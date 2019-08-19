DoS-атаки для снижения производительности сети Tor

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|2.4, Аноним (4), 14:10, 19/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> исследовательской лаборатории ВМС США
... даже на километр не смог бы подойти.
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|1.3, Аноним (3), 14:09, 19/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> можно добиться снижения скорости клиентских загрузок на 120%
Это как? Весь исходящий трафик превращается в 20% входящего? Или наоборот?
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|2.17, Аноним (17), 16:45, 19/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Видимо, имелось ввиду на 120/100, т.е. в 1,2 раза, чтоли...
Т.е. при 600Kbps (например) получится что-то вроде 600 / (120/100) = 600 * 100 / 120 = 500 Kbps
Но формулировка и правда, так себе.
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|3.22, soarin (ok), 17:00, 19/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Неа, на 55% скорость уменьшается
Просто перевод тут неправильный.
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|2.19, iPony129412 (?), 16:47, 19/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Это как?
Очень просто, в оригинале:
Удельное время загрузки у пользователя увеличится на 120%
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|2.16, Аноним (-), 16:42, 19/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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пользуюсь тором на ежедневной основе заместо бесплатного впн. Скорость сравнима с провайдеровским адслом без украшательств. Чяднт?
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|1.9, Аноним (9), 15:26, 19/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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бедные юзеры тора. мало того что их гугл пытает своими автобусами со световорами, так теперь еще вояки скорость подрежут...:)
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|2.24, Аноним84701 (ok), 17:13, 19/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> бедные юзеры тора. мало того что их гугл пытает своими автобусами со световорами
Пользователи хромого или фокса в телеметричес^W дефолтной конфигурации, как и обладатели гуглоаккаунта, совсем не палятся.
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|1.10, x3who (?), 15:39, 19/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> ВМС США
Ах вот откуда у меня в ванне американский мореман взялся - через TOR проник!
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|2.12, Аноним (4), 15:50, 19/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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По-моему, в нашей стране "морячков" не обязательно через тор вызывать, пока ещё можно по телефону. Главное, на парад с ним не ходить.
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|2.26, блин (?), 17:36, 19/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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а у меня в ванне - псковский десантнтик - причем уходить отказывается, говорит - если не мы, у тебя тут будет база НАТО!
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|1.18, Аноним (18), 16:47, 19/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Объясните что такое ВМС США если они таким занимаются? Это же моряки, им-то какое дело?
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|2.21, leap42 (ok), 16:59, 19/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> Объясните что такое ВМС США если они таким занимаются? Это же моряки, им-то какое дело?
там такие бюдгеты, что они могут хоть чем заниматься. и занимаются. COBOL, например, в своё время они замутили сами и для себя.
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|2.23, fsck (??), 17:05, 19/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну так Tor, вообще-то, и был морячками разработан. И поддерживается ими же. Джаст факен гугл ит.
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|1.25, Аноним (-), 17:18, 19/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>вполне реально создать условия для нарушения нормальной работы Tor, которые могут вынудить пользователей прекратить использование Tor из-за плохой производительности.
Заодно можно прекратить использовать веб, оставив только несколько полезных ресурсов с документацией. А все остальное заблокировать файерволом. Там все равно, стараниями "исследователей", скоро ничего полезного не останется.
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|1.27, Аноним (27), 17:37, 19/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>при затратах в несколько тысяч долларов в месяц вполне реально создать условия для нарушения нормальной работы Tor
Не надо никаких затрат. Вон, даже на ЛОРе тор успешно заблокирован.
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|2.31, Аноним (31), 19:08, 19/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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^W3019 2019 год, икспертам опеннета все еще невдомек: тор это не только проксисервер по www.
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