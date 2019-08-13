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Выпуск Chrome OS 76

13.08.2019 11:21

Компания Google представила релиз операционной системы Chrome OS 76, основанной на ядре Linux, системном менеджере upstart, сборочном инструментарии ebuild/portage, открытых компонентах и web-браузере Chrome 76. Пользовательское окружение Chrome OS ограничивается web-браузером, а вместо стандартных программ задействованы web-приложения, тем не менее, Chrome OS включает в себя полноценный многооконный интерфейс, рабочий стол и панель задач. Сборка Chrome OS 76 доступна для большинства актуальных моделей Chromebook. Энтузиастами сформированы неофициальные сборки для обычных компьютеров с процессорами x86, x86_64 и ARM. Исходные тексты распространяются под свободной лицензией Apache 2.0.

Основные изменения в Chrome OS 76:

  • Добавлены новые элементы управления воспроизведением, позволяющие быстро остановить или возобновить воспроизведение звука для вкладки или приложения. В системном меню теперь представлена отдельная секция, в которой перечислены все вкладки и программы, издающие звук, что позволяет управлять воспроизведением из одного места;
  • Расширены возможности Android-окружения ARC++ (App Runtime for Chrome, прослойка для запуска Android-приложений в Chrome OS). Для приложений Chrome и Android добавлена поддержка единого входа с использованием учётной записи в Google. В настройках реализована новая секция "Google Accounts", поддерживающая подключение нескольких учётных записей и позволяющая привязать учётные записи к разным приложениям Chrome и ARC++;
  • Для людей с расстройствами двигательной активности представлена улучшенная функция "Automatic Clicks". Помимо ранее доступной возможности автоматически совершать клик при длительном наведении мыши на ссылку, в новой версии добавлены средства для упрощения правого клика, двойного клика и перетаскивания элемента при нажатой кнопке. Кроме мыши режим может применяться с тачпадом, джойстиком и устройством для перемещения указателя движением головы;
  • Добавлена поддержка встроенных криптоключей (предоставляются чипом Titan M), поддерживающих протокол FIDO. Применение данных ключей для двухфакторной аутентификации пока отключено по умолчанию и требует выставление опции DeviceSecondFactorAuthentication в значение U2F;


  1. Главная ссылка к новости (https://chromereleases.googleb...)
  2. OpenNews: Релиз Chrome 76
  3. OpenNews: Google увеличил размер вознаграждений за выявление уязвимостей в Chrome, Chrome OS и Google Play
  4. OpenNews: Выпуск GalliumOS 3.0, Linux-дистрибутива для устройств, поставляемых с ChromeOS
  5. OpenNews: Релиз Chrome OS 75
  6. OpenNews: Google развивает новую систему ARCVM для запуска Android-приложений в Chrome OS
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: chromeos, chrome
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  • 1.1, Аноним (1), 11:35, 13/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Такая ось годится только для нетбуков под arm. А нетбуков под arm сейчас очень мало. Ставить такое на полноразмерный x86 ноут это пустая трата ресурсов
     
     
  • 2.2, proninyaroslav (ok), 11:50, 13/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Такая ось годится только для нетбуков под arm

    А чем чистый линукс без гуглов не годится?

    >Ставить такое на полноразмерный x86 ноут это пустая трата ресурсов

    Зато подталкивает использовать гуглосервисы с гуглодрайвами, так как обычно там стоит eMMC микроскопической ёмкости, в редком случае SSD на 128/256 гигов

     
     
  • 3.6, Аноним (1), 12:16, 13/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Линукс без гуглов не каждый пользователь осилит. А гуглосервисы и так уже везде используют
     
  • 2.5, Аноним (5), 12:03, 13/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Pixelbook гугловский на Intel Core живёт
     
     
  • 3.7, Аноним (1), 12:18, 13/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В этом и проблема. Ноут который только для интернета не должен жрать много энергии и греться как печка.
     
     
  • 4.12, Аноним (12), 13:21, 13/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так он и не жрет потому что нечему. Зато 10 вкладок держит.
     
     
  • 5.13, Аноним (1), 13:41, 13/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    x86 всегда жрёт. Тем более с исправлениями уязвимостей
     

  • 1.3, Аноним (3), 12:01, 13/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Целая ОС на браузере. А вы тута ноете, что Электрон жирный :)
     
     
  • 2.4, Аноним (3), 12:02, 13/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только не сильно понятно зачем
     
     
  • 3.8, Аноним (1), 12:24, 13/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Затем, что многим людям кроме браузера нично не нужно. Ну и как конкурент винды для юзверей
     
     
  • 4.10, Хороши весной в саду грибочки (?), 12:38, 13/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Затем, что многим людям кроме браузера нично не нужно.

    Так это целевая аудитория Лора и Оупеннета :)

     
     
  • 5.11, Аноним (12), 13:20, 13/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Максу надо заморочиться поменять обои и сделать опеннет ос.
     
  • 5.16, НяшМяш (ok), 13:57, 13/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Особенно во время каникул
     
  • 3.14, Аноним (14), 13:47, 13/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Затем, что запустив X приложений на электроне мы получим X запущенных экземпляров хрома! А в хромоси они все один экземпляр хрома используют и жырности такой уже страшной нет
     
     
  • 4.15, Аноним (1), 13:52, 13/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В хромоси жирность не мешает, так как кроме хрома там ничего нет. А хром это далеко не самая жирная прога.
     
  • 2.17, Аноним (17), 14:01, 13/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там на все приложения ОДНА копия хромого. А каждое приложение на электроне запускает свою копию браузера.
     

  • 1.9, bunker203 (ok), 12:36, 13/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Линукс здорового человека
     
  • 1.18, Ваня Бевзюк сетевик (?), 14:46, 13/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    О, аппаратная поддержка FIDO. Так и знал, что к этому вернемся. Все было идеально придумано. Остальное не нужно
     
     
  • 2.19, anonymous (??), 15:27, 13/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А это точно тот самый FIDO?
    https://fidoalliance.org/how-fido-works/
     
  • 2.20, InuYasha (?), 15:41, 13/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    без аппаратной поддержки dial-up? :D не, не надо.
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