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В репозитории NPM выявлен вредоносный пакет bb-builder. Выпуск NPM 6.11

22.08.2019 10:20

Администраторы репозитория NPM блокировали пакет bb-builder, в котором выявлена вредоносная вставка. Вредоносный пакет оставался незамеченным с августа прошлого года. За год злоумышленники успели выпустить 7 новых версий, которые загрузили около 200 раз.

При установке пакета осуществлялся запуск исполняемого файла для Windows, передающего конфиденциальную информацию на внешний хост. Установившим пакет пользователям рекомендуется срочно поменять все находящиеся в системе ключи шифрования и учётные записи, а также провести проверку системы на предмет наличия оставленных злоумышленниками бэкдоров (удаление пакета из системы не гарантирует удаление связанного с ним вредоносного ПО).

Дополнительно можно отметить выход обновления пакетного менеджера NPM 6.11, начиная с которого файлы, принадлежащие пользователю root, могут создаваться только в каталогах, принадлежащих root (размещение подобных файлов в каталогах обычных пользователей запрещено). В новой версии также исправлена проблема, приводящая к краху если опция "--user" ссылается на несуществующего пользователя (с проблемой сталкивались в основном пользователи Docker). В "npm ci" предоставлен полный доступ ко всем значениям настроек npm.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.npmjs.org/post/18...)
  2. OpenNews: В зависимостях к npm-пакету с установщиком PureScript выявлены вредоносные изменения
  3. OpenNews: Бывший техдиректор NPM развивает распределённый репозиторий пакетов Entropic
  4. OpenNews: В популярный NPM-модуль внедрено вредоносное ПО, копирующее параметры аутентификации
  5. OpenNews: Выявлена попытка включения бэкдора в популярный NPM-пакет mailparser
  6. OpenNews: Критическая проблема в NPM 5.7, приводящая к смене прав доступа на системные каталоги
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: npm, malware
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  • 1.1, Аноним (1), 10:21, 22/08/2019 [ответить]  
    		• +5 +/
    Никогда такого не было и вот опять
     
  • 1.2, Аноним (2), 10:33, 22/08/2019 [ответить]  
    		• +2 +/
    Полон опасностей жиэс-мирок.
     
     
  • 2.4, proninyaroslav (ok), 10:46, 22/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Особенно когда JS'у дают полный контроль над файловой системой и запускам процессов (Node).
     

  • 1.3, Аноним (3), 10:35, 22/08/2019 [ответить]  
    		• +1 +/
    помнити npm leftpad!

     
  • 1.5, A.Stahl (ok), 10:49, 22/08/2019 [ответить]  
    		• +1 +/
    >около 200 раз

    Ну это такая мелочь, что явно просматривается желание автора поджелтить в стиле "помнити npm leftpad!"

     
     
  • 2.6, Аноним (3), 10:51, 22/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    тебе мелочь, а кому-то неплохая прибавка к пенсии...

     
  • 2.7, Аноним (3), 10:52, 22/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    в смысле - 200 лоховских кошелечков - тоже неплохой прибыток.
     

  • 1.8, Аноним (8), 11:19, 22/08/2019 [ответить]  
    		• –1 +/
    "проблема, приводящая к краху если опция "--user" ссылается на несуществующего пользователя (с проблемой сталкивались в основном пользователи Docker)"
    То есть, люди, запускающие NPM в контейнере (например, на этапе создания образа) не только не следят за тем, какие пользователи там используются и какие имеются, но и хотят, чтобы в случаях отсутствия нужного пользователя NPM не вылетал с ошибкой, а продолжал работать? А несуществующий пользователь, если не секрет, каким пользователем будет заменяться в целях продолжения работы?
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 11:35, 22/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    хаха, берите дальше!

    > npm version 7 will abandon the "run scripts as nobody" approach entirely. It doesn't provide much security against realistic threat models, and just makes a lot of difficulty for folks.

    "сложно всё в этих ваших операционных системах, под рутом у меня работает и ладно".

     
  • 2.10, Gemorroj (ok), 11:45, 22/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а этих ваших докерах такой ад и пздц творится зачастую
     
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