Выпуск Chrome OS 76

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|1.1, Аноним (1), 11:35, 13/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Такая ось годится только для нетбуков под arm. А нетбуков под arm сейчас очень мало. Ставить такое на полноразмерный x86 ноут это пустая трата ресурсов
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|2.2, proninyaroslav (ok), 11:50, 13/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Такая ось годится только для нетбуков под arm
А чем чистый линукс без гуглов не годится?
>Ставить такое на полноразмерный x86 ноут это пустая трата ресурсов
Зато подталкивает использовать гуглосервисы с гуглодрайвами, так как обычно там стоит eMMC микроскопической ёмкости, в редком случае SSD на 128/256 гигов
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|3.6, Аноним (1), 12:16, 13/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Линукс без гуглов не каждый пользователь осилит. А гуглосервисы и так уже везде используют
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|3.7, Аноним (1), 12:18, 13/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В этом и проблема. Ноут который только для интернета не должен жрать много энергии и греться как печка.
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|3.8, Аноним (1), 12:24, 13/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Затем, что многим людям кроме браузера нично не нужно. Ну и как конкурент винды для юзверей
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|3.14, Аноним (14), 13:47, 13/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Затем, что запустив X приложений на электроне мы получим X запущенных экземпляров хрома! А в хромоси они все один экземпляр хрома используют и жырности такой уже страшной нет
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|4.15, Аноним (1), 13:52, 13/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В хромоси жирность не мешает, так как кроме хрома там ничего нет. А хром это далеко не самая жирная прога.
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|2.17, Аноним (17), 14:01, 13/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там на все приложения ОДНА копия хромого. А каждое приложение на электроне запускает свою копию браузера.
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