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GCC будет удалён из основного состава FreeBSD

15.08.2019 09:37

Разработчики FreeBSD представили план удаления GCC 4.2.1 из исходных текстов базовой системы FreeBSD. Компоненты GCC будут удалены до ответвления ветки FreeBSD 13, в состав которой будет входить только компилятор Clang. GCC при желании можно будет поставить из портов, в которых предлагается GCC 9, 7 и 8, а также уже переведённые в разряд устаревших выпуски GCC 4.8, 5, 6 и 7.

Архитектурам, которые завязаны на GCC и не могут перейти на Clang, будет предложено перейти на внешний инструментарий, устанавливаемый из портов. В рамках подготовки к удалению GCC из базовой системы планируется провести работу по улучшению интеграции системы сборки базовой системы с внешними инструментариями. Например, для архитектуры amd64 в систему непрерывной интеграции уже добавлена возможность сборки с использованием gcc 6.4 из портов, которая может быть использована в качестве основы для перевода других архитектур.

Напомним, что начиная с FreeBSD 10 базовая система для архитектур i386, AMD64 и ARM была переведена на поставку по умолчанию компилятора Clang и развиваемой проектом LLVM библиотеки libc++. GCC и libstdc++ для указанных архитектур перестали собираться как часть базовой системы, но продолжили поставляться по умолчанию для архитектур powerpc, mips, mips64 и sparc64, а также могли быть установлены при пересборке с указанием флагов WITH_GCC и WITH_GNUCXX. Поставка устаревшей версии GCC 4.2.1 была обусловлена лицензионными ограничениями.

FreeBSD не мог перейти на более новую версию GCC, так как начиная с выпуска 4.2.2 GCC был переведен на лицензию GPLv3 и интеграции GCC 4.2.2 мешала несовместимость runtime-компонентов GCC с лицензией BSD. Позднее, в версии GCC 4.4 данная несовместимость была устранена, но добавление в базовую систему FreeBSD компонентов под лицензией GPLv3 было признано невозможным из-за противоречий с целями проекта FreeBSD и нежеланием налагать дополнительные ограничения на пользователей, такие как запрет тивоизации.

Процесс избавления от GCC в базовой системе будет разделён на несколько этапов и продлится 9 месяцев, что даст разработчикам привязанных к GCC архитектур (powerpc, mips, mips64 и sparc64) время на то, чтобы выполнить миграцию на Clang или перейти на использование внешнего инструментария. Первый этап стартует 31 августа и приведёт к исключению gcc 4.2.1 из сборки в системе непрерывной интеграции, а также к прекращению применения флага "-Werror" для привязанных к GCC платформ и отключению по умолчанию сборки GCC при выполнении "make universe".

31 декабря 2019 года сборка GCC будет отключена по умолчанию, но пока сможет быть возвращена при указании определённых флагов. 31 марта 2020 года GCC будет удалён из SVN-репозитория, а 31 мая из SVN будут удалены все платформы, не охваченные системой непрерывной интеграции, не поддерживающие LLVM или не переведённые на использование внешнего сборочного инструментария. 31 июля 2020 года будет выполнено финальное удаление из SVN всех остающихся платформ, требующих использование внешнего инструментария, но не поддерживаемых в скриптах формирования релизов.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.freebsd.org/pipe...)
  2. OpenNews: Во FreeBSD-HEAD прекращена базовая поставка GCC для архитектур i386, amd64 и arm
  3. OpenNews: FreeBSD переходит на GCC 4.2
  4. OpenNews: Тестирование разделения базовой системы FreeBSD на пакеты
  5. OpenNews: В компиляторе PCC обеспечена возможность сборки FreeBSD
  6. OpenNews: FreeBSD-CURRENT переведён по умолчанию на Clang
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: freebsd, gcc, clang
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Обсуждение (25) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:04, 15/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    А ведь казалось, что только недавно была новость о первой успешной сборке с помощью clang. Как быстро время летит.
     
     
  • 2.22, Аноним (22), 10:31, 15/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Просто за LLVM будущее и нормальная открытая лицензия, а в gcc кроме регрессий и вредного gpl ничегошеньки нет.
     
     
  • 3.24, Аноним (1), 10:39, 15/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пробуй еще.
     
  • 3.25, fske (?), 10:41, 15/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С какого перепугу bsd - нормальная открытая лицензия? Позволяет зажать код и на всех начхать, это же так нормально...
     

  • 1.2, Stax (ok), 10:06, 15/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > компонентов под лицензией GPLv3 было признано невозможным

    А у вас ссылка поломалась. Теперь и не узнать детали, почему же именно это было признано невозможным?

    PS и эти товарищи еще обвиняют последователей лицензий Столманна в "религиозном фанатизме!" Спасибо хоть в портах GPLv3 разрешили...

     
     
  • 2.4, Зенков (?), 10:12, 15/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дело не в фанатизме. Чисто бизнес.
     
  • 2.5, Аноним (5), 10:12, 15/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    — Зопрещаю тевоэзацию! Зопритить! Зопритить!!1
    — Эээ, нет, нам такие ограничения не нужны.
    — Да ты фонатик! Фонатик!11 А мы не фонатики!1

    http://www.wtfpl.net/wp-content/uploads/2012/12/wtfpl-strip.jpg

     

  • 1.3, Онаним (?), 10:10, 15/08/2019 Скрыто [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –1 +/
     
     
  • 2.6, Мертвые_опята (?), 10:12, 15/08/2019 Скрыто
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  • 3.9, Stax (ok), 10:16, 15/08/2019 Скрыто
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  • 4.11, Мертвые_опята (?), 10:17, 15/08/2019 Скрыто
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  • 5.13, Stax (ok), 10:20, 15/08/2019 Скрыто
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  • 5.15, Stax (ok), 10:23, 15/08/2019 Скрыто
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  • 5.17, Аноним (17), 10:26, 15/08/2019 Скрыто
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  • 3.10, пох. (?), 10:16, 15/08/2019 Скрыто
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  • 2.7, пох. (?), 10:13, 15/08/2019 Скрыто
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  • 3.18, Dapredator (ok), 10:26, 15/08/2019 Скрыто
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  • 4.23, пох. (?), 10:32, 15/08/2019 Скрыто
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     ....нить свёрнута, показать (10)

  • 1.8, Крестьяне (?), 10:13, 15/08/2019 Скрыто [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
     
  • 2.14, Зенков (?), 10:23, 15/08/2019 Скрыто
    		• +/
     

  • 1.19, vantoo (ok), 10:29, 15/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот где настоящая свобода, без каких-либо ограничений.
     
  • 1.20, Dapredator (ok), 10:29, 15/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Помянем дохлятинку :-)))

    P.S.
    > финальное удаление из SVN
    > удаление из SVN
    > SVN

    :-)))

     
  • 1.21, Аноним (21), 10:30, 15/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >нежеланием налагать дополнительные ограничения на пользователей, такие как запрет тивоизации.
     
     
  • 2.26, Зенков (?), 10:42, 15/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так всё правильно. Главный пользователь FreeBSD это коммерция, а им этот запрет тивоизации как кость в горле.
     

  • 1.27, Аноним (27), 10:45, 15/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    LLVM, конечно, крут. По трудоемкости добавления нового бекенда для несуществующей ранее архитектуры - раз в 10 меньше человеко-часов, чем GCC. При том, что с GCC даже опыт небольшой был до этого.

    Лицензия LLVM, к сожалению, провоцирует, даа. Но конкуренция хотя бы немного подстенгнула GCC к рефакторингу, но он, конечно, проект другого времени

     

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