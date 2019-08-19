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В Webmin найден бэкдор, позволяющий удалённо получить доступ с правами root

19.08.2019 23:42

В пакете Webmin, предоставляющем средства для удалённого управления сервером, выявлен бэкдор (CVE-2019-15107), найденный в официальных сборках проекта, распространяемых через Sourceforge и рекомендованных на основном сайте. Бэкдор присутствовал в сборках с 1.882 по 1.921 включительно и позволял удалённо без прохождения аутентификации выполнить произвольные shell-команды в системе с правами root.

Для атаки достаточно наличия открытого сетевого порта с Webmin и активности в web-интерфейсе функции смены устаревшего пароля (по умолчанию включена в сборках 1.890, но в остальных версиях выключена). Проблема устранена в обновлении 1.930. В качестве временной меры для блокирования бэкдора достаточно убрать настройку "passwd_mode=" из файла конфигурации /etc/webmin/miniserv.conf. Для тестирования подготовлен прототип эксплоита.

Проблема была обнаружена в скрипте password_change.cgi, в котором для проверки введённого в web-форме старого пароля используется функция unix_crypt, которой передаётся полученный от пользователя пароль без выполнения экранирования спецсимволов. В git-репозитории данная функция является обвязкой над модулем Crypt::UnixCrypt и не представляет опасности, но в поставляемом на сайте Sourceforge архиве с кодом вызывается код, который напрямую обращается к /etc/shadow, но делает это при помощи shell-конструкции. Для атаки достаточно указать в поле со старым паролем символ "|" и следующий после него код будет выполнен с правами root на сервере.

По заявлению разработчиков Webmin, вредоносный код был подставлен в результате компрометации инфраструктуры проекта. Подробности пока не сообщаются, поэтому не ясно, ограничился ли взлом захватом управления над учётной записью в Sourceforge или затронул и другие элементы инфраструктуры разработки и сборки. Вредоносный код присутствовал в архивах с марта 2018 года. Проблема также затронула сборки Usermin. В настоящее время все загрузочные архивы пересобраны из Git.

  1. Главная ссылка к новости (https://groups.google.com/foru...)
  2. OpenNews: Уязвимость в Webmin, позволяющая удалять произвольные файлы в системе
  3. OpenNews: Бэкдор в зависимости к event-stream, популярной библиотеке для Node.js
  4. OpenNews: Особенность отображения проектов на GitHub создала видимость внедрения бэкдора в ядро Linux
  5. OpenNews: На GitHub выявлено 73 репозитория с бэкдорами
  6. OpenNews: Опубликован zero-day эксплоит для атаки на системы с панелью управления Plesk
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: webmin
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  • 1.1, th3m3 (ok), 00:55, 20/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    О, смотрю у любителей всяких панелей для сервера - сегодня будет праздник :)
     
     
  • 2.3, sys (??), 01:17, 20/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Никто не монитироит уязвимости. +100500 vpsочек к новой бот-сети.
     
     
  • 3.7, Анекдот (?), 01:31, 20/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Никто не монитироит уязвимости. +100500 vpsочек к новой бот-сети.

    Маленькие тучки vps создавались когда-то для vpn клиенту отдали и забыли, клиенту нужно же что-то показать и как его перезагрузить в браузере. На всех всегда было проверять и ставить все пакеты раз в неделю автоматически, настроенным в самом Вебмин, потому что шаблонно, по быстрому, подняли, отдали и забыли. Правда один раз при обновлении ssl openvpn слетал, но кому нужно было сами позвонили, кто нет, тому не нужно.

     

  • 1.2, mickvav (?), 01:10, 20/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Никогда такого не было, и вот опять ;)
     
  • 1.4, Аноним (4), 01:19, 20/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А поможет ли от такого selinux?
     
     
  • 2.6, admin localhost (?), 01:25, 20/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не то что бы сильно, так как атакующий просто получит ограниченные до определенной степени права рута, и обойти это думаю будет не сложно.
     
     
  • 3.10, x3who (?), 02:29, 20/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По-моему там его ничего не ограничивает: ЕМНИП сам webmin крутится с правами рута.
     

  • 1.5, KonstantinB (ok), 01:23, 20/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Веб-панель, веб-форма с обработчиком пользовательского ввода от рута, sourceforge... Прямо бинго!
     
     
  • 2.8, Аноним (4), 01:54, 20/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Могу поспорить там еще используется JavaScript и systemd!
     
     
  • 3.9, sys (??), 02:04, 20/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > и systemd

    Не обижай ребенка

     

  • 1.11, 4eburashk (?), 02:35, 20/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В бэкдоре найден бэкдор.
     
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