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В Chrome 77 будет прекращена маркировка сертификатов с расширенной верификацией

12.08.2019 22:59

Компания Google приняла решение отказаться от отдельной пометки сертификатов уровня EV (Extended Validation) в Chrome. Если раньше для сайтов с подобными сертификатами в адресной строке выводилось название проверенной удостоверяющим центром компании, то теперь для данных сайтов будет отображаться тот же индикатор защищённого соединения, что и для сертификатов с верификацией доступа к домену.

Начиная с Chrome 77 информация о применении EV-сертификатов будет отображаться только в выпадающем меню, показываемом при клике на значок защищённого соединения. В 2018 году аналогичное решение приняла компания Apple для браузера Safari и воплотила его в выпусках iOS 12 и macOS 10.14. Напомним, что EV-сертификаты подтверждают заявленные параметры идентификации и требуют проведения удостоверяющим центром проверки документов о принадлежности домена и физическое присутствие владельца ресурса.

Проведённое в Google исследование показало, что ранее применяемый для EV-сертификатов индикатор не предоставлял ожидаемой защиты пользователей, которые не обращали внимание на разницу и не использовали её при принятии решений о вводе конфиденциальных данных на сайтах. Проведённое в Google исследование показало, что 85% пользователей не остановило от ввода учётных данных наличие в адресной строке URL "accounts.google.com.amp.tinyurl.com" вместо "accounts.google.com", в случае, если на странице отображается типичный для сайта Google интерфейс.

Для того, чтобы вызвать доверие к сайту у большинства пользователей оказалось достаточным лишь сделать страницу похожей на оригинал. В результате был сделан вывод, что позитивные индикаторы безопасности не эффективны и стоит сосредоточить внимание на организацию вывода явных предупреждений о проблемах. Например, подобная схема с недавних пор применяется для HTTP-соединений, которые явно помечаются как небезопасные.

При этом выводимая для EV-сертификатов информация занимает слишком много места в адресной строке, может приводить к дополнительному замешательству при виде названия компании в интерфейсе браузера, а также нарушает принцип нейтральности продукта и используется для фишинга. Например, удостоверяющий центр Symantec выдал EV-сертификат компании "Identity Verified", вывод названия которой вводил пользователей в заблуждение, особенно когда реальное имя открытого домена не вмещалось в адресную строку:



  1. Главная ссылка к новости (https://groups.google.com/a/ch...)
  2. OpenNews: Найден метод для определения просмотра в режиме инкогнито в Chrome 76
  3. OpenNews: Релиз Chrome 76
  4. OpenNews: Google заблокирует сертификаты DarkMatter в Chrome и Android
  5. OpenNews: Для Chrome разрабатывают режим блокировки ресурсоёмкой рекламы
  6. OpenNews: В Chrome и Firefox будет прекращено доверие к удостоверяющему центру Symantec
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: chrome
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  • 1.1, Аноним (1), 23:44, 12/08/2019 [ответить]  
    		• +2 +/
    ставлю свое одобрение.
     
  • 1.2, Ilya Indigo (ok), 23:47, 12/08/2019 [ответить]  
    		• +3 +/
    Туда им и дорога!
    Прощайте продавцы воздуха!
     
  • 1.3, BlackRot (?), 23:53, 12/08/2019 [ответить]  
    		• +/
    ок
     
  • 1.4, andy (??), 23:58, 12/08/2019 [ответить]  
    		• +/
    ну вот одним решением похронили twate, comodo, geotrus и другие компании, которые живут на продаже этих зеленых плашечках
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 00:36, 13/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > будет прекращена маркировка сертификатов
    > похронили twate, comodo, geotrus и другие компании, которые живут на продаже этих зеленых плашечках

    Сертификат безопасности и его маркировка в браузере, ну как бы, не совсем тоже самое.

     

  • 1.5, Аноним (5), 00:24, 13/08/2019 [ответить]  
    		• +/
    заблуждение, замешательство, недоверие...
    это вообще что?
     
  • 1.7, Аноним (7), 00:47, 13/08/2019 [ответить]  
    		• +/
    так непонятно, как же империя "добра" будет бороться с "accounts.google.com.amp.tinyurl.com"
     
     
  • 2.8, Аноним (7), 00:48, 13/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и да, самоподписным серитфикатам вообще доверия нет
     
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