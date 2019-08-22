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Обновление свободного антивирусного пакета ClamAV 0.101.4 с устранением уязвимостей

22.08.2019 10:52

Сформирован релиз свободного антивирусного пакета ClamAV 0.101.4, в котором устранена уязвимость (CVE-2019-12900) в реализации распаковщика архивов bzip2, которая может привести к перезаписи областей памяти вне выделенного буфера при обработке слишком большого числа селекторов.

В новой версии также заблокирован обходной путь для создания нерекурсивных "zip-бомб", защита от которых была предложена в прошлом выпуске. Добавленная ранее защита была сосредоточена на ограничении потребления ресурсов, но не учитывала возможность создания "zip-бомб", манипулирующих длительностью процесса обработки файла. Время на сканирование файла теперь ограничено двумя минутами. Для изменения установленного лимита предложена опция "clamscan --max-scantime" и директива MaxScanTime для файла конфигурации clamd.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.clamav.net/2019/0...)
  2. OpenNews: Обновление свободного антивирусного пакета ClamAV 0.101.3
  3. OpenNews: Обновление свободного антивирусного пакета ClamAV 0.100.3 и 0.101.2 с устранением уязвимостей
  4. OpenNews: Компания Cisco выпустила свободный антивирусный пакет ClamAV 0.101
  5. OpenNews: Выпуск свободного антивирусного пакета ClamAV 0.100.2 с устранением уязвимостей
  6. OpenNews: Выпуск свободного антивирусного пакета ClamAV 0.100.1 с устранением уязвимостей
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: , clamav, virus
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Обсуждение (4) RSS
  • 1, bunker203 (ok), 11:13, 22/08/2019 [ответить]  
    		• +/
    Здорово, что дыры закрывают, если была бы надобность пользоваться антивирусным пакетом - выбрал бы именно его
     
  • 2, Аноним (2), 11:15, 22/08/2019 [ответить]  
    		• –2 +/
    Увы это не полноценный антивирус просто сканнер. С SMB только через костыли.
     
  • 3, Аноним (3), 11:27, 22/08/2019 [ответить]  
    		• +1 +/
    Мда... когда-то на прошлой работе прикрутил сабж к почтовику - пропускал постоянно, причём зловреды восрастом в месяцы. Желания собирать по сети васяновские базы не было никакого, перешёл на доктора уеба с пиратским ключом (или официальный бета? не помню уже) - небо и земля.
     
     
  • 4, Аноним (4), 13:18, 22/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Clamav лучше!
     
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