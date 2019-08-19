Представлено ответвление Proton-i, переведённое на более свежие версии Wine

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|1.2, Попугай Кеша (?), 10:08, 19/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Зачем? Ну зачем это? Не плодите сущности без необходимости? У одного перца в ж жжет что ли? Куда торопиться? Переведут все наработки постепенно. Ну куда ты лезешь?
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|2.4, Аноним (4), 10:23, 19/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Попугаям Кешам неведомек, что Wine одна из тех программ, от которой в стейбле пользы меньше, чем в тестинге. Попугаям Кешам важнее соблюдение формальностей.
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|3.9, Аноним (9), 11:13, 19/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Свя суть СПО в возможности сделать форк. Форки нестабильные движитель повозки прогресса, пускай она даже перед лошадью.
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|3.23, Аноним (23), 16:12, 19/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ага, в тестинге уже поломали то, что в стейбле еще как-то работает
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|1.6, Аноним (6), 11:01, 19/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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что то я не вижу открытого пул реквеста в оригинальном протоне. опять будет зоопарк из свежего протона на протухшем вине и протухшего протона на свежем вине?
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|1.7, Zenitur (ok), 11:10, 19/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
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> jackdbus
Но зачем? dbus это гномовский аналог dcop из KDE 2/3, и по-идее, если у вас не GNOME, то с выключенным dbus система будет работать, как и всегда. На практике, от dbus зависят также xfce и ldxe (потому что на GTK), внезапно KDE4 и выше, и bluez5. Остальное прекрасно работает без dbus, я проверял в openSUSE 15.1 с интерфейсом KDE3. Либреофис, гимп, фаерфокс, vlc - всё работает.
Выглядит, как чисто DE-шная служба, которой прикладное ПО не пользуется. jackdbus это первая такая программа, которую я вижу. Что она даёт?
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|2.25, scor (ok), 16:47, 19/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Например, говорит пульсаудио, чтоб он освободил звуковуху, которая нужна запускаемому джеку, а после запуска джека говорит пульсе, что он может выводить поток на эту карту через джек. Ну и после завершения джека сообщает пульсе, что звуковуха свободна и её можно забирать.
Может ещё что-то умеет, но я не вкурсе.:)
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|1.8, Нанобот (ok), 11:13, 19/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>Сочетание этих исправлений потенциально даёт возможность добиться более высокого качества работы игр
потенциально - да. а на практике это приведёт к появлению новых глюков, которых не было ни в одном из оригинальных проектов...и ресурсов этого чела будет недостаточно, чтобы их все разрулить
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|2.10, Zenitur (ok), 11:27, 19/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Wine Staging адаптируют же сотни патчей под каждую новую версию Wine. Хоть и не один человек это делает. Двое
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|1.11, Аномномномнимус (?), 11:30, 19/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>> включает в себя реализацию DirectX 9 (на базе D9VK)
А как давно включает? Вроде ранее говорилось о том что это ещё только в планах после обкатки DX10/11
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|1.12, Аноним (12), 11:34, 19/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Так это все равно никто юзать не будет, все используют протон так как он внутри стима а это что ?
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|1.13, Vassa2633 (?), 12:16, 19/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Может нормальный wine сделать? И чтобы steam его качал и ставил? Зачем нужен отдельный протон вообще??
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|1.14, Аноним (14), 12:40, 19/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Да вроде сборки от Kron4ek или Lutris давно уже справляются с подобной задачей.
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|1.15, vantoo (ok), 13:29, 19/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Хорошая вещь этот Proton. Теперь игроделам можно вообще не запариваться с поддержкой Linux, достаточно обеспечить ее запуск в протоне. И не важно, что возможны небольшие косяки и проседание fps в два раза.
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|2.19, Канифоль Патрика (?), 14:11, 19/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Эта тема как вопрос поднималась ещё на заре игрового вайностроения. Теперь это уже не вопрос. Очередной поезд ушёл. Гейб делает своё дело и делает его хорошо. И теперь Линукс от игроделов стал ещё дальше чем был ранее. И это закономерный процесс.
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|3.21, Попугай Кеша (?), 15:16, 19/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если Valve не хватило возможностей продвинуть свои Steam Machine, хоть они и старались, они пошли другим путем. Это закономерно.
Linux к игроделам ближе все становится. Microsoft все для этого делает с каждым обновлением Win10.
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|2.26, Beta Version (ok), 17:38, 19/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чтобы игроделы парились с поддержкой Линукс, у Линукса должна быть заметная база пользователей. Менее 1% нахрен не нужны крупным издателям и я что-то не видел, чтобы до Протона издатели в очередь становились за портом на Линукс. Протон даёт призрачную надежду на увеличение геймерского сообщества на Линуксе, а будут геймеры, будут и порты, не взирая на Протон.
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|2.22, Попугай Кеша (?), 15:17, 19/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Условный Вася не хочет быть винтиком в чужой пирамидке, хочет быть фараоном в своей. Поэтому и форк. А в чужой пирамидке подчиняться кому-то надо, вдруг Pull Request не примут ) Это же такой удар по самолюбию!
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|1.24, Аноним (-), 16:39, 19/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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искаробочным протоном можно пользоваться без наличия установленного стима на машине? Или самому собирать надо?
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