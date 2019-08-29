Выпуск текстового редактора GNU Emacs 26.3

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|1.1, user90 (?), 09:03, 29/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ооо, щаз начнется! ;)
Для чего он, да? Ну например я ЧАЩЕ всего запускаю сабж, чтобы:
- получить почту (Rmail),
- почитать новости (Newsticker),
- полистать доки в pdf (pdf-tools),
- черкануть что-либо в дневнике (Org-mode),
- и только после всего этого для написания/правки кода ;)
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|2.8, Anonymoustus (ok), 09:17, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Я запускаю сабж, чтобы понять, зачем люди запускают сабж. Недавно я научился делать C-g. Жизнь налаживается.
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|1.3, user90 (?), 09:08, 29/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Точнее, "запускаю" - неверно, он автоматически стартует после логина в режиме демона, так удобнее.
А, еще ходит байка про "неудобный поиск". Ну так просто occur.
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|4.13, user90 (?), 09:24, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Оно так и задумывалось, все есть текст. Просто это еще и Lisp-машина, а не просто какой-то там жалкий редактор.
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|4.35, Аноним (34), 11:29, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если нужен только редактор без IDE - Vim лучше. Emacs заточен под "делать в нём вообще всё".
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|4.25, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 10:10, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>> Но, сначала сдача кандидатского минимума! https://www.gnu.org/philosophy/
> На сдаче едят свои ноги или Вождя?
Вождь потом принимает парад выпускников.
Но тебе не грозит. То ли танцевать-маршировать что мешает (с ногами чего не так? тема волнует?), то ли "философии" слегка ниже... коленей, под столом валяется.
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|6.29, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 10:20, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> К счастью, я другой веры. Наш вождь Сатья Наделла не ест свои
> ноги. :)
Сатья не воздь, дурашка. Билл твой хозяин.
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|6.38, пох. (?), 11:49, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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мне кажется,"veg buriany with curry" ты тоже не особенно будешь рад :-(
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|1.11, Anonymoustus (ok), 09:19, 29/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Емакс после версии 25 ожирел вдвое. Теперь я его называю Жирномакс.
А разжирел он потому, что ногоеды насовали внутрь архива кучу разного софта. Есть комплекты и без этого софта.
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|2.39, пох. (?), 11:52, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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как может разжиреть то, что еще в 94м расшифровывалось как "eight megabytes and continuous swapping"?
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|1.14, Аноним (14), 09:28, 29/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Emacs Doctor вообще развивается? Завезти бы туда моднявый псевдо-ИИ*, обученный на модняво-смузичных датасетах, с функцией оказания психологической помощи оскорблённым феминисткам и представителям ЛГБТ-сообщества. Представляете, насколько важным этот инструмент может оказаться для "унижаемых", да "оскорбляемых" меньшинств? Срочно нужно дать Доктору мощный толчок для развития!
* - на самом деле просто нейросети
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|2.19, Anonymoustus (ok), 09:47, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Emacs Doctor вообще развивается?
Не развивается. Спрашивает и отвечает то же самое джвадцать лет спустя.
[CODE]
I am the psychotherapist. Please, describe your problems. Each time
you are finished talking, type RET twice.
Who are you? <RET> <RET>
What do you think?
[/CODE]
Закопать и забыть.
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|2.33, Аноним (33), 10:52, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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оскорбленным феминисткам и представителям ЛГБТ-сообщества после запуска имакса придется оказывать уже реальную психологическую помощь
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|1.18, Аноним (18), 09:46, 29/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Дико советую xah fly keys на Emacs
Ничем более удобным в жизни не пользовался
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|2.41, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 12:16, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Дико советую xah fly keys на Emacs
> Ничем более удобным в жизни не пользовался
Вот ведь люди мучаются-то,
а в vim/neo-vim/??? всё никак не завезут
"даже простого" spacemacs.
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|1.22, Броколь (?), 09:56, 29/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Хороший редактор, несколько лет его настраивал под себя и лет 5ть потом им пользовался, жаль только что он слишком медленный и много весит по сравнению с vim-ом. Теперь забил и обхожусь grep, vim, mc и мне этого с лихвой хватает для программирования/редактирования файлов. Но до сих пор одинокими холодными вечерами, теплые воспоминания как когда-то настраивал emacs греют душу.
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|1.31, Griggorii (?), 10:22, 29/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Вы то ли хипстеры то ли не в теме в gedit при установке плагинов тоже можно и писать итд. А , воровать код это и уметь не надо как и конфигурацию внутреннего реестра что в dconf можно пере клепать. Го ФАС дроч на плюсики
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|1.36, Аноним (36), 11:43, 29/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Единственный в мире текстовый редактор, тормозящий на буфере из 100500 пустых строк. Что уж там говорить о непустых.
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