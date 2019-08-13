Выпуск Chrome OS 76

Компания Google представила релиз операционной системы Chrome OS 76, основанной на ядре Linux, системном менеджере upstart, сборочном инструментарии ebuild/portage, открытых компонентах и web-браузере Chrome 76. Пользовательское окружение Chrome OS ограничивается web-браузером, а вместо стандартных программ задействованы web-приложения, тем не менее, Chrome OS включает в себя полноценный многооконный интерфейс, рабочий стол и панель задач. Сборка Chrome OS 76 доступна для большинства актуальных моделей Chromebook. Энтузиастами сформированы неофициальные сборки для обычных компьютеров с процессорами x86, x86_64 и ARM. Исходные тексты распространяются под свободной лицензией Apache 2.0. Основные изменения в Chrome OS 76: Добавлены новые элементы управления воспроизведением, позволяющие быстро остановить или возобновить воспроизведение звука для вкладки или приложения. В системном меню теперь представлена отдельная секция, в которой перечислены все вкладки и программы, издающие звук, что позволяет управлять воспроизведением из одного места;

Расширены возможности Android-окружения ARC++ (App Runtime for Chrome, прослойка для запуска Android-приложений в Chrome OS). Для приложений Chrome и Android добавлена поддержка единого входа с использованием учётной записи в Google. В настройках реализована новая секция "Google Accounts", поддерживающая подключение нескольких учётных записей и позволяющая привязать учётные записи к разным приложениям Chrome и ARC++;

Для людей с расстройствами двигательной активности представлена улучшенная функция "Automatic Clicks". Помимо ранее доступной возможности автоматически совершать клик при длительном наведении мыши на ссылку, в новой версии добавлены средства для упрощения правого клика, двойного клика и перетаскивания элемента при нажатой кнопке. Кроме мыши режим может применяться с тачпадом, джойстиком и устройством для перемещения указателя движением головы;

Добавлена поддержка встроенных криптоключей (предоставляются чипом Titan M), поддерживающих протокол FIDO. Применение данных ключей для двухфакторной аутентификации пока отключено по умолчанию и требует выставление опции DeviceSecondFactorAuthentication в значение U2F;



