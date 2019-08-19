Представлено ответвление Proton-i, переведённое на более свежие версии Wine

Юусо Аласуутари (Juuso Alasuutari), специализирующийся на разработке систем обработки звука для Linux (автор jackdbus и LASH), сформировал проект Proton-i, нацеленный на портирование актуальной кодовой базы Proton на более новые версии Wine, не дожидаясь новых значительных выпусков от компании Valve. В настоящее время уже предложен вариант Proton на базе Wine 4.13, по функциональности идентичный Proton 4.11-2 (основной проект Proton использует Wine 4.11).

Основная идея Proton-i в предоставлении возможности использования патчей, вносимых в свежие версии Wine (в каждом выпуске публикуется несколько сотен изменений), которые потенциально могут помочь в запуске игр, при запуске которых раньше наблюдались проблемы. Предполагается, что какие-то проблемы могут быть устранены в новых выпусках Wine, а какие-то могут решаться патчами Proton. Сочетание этих исправлений потенциально даёт возможность добиться более высокого качества работы игр, чем при использовании нового Wine и Proton по отдельности.

Напомним, что развиваемый компанией Valve проект Proton основан на наработках проекта Wine и нацелен на обеспечение запуска в Linux игровых приложений, созданных для Windows и представленных в каталоге Steam. Proton позволяет напрямую запускать в Linux-клиенте Steam игровые приложения, поставляемые только для Windows. Пакет включает в себя реализацию DirectX 9 (на базе D9VK), DirectX 10/11 (на базе DXVK) и 12 (на базе vkd3d), работающие через трансляцию вызовов DirectX в API Vulkan, предоставляет улучшенную поддержку игровых контроллеров и возможность использования полноэкранного режима независимо от поддерживаемых в играх разрешений экрана. По сравнению с оригинальным Wine значительно увеличена производительность многопоточных игр благодаря применению патчей "esync" (Eventfd Synchronization) или "futex/fsync".



