
     
  • 1.7, Анонимище (?), 09:15, 29/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Если не осилил vi на emacs даже не смотреть?
     
     
  • 2.10, user90 (?), 09:19, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А какая связь? Это сильно разные вещи.
     
     
  • 3.12, Анонимище (?), 09:22, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В качестве редактора кода?
     
     
  • 4.13, user90 (?), 09:24, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оно так и задумывалось, все есть текст. Просто это еще и Lisp-машина, а не просто какой-то там жалкий редактор.
     
  • 4.35, Аноним (34), 11:29, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если нужен только редактор без IDE - Vim лучше. Emacs заточен под "делать в нём вообще всё".
     
  • 2.20, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 09:47, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Если не осилил vi на emacs даже не смотреть?

    Конечно нет!
    Но, сначала сдача кандидатского минимума! https://www.gnu.org/philosophy/

     
     
  • 3.21, Anonymoustus (ok), 09:51, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >> Если не осилил vi на emacs даже не смотреть?
    > Конечно нет!
    > Но, сначала сдача кандидатского минимума! https://www.gnu.org/philosophy/

    На сдаче едят свои ноги или Вождя?

     
     
  • 4.25, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 10:10, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >> Но, сначала сдача кандидатского минимума! https://www.gnu.org/philosophy/
    > На сдаче едят свои ноги или Вождя?

    Вождь потом принимает парад выпускников.

    Но тебе не грозит.  То ли танцевать-маршировать что мешает (с ногами чего не так? тема волнует?), то ли "философии" слегка ниже... коленей, под столом валяется.

     
     
  • 5.28, Anonymoustus (ok), 10:18, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    К счастью, я другой веры. Наш вождь Сатья Наделла не ест свои ноги. :)
     
     
  • 6.29, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 10:20, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > К счастью, я другой веры. Наш вождь Сатья Наделла не ест свои
    > ноги. :)

    Сатья не воздь, дурашка.  Билл твой хозяин.

     
  • 6.38, пох. (?), 11:49, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    мне кажется,"veg buriany with curry" ты тоже не особенно будешь рад :-(

     
  • 2.40, Аноним (34), 12:09, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://upsilon.cc/~zack/tags/vim/
    https://upsilon.cc/~zack/tags/emacs/
     

  • 1.11, Anonymoustus (ok), 09:19, 29/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Емакс после версии 25 ожирел вдвое. Теперь я его называю Жирномакс.

    А разжирел он потому, что ногоеды насовали внутрь архива кучу разного софта. Есть комплекты и без этого софта.

     
     
  • 2.39, пох. (?), 11:52, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    как может разжиреть то, что еще в 94м расшифровывалось как "eight megabytes and continuous swapping"?
     

  • 1.14, Аноним (14), 09:28, 29/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Emacs Doctor вообще развивается? Завезти бы туда моднявый псевдо-ИИ*, обученный на модняво-смузичных датасетах, с функцией оказания психологической помощи оскорблённым феминисткам и представителям ЛГБТ-сообщества. Представляете, насколько важным этот инструмент может оказаться для "унижаемых", да "оскорбляемых" меньшинств? Срочно нужно дать Доктору мощный толчок для развития!

    * - на самом деле просто нейросети

     
     
  • 2.19, Anonymoustus (ok), 09:47, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Emacs Doctor вообще развивается?

    Не развивается. Спрашивает и отвечает то же самое джвадцать лет спустя.

    [CODE]
    I am the psychotherapist.  Please, describe your problems.  Each time
    you are finished talking, type RET twice.

    Who are you? <RET> <RET>

    What do you think?
    [/CODE]

    Закопать и забыть.

     
  • 2.33, Аноним (33), 10:52, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    оскорбленным феминисткам и представителям ЛГБТ-сообщества после запуска имакса придется оказывать уже реальную психологическую помощь
     

  • 1.18, Аноним (18), 09:46, 29/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Дико советую xah fly keys на Emacs
    Ничем более удобным в жизни не пользовался
     
     
  • 2.41, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 12:16, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Дико советую xah fly keys на Emacs
    > Ничем более удобным в жизни не пользовался

    Вот ведь люди мучаются-то,
    а в vim/neo-vim/??? всё никак не завезут
    "даже простого" spacemacs.

     

  • 1.22, Броколь (?), 09:56, 29/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Хороший редактор, несколько лет его настраивал под себя и лет 5ть потом им пользовался, жаль только что он слишком медленный и много весит по сравнению с vim-ом. Теперь забил и обхожусь grep, vim, mc и мне этого с лихвой хватает для программирования/редактирования файлов. Но до сих пор одинокими холодными вечерами, теплые воспоминания как когда-то настраивал emacs греют душу.
     
  • 1.27, Аноним (27), 10:15, 29/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Во.. проект стал развиваться - стоило только столману покинуть его.
     
  • 1.31, Griggorii (?), 10:22, 29/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Вы то ли хипстеры то ли не в теме в gedit при установке плагинов тоже можно и писать итд. А , воровать код это и уметь не надо как и конфигурацию внутреннего реестра что в dconf можно пере клепать. Го ФАС дроч на плюсики
     
     
  • 2.32, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 10:39, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > Вы то ли хипстеры то ли не в
    >Го ФАС дроч на плюсики

    Прекратите разговаривать с поным ртом.

     
  • 2.37, Аноним (18), 11:44, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ЯННП
     

  • 1.36, Аноним (36), 11:43, 29/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Единственный в мире текстовый редактор, тормозящий на буфере из 100500 пустых строк. Что уж там говорить о непустых.
     

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