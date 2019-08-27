Представлен релиз дистрибутива Scientific Linux 7.7, построенного на пакетной базе Red Hat Enterprise Linux 7.7 и дополненного средствами, ориентированными на использование в научных учреждениях. Дистрибутив поставляется для архитектуры x86_64, в форме DVD-сборок (9.8 Гб и 8 Гб), сокращённого образа для установки по сети (496 Мб). Публикация Live-сборок задерживается. Отличия от RHEL в основной массе сводятся к ребрендингу и чистке привязок к службам Red Hat. Специфичные для научного применения приложения, а также дополнительные драйверы, предлагаются для установки из внешних репозиториев, таких как EPEL и elrepo.org. Основные особенности Scientific Linux 7.7: Добавлены пакеты c Python 3.6 (ранее Python 3 не входил в состав RHEL);

Добавлен пакет с OpenAFS, открытой реализацией распределенной ФС Andrew File System;

Добавлен пакет SL_gdm_no_user_list, отключающий отображение списка пользователей в GDM при необходимости соблюдения более строгой политики безопасности;

Добавлен пакет SL_enable_serialconsole для настройки консоли, работающей через последовательный порт;

Добавлен пакет SL_no_colorls, отключающий цветной вывод в ls;

Внесены изменения в пакеты, в основном связанные с ребрендингом: anaconda, dhcp, grub2, httpd, ipa, kernel, libreport, PackageKit, pesign, plymouth, redhat-rpm-config, shim, yum, cockpit;

По сравнению с веткой Scientific Linux 6.x из базового состава исключены пакеты alpine, SL_desktop_tweaks, SL_password_for_singleuser, yum-autoupdate, yum-conf-adobe, thunderbird (доступен в репозитории EPEL7).

Компоненты (shim, grub2, ядро Linux), используемые при загрузке в режиме UEFI Secure Boot, подписаны ключом Scientific Linux, что при включении верифицированной загрузки требует выполнения ручных операций, так как ключ необходимо добавить в прошивку;

Для автоматической установки обновлений задействована система yum-cron, вместо yum-autoupdate. По умолчанию обновления применяются автоматически с последующей отправкой уведомления пользователю. Для изменения поведения на этапе автоматизированной установки, подготовлены пакеты SL_yum-cron_no_automated_apply_updates (запрещает автоматическую установку обновлений) и SL_yum-cron_no_default_excludes (разрешает установку обновлений с ядром);

Файлы с конфигурацией внешних репозиториев (EPEL, ELRepo, SL-Extras, SL-SoftwareCollections, ZFSonLinux) перемещены в централизованное хранилище, так как данные репозитории не специфичны для конкретных выпусков и могут использоваться с любыми версиями Scientific Linux 7. Для загрузки данных о репозиториях следует выполнить "yum install yum-conf-repos", а затем настроить отдельные репозитории, например, "yum install yum-conf-epel yum-conf-zfsonlinux yum-conf-softwarecollections yum-conf-hc yum-conf-extras yum-conf-elrepo".



