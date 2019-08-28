The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Выпуск видеоредактора Flowblade 2.2

28.08.2019 22:22

Состоялся релиз многотрековой системы нелинейного видеомонтажа Flowblade 2.2, позволяющей компоновать фильмы и видеоролики из набора отдельных видео, звуковых файлов и изображений. Редактор предоставляет средства для обрезки клипов с точностью до отдельных кадров, их обработки при помощи фильтров и многоуровневой компоновки изображений для встраивания в видео. Имеется возможность произвольного определения порядка применения инструментов и корректировки поведения шкалы времени.

Код проекта написан на языке Python и распространяется под лицензией GPLv3. Сборки подготовлены в формате deb. Для организации редактирования видео применяется фреймворк MLT. Для обработки различных форматов видео, звука и изображений применяется библиотека FFmpeg. Интерфейс построен с использованием PyGTK. Для математических вычислений задействована библиотека NumPy. Для обработки изображений применяется PIL. Возможно использование плагинов с реализацией видео эффектов из коллекции Frei0r, а также звуковых плагинов LADSPA и фильтров изображений G'MIC.

В новом выпуске:

  • Для выполнения задач сложного композитинга добавлено два новых фильтра и один новый инструмент совмещения видео:
    • Фильтр RotoMask позволяет накладывать анимированные линейные или кривые маски, затрагивающие только альфа-канал (прозрачность) или RGB-данные. Для редактирования масок предложен специальный редактор, который также поддерживает редактирования ключевых кадров;
    • Фильтр FileLumaToAlpha - использует значения яркости из исходного медиафайла и записывает их в альфа-канал целевого клипа с видео или изображения;
    • Инструмент совмещения LumaToAlpha - использует значения яркости из исходного трека и записывает их в альфа-канал целевого трека;
  • Пользовательские настройки и данные перемещены из каталога ~/.flowblade в каталоги, соответствующие спецификации XDG (~/.config, ~/.local/share). Данные будут перенесены автоматически при первом запуске новой версии Flowblade.
  • Добавлены три новых фильтра для расширенного виньетирования (Vignette Advanced), нормализации (Normalize) и осветлённых градиентов (Gradient Tint);
  • Расширены возможности интерфейса редактирования ключевых кадров: обновлён инструмент управления цветом, добавлена поддержка редактирования всех параметров ключевых кадров и реализованы опции для закрепления изменения значений с шагом 2 и 5.
  • Добавлено 20 новых фильтров на основе G'MIC;
  • Обновлён инструмент добавления титров.



Основные возможности:

  • 11 инструментов редактирования, 9 из которых входят в базовый рабочий набор;
  • 4 метода вставки, замещения и прикрепления клипов на шкале времени;
  • Возможность помещения клипов на шкалу времени в режиме Drag & Drop;
  • Возможность прикрепления клипов и композиций из изображений к другим родительским клипам;
  • Возможность одновременной работы с 9 комбинированными видео и звуковыми треками;
  • Средства для корректировки цветов и изменения параметров звука;
  • Поддержка комбинирования и смешивания изображений и звука;
  • 10 режимов композитинга. Инструменты для анимации по ключевым кадрам, позволяющие смешивать, масштабировать, перемещать и вращать исходное видео;
  • 19 режимов смешивания для вставки изображений в видео;
  • Более 40 шаблонов замещения изображений;
  • Более 50 фильтров для изображений, позволяющие корректировать цвета, применять эффекты, размывать, манипулировать прозрачностью, замораживать кадр, создавать иллюзию движения и т.п.
  • Более 30 звуковых фильтров, включая микширование с привязкой к ключевым кадрам, добавление эха, реверберации и искажения звука;
  • Поддержка всех популярных форматов видео и звука, поддерживаемых в MLT и FFmpeg. Поддержка изображений в форматах JPEG, PNG, TGA и TIFF, а также векторной графики в формате SVG.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/jliljebl/fl...)
  2. OpenNews: Выпуск видеоредактора Flowblade 2.0
  3. OpenNews: В рамках проекта Olive развивается новый открытый редактор видео
  4. OpenNews: Выпуск свободного видеоредактора OpenShot 2.4.4
  5. OpenNews: Релиз видеоредактора Shotcut 19.06
  6. OpenNews: Релиз фреймворка для обработки изображений G'MIC 2.2
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: flowblade, video
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 23:08, 28/08/2019 [ответить]  
    		• +/
    Какой дистрибутив посоветовать ютуберу для ухода с винды?
     
     
  • 2.2, Онаним (?), 23:18, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Макось, разумеется
     
     
  • 3.3, аноним3 (?), 23:20, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    и страдать хуже чем на винде, только с гордым названием мак ос?))) когда был мак на повер да, но сейчас. хлам остался один.
     
     
  • 4.5, НяшМяш (ok), 23:49, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Последнее норм железо ушло с макбуком про 2015. Да и старые макпро-тёрки очень годные были. Если пережить все трудности поднятия хакинтоша - то в комбинации с хорошим железом очень неплохая машина для работы получается.
     
  • 2.4, anonymous (??), 23:26, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ubuntu Studio
     
  • 2.6, Fisler (?), 23:53, 28/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хакинтош
     

  • 1.7, Аноним (7), 00:02, 29/08/2019 [ответить]  
    		• –1 +/
    Однозначно макось
     
     
  • 2.8, альфаноним (?), 00:11, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Говно эта ваша макось, как собственно и железо для неё, да ещё и за много бабла.

    Куда не ткнёшь обязательно какая-нибудь подъёбка ждёт, либо что-то недоделано, либо что-то сделано для альтернативно одарённых.

     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Слёрм
    Inferno Solutions
    Hosting by Ihor
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2019 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру