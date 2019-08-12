Релиз пользовательского окружения Xfce 4.14

После более четырёх лет разработки подготовлен релиз десктоп-окружения Xfce 4.14, нацеленного на предоставление классического рабочего стола, требующего для своей работы минимальных системных ресурсов. Xfce состоит из ряда взаимосвязанных компонентов, которые при желании можно использовать в других проектах. Среди таких компонентов: оконный менеджер, панель для запуска приложений, дисплейный менеджер, менеджер управления пользовательскими сессиями и контроля за энергопотреблением, файловый менеджер Thunar, web-браузер Midori, медиапроигрыватель Parole, текстовый редактор mousepad и система настройки параметров окружения. Основные новшества: Переход c GTK 2 на библиотеку GTK 3;

В композитном менеджере xfwm4 добавлен vsync через OpenGL, появилась поддержка libepoxy и DRI3/Present, вместо Xrender задействован GLX. Улучшена обработка синхронизации с кадровым гасящим импульсом (vblank) для предоставления защиты от появления разрывов при выводе (tearing). Задействованы новые возможности масштабирования из GTK3, что позволило улучшить работу на экранах с высокой плотностью пикселей (HiDPI). Улучшена поддержка GLX при использовании проприетарных драйверов NVIDIA. Добавлена поддержка системы ввода XInput2. Представлена новая тема оформления;

В конфигуратор xfce4-settings добавлен новый бэкенд colord для настройки корректной цветопередачи с использованием цветовых профилей. Бэкенд позволяет из коробки обеспечить поддержку управления цветом при печати и сканировании, для применения цветовых профилей мониторов необходимо установить дополнительный сервис, такой как xiccd;

Улучшены инструменты для настройки экрана. Добавлены отступы для более удобного восприятия информации во всех диалогах.

Добавлена возможность определения профилей мониторов, позволяющая сохранить несколько наборов преднастроек и автоматически менять профили при подключении или отключении дополнительных экранов. Устранено мерцание при смене настроек экрана.

Добавлена возможность определения первичного монитора, на котором будут отображаться панели, рабочий стол и уведомления. Подобная возможность может оказаться полезной в многомониторных конфигурациях для привязки панелей к конкретному монитору или для скрытия лишней информации при организации показа презентаций.

В диалог для настройки внешнего вида добавлена опция для включения масштабирования окон и предоставлена возможность выбора моноширинного шрифта (monospace). Прекращена поддержка предпросмотра тем оформления (не удалось добиться желаемого результата с GTK3);

Переработан индикатор уведомлений. Добавлена кнопка для очистки журнала поступления уведомлений, перемещён вверх переключатель режима "не беспокоить";

В панели налажено использование прозрачных и полупрозрачных фоновых изображений. Добавлена поддержка интроспекции GObject, позволяющей создавать плагины к панели на различных языках программирования (например, на Python). Обеспечена возможность встраивания диалога настройки в xfce4-settings-manager. Добавлена поддержка настройки размера пиктограмм, общего для панели и всех размещённых плагинов. В конфигуратор также добавлены настройки для автоматического расчёта размера пиктограмм в зависимости от ширины панели и привязки размера пиктограмм к разным экземплярам панели. Улучшены средства группировки окон - в кнопках сгруппированных окон теперь обрабатываются такие состояния, как активность окна, минимизация окна и наличие важной информации. Реализован новый индикатор сгруппированных окон и обновлена общая раскладки элементов. Представлены новые классы CSS-стилей для использования при создании тем оформления, например, добавлен отдельный класс кнопок для операций с группами окон и специфичные настройки для вертикального и горизонтального размещения панели. В плагинах к панели и в приложениях задействованы символьные пиктограммы. Заменены устаревшие виджеты;

В менеджере сеансов xfce4-session обеспечена поддержка запуска приложений с учётом групп приоритетов, позволяющих определить цепочку зависимостей при запуске. Ранее приложения запускались все разом, что создавало проблемы из-за состояния гонки (пропадание темы в xfce4-panel, запуск нескольких экземпляров апплета nm-applet и т.п.). Теперь приложения запускаются с разделением на группы. Прекращён вывод заставки при запуске. Внесены улучшения в интерфейс управления входом и завершением работы. Помимо ранее доступного автозапуска добавлена поддержка выполнения пользовательских обработчиков (произвольных команд) при выходе, переходе в спящий режим или перезапуске. Обеспечено управление сеансами GTK-приложений через DBus. Реализована поддержка гибридного спящего режима. Улучшен интерфейс выбора сеанса и связанные с ним настройки;

Усовершенствован интерфейс управления питанием (xfce4-power-manager). Улучшена поддержка стационарных систем, для которых больше не показывается предупреждение об отсутствии аккумулятора. Добавлена фильтрация связанных с системой питания событий, передаваемых в xfce4-notifyd для отражения в логе (например, не передаются события изменения яркости);

Обновлено приложение Gigolo с графическим интерфейсом для настройки совместного доступа к хранилищам по сети, используя GIO/GVfs. Программа позволяет быстро примонтировать удалённую файловую систему и управлять закладками на внешние хранилища в файловом менеджере;

Стабилизирован мультимедийный проигрыватель Parole, использующий фреймворк GStreamer и библиотеку GTK+. В состав входят плагины для сворачивания в системный лоток, манипуляции метаданными потока, установки своего заголовка окна и блокирования перехода в спящий режим во время просмотра видео. Значительно упрощена работа на системах, не поддерживающих аппаратное ускорение декодирования видео. Добавлен и включён по умолчанию режим автоматического выбора наиболее оптимального механизма вывода видео. Реализован компактный вариант интерфейса. Улучшена поддержка потокового вещания и воспроизведения файлов с внешних систем;

Обновлён файловый менеджер Thunar, в котором полностью переработана панель отображения файлового пути. На панель добавлены кнопки для перехода к ранее открытым и следующим путям, перехода в домашний каталог и родительский каталог. В правой части панели появилась пиктограмма, клик на которой открывает диалог для редактирования строки с файловым путём. Добавлена поддержка обработки пиктограмм "folder.jpg", через которые можно определить альтернативы применяемым по умолчанию пиктограммам каталогов. В интерфейс управления громкостью добавлена поддержка Bluray. На скриншоте ниже для сравнения показаны старый и новые варианты панели: Обновлён Thunar Plugin API (thunarx), в котором представлена поддержка интроспекции GObject и использования биндингов на различных языках программирования. Обеспечено отображение размера файлов в байтах. Появилась возможность назначения обработчиков для выполнения определённых пользователем действий.Реализована возможность использования Thunar UCA (User Configurable Actions) для внешних сетевых ресурсов. Проведена оптимизация стилистики и интерфейса;

В сервис отображения миниатюр (tumbler) добавлена поддержка формата Fujifilm RAF;

Реализована опция для запуска интерфейса поиска приложений в отдельном окне и упрощена навигация по результатам поиска с использованием клавиатуры;

Добавлен собственный хранитель экрана (xfce4-screensaver), в котором обеспечена бесшовная интеграция с Xfce. Обеспечено отключение перехода в спящий режим и выключения экрана во время воспроизведения видео (в том числе при просмотре YouTube в Chromium).

На рабочем столе появилась опция для добавления следующей фоновой картинки (Add Next Background) и обеспечена синхронизация выбора обоёв через AccountsService. Улучшена интерактивность взаимодействия с рабочим столом и поддержка кастомизации через темы оформления. Добавлена поддержка выбора ориентации при размещении пиктограмм;

В бэкенде управления настройками (xfconf) и некоторых других компонентах Xfce добавлена поддержка интроспекции GObject и языка Vala;

Вместо dbus-glib для обмена сообщениями по шине D-Bus задействована библиотека GDbus и транспортный слой на основе GIO. Использование GDbus позволило решить проблемы с использованием в многопоточных приложениях.



