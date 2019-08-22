Обновление свободного антивирусного пакета ClamAV 0.101.4 с устранением уязвимостей

Сформирован релиз свободного антивирусного пакета ClamAV 0.101.4, в котором устранена уязвимость (CVE-2019-12900) в реализации распаковщика архивов bzip2, которая может привести к перезаписи областей памяти вне выделенного буфера при обработке слишком большого числа селекторов.

В новой версии также заблокирован обходной путь для создания нерекурсивных "zip-бомб", защита от которых была предложена в прошлом выпуске. Добавленная ранее защита была сосредоточена на ограничении потребления ресурсов, но не учитывала возможность создания "zip-бомб", манипулирующих длительностью процесса обработки файла. Время на сканирование файла теперь ограничено двумя минутами. Для изменения установленного лимита предложена опция "clamscan --max-scantime" и директива MaxScanTime для файла конфигурации clamd.



