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Представлено ответвление Proton-i, переведённое на более свежие версии Wine

19.08.2019 09:38

Юусо Аласуутари (Juuso Alasuutari), специализирующийся на разработке систем обработки звука для Linux (автор jackdbus и LASH), сформировал проект Proton-i, нацеленный на портирование актуальной кодовой базы Proton на более новые версии Wine, не дожидаясь новых значительных выпусков от компании Valve. В настоящее время уже предложен вариант Proton на базе Wine 4.13, по функциональности идентичный Proton 4.11-2 (основной проект Proton использует Wine 4.11).

Основная идея Proton-i в предоставлении возможности использования патчей, вносимых в свежие версии Wine (в каждом выпуске публикуется несколько сотен изменений), которые потенциально могут помочь в запуске игр, при запуске которых раньше наблюдались проблемы. Предполагается, что какие-то проблемы могут быть устранены в новых выпусках Wine, а какие-то могут решаться патчами Proton. Сочетание этих исправлений потенциально даёт возможность добиться более высокого качества работы игр, чем при использовании нового Wine и Proton по отдельности.

Напомним, что развиваемый компанией Valve проект Proton основан на наработках проекта Wine и нацелен на обеспечение запуска в Linux игровых приложений, созданных для Windows и представленных в каталоге Steam. Proton позволяет напрямую запускать в Linux-клиенте Steam игровые приложения, поставляемые только для Windows. Пакет включает в себя реализацию DirectX 9 (на базе D9VK), DirectX 10/11 (на базе DXVK) и 12 (на базе vkd3d), работающие через трансляцию вызовов DirectX в API Vulkan, предоставляет улучшенную поддержку игровых контроллеров и возможность использования полноэкранного режима независимо от поддерживаемых в играх разрешений экрана. По сравнению с оригинальным Wine значительно увеличена производительность многопоточных игр благодаря применению патчей "esync" (Eventfd Synchronization) или "futex/fsync".

  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/linux...)
  2. OpenNews: Выпуск Wine 4.14 и Proton 4.11-2
  3. OpenNews: Компания Valve выпустила Proton 4.11, пакет для запуска Windows-игр в Linux
  4. OpenNews: В компилятор шейдеров ACO для Vulkan-драйвера RADV добавлена поддержка вершинных шейдеров
  5. OpenNews: Выпуск Proton 4.2-4, пакета для запуска Windows-игр в Linux
  6. OpenNews: Выпуск Wine 4.13
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: proton, wine, game
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Обсуждение (25) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Анончик999999 (?), 09:49, 19/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +18 +/
    Начинается зоопарк!
     
  • 1.2, Попугай Кеша (?), 10:08, 19/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Зачем? Ну зачем это? Не плодите сущности без необходимости? У одного перца в ж жжет что ли? Куда торопиться? Переведут все наработки постепенно. Ну куда ты лезешь?
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 10:23, 19/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Попугаям Кешам неведомек, что Wine одна из тех программ, от которой в стейбле пользы меньше, чем в тестинге. Попугаям Кешам важнее соблюдение формальностей.
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 11:13, 19/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Свя суть СПО в возможности сделать форк. Форки нестабильные движитель повозки прогресса, пускай она даже перед лошадью.
     
  • 3.23, Аноним (23), 16:12, 19/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ага, в тестинге уже поломали то, что в стейбле еще как-то работает
     

  • 1.5, Zenitur (ok), 10:54, 19/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    А вот и Staging для Proton
     
  • 1.6, Аноним (6), 11:01, 19/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    что то я не вижу открытого пул реквеста в оригинальном протоне. опять будет зоопарк из свежего протона на протухшем вине и протухшего протона на свежем вине?
     
  • 1.7, Zenitur (ok), 11:10, 19/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    > jackdbus

    Но зачем? dbus это гномовский аналог dcop из KDE 2/3, и по-идее, если у вас не GNOME, то с выключенным dbus система будет работать, как и всегда. На практике, от dbus зависят также xfce и ldxe (потому что на GTK), внезапно KDE4 и выше, и bluez5. Остальное прекрасно работает без dbus, я проверял в openSUSE 15.1 с интерфейсом KDE3. Либреофис, гимп, фаерфокс, vlc - всё работает.

    Выглядит, как чисто DE-шная служба, которой прикладное ПО не пользуется. jackdbus это первая такая программа, которую я вижу. Что она даёт?

     
     
  • 2.25, scor (ok), 16:47, 19/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Например, говорит пульсаудио, чтоб он освободил звуковуху, которая нужна запускаемому джеку, а после запуска джека говорит пульсе, что он может выводить поток на эту карту через джек. Ну и после завершения джека сообщает пульсе, что звуковуха свободна и её можно забирать.
    Может ещё что-то умеет, но я не вкурсе.:)
     

  • 1.8, Нанобот (ok), 11:13, 19/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >Сочетание этих исправлений потенциально даёт возможность добиться более высокого качества работы игр

    потенциально - да. а на практике это приведёт к появлению новых глюков, которых не было ни в одном из оригинальных проектов...и ресурсов этого чела будет недостаточно, чтобы их все разрулить

     
     
  • 2.10, Zenitur (ok), 11:27, 19/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Wine Staging адаптируют же сотни патчей под каждую новую версию Wine. Хоть и не один человек это делает. Двое
     

  • 1.11, Аномномномнимус (?), 11:30, 19/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >> включает в себя реализацию DirectX 9 (на базе D9VK)

    А как давно включает? Вроде ранее говорилось о том что это ещё только в планах после обкатки DX10/11

     
     
  • 2.16, ЛениваяЖ (?), 13:51, 19/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Насколько давно сложно понять, но поддержку d9vk нужно ещё включать отдельно:
    https://github.com/ValveSoftware/Proton/issues/102#issuecomment-516638938х
     
  • 2.20, Kron4ek (ok), 15:07, 19/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > А как давно включает?

    Начиная с версии 4.11.

    Тут список изменений: https://github.com/ValveSoftware/Proton/wiki/Changelog

     

  • 1.12, Аноним (12), 11:34, 19/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Так это все равно никто юзать не будет, все используют протон так как он внутри стима а это что ?
     
  • 1.13, Vassa2633 (?), 12:16, 19/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Может нормальный wine сделать? И чтобы steam его качал и ставил? Зачем нужен отдельный протон вообще??
     
     
  • 2.18, Канифоль Патрика (?), 14:07, 19/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так сделайте нормальный вайн. Кто вам мешает?
     

  • 1.14, Аноним (14), 12:40, 19/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Да вроде сборки от Kron4ek или Lutris давно уже справляются с подобной задачей.
     
  • 1.15, vantoo (ok), 13:29, 19/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Хорошая вещь этот Proton. Теперь игроделам можно вообще не запариваться с поддержкой Linux, достаточно обеспечить ее запуск в протоне. И не важно, что возможны небольшие косяки и проседание fps в два раза.
     
     
  • 2.19, Канифоль Патрика (?), 14:11, 19/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эта тема как вопрос поднималась ещё на заре игрового вайностроения. Теперь это уже не вопрос. Очередной поезд ушёл. Гейб делает своё дело и делает его хорошо. И теперь Линукс от игроделов стал ещё дальше чем был ранее. И это закономерный процесс.
     
     
  • 3.21, Попугай Кеша (?), 15:16, 19/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если Valve не хватило возможностей продвинуть свои Steam Machine, хоть они и старались, они пошли другим путем. Это закономерно.

    Linux к игроделам ближе все становится. Microsoft все для этого делает с каждым обновлением Win10.

     
  • 2.26, Beta Version (ok), 17:38, 19/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы игроделы парились с поддержкой Линукс, у Линукса должна быть заметная база пользователей. Менее 1% нахрен не нужны крупным издателям и я что-то не видел, чтобы до Протона издатели в очередь становились за портом на Линукс. Протон даёт призрачную надежду на увеличение геймерского сообщества на Линуксе, а будут геймеры, будут и порты, не взирая на Протон.
     

  • 1.17, Канифоль Патрика (?), 14:03, 19/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И тут уже фрагментацию устроили.
     
     
  • 2.22, Попугай Кеша (?), 15:17, 19/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Условный Вася не хочет быть винтиком в чужой пирамидке, хочет быть фараоном в своей. Поэтому и форк. А в чужой пирамидке подчиняться кому-то надо, вдруг Pull Request не примут ) Это же такой удар по самолюбию!
     

  • 1.24, Аноним (-), 16:39, 19/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    искаробочным протоном можно пользоваться без наличия установленного стима на машине? Или самому собирать надо?
     

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