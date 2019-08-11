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Представлена новая техника эксплуатации уязвимостей в SQLite

11.08.2019 07:57

Исследователи из компании Check Point раскрыли на конференции DEF CON детали новой техники атак на приложения, использующие уязвимые версии SQLite. Метод Check Point рассматривает файлы с БД как возможность для интеграции сценариев эксплуатации уязвимостей в различных внутренних подсистемах SQLite, недоступных для эксплуатации в лоб. Исследователями также подготовлена техника эксплуатации уязвимостей с кодированием эксплоита в форме цепочки SELECT-запросов в БД SQLite, позволяющая обойти ASLR.

Для успешной атаки необходимо наличие возможности модификации файлов БД атакуемых приложений, что ограничивает метод атакой на приложения, использующие БД SQLite в качестве формата для транзитных и входных данных. Метод также может применяться для расширения уже полученного локального доступа, например, для интеграции скрытых бэкдоров в используемые приложения, а также для обхода исследователями безопасности механизмов защиты при анализе вредоносного ПО. Эксплуатация после подмены файла осуществляется в момент выполнения приложением первого SELECT-запроса к таблице в модифицированной БД.

В качестве примера продемонстрирована возможность запуска кода в iOS при открытии адресной книги, файл с БД "AddressBook.sqlitedb" которой был изменён с использованием предложенного метода. Для атаки использовалась уязвимость в функции fts3_tokenizer (CVE-2019-8602, возможность разыменования указателя), исправленная в апрельском обновлении SQLite 2.28, наряду с другой уязвимостью в реализации оконных функций. Кроме того, продемонстрировано применение метода для удалённого захвата управления за написанным на PHP бэкенд-сервером злоумышленников, осуществляющим накопление паролей, перехваченных в ходе работы вредоносного кода (перехваченные пароли передавались в форме БД SQLite).

Метод атаки основан на использовании двух техник "Query Hijacking" и "Query Oriented Programming", позволяющих эксплуатировать произвольные проблемы, приводящие к повреждению памяти в движке SQLite. Суть "Query Hijacking" в подмене содержимого поля "sql" в служебной таблице sqlite_master, определяющей структуру БД. Указанное поле содержит блок DDL (Data Definition Language), используемый для описания структуры объектов в БД. Описание задаётся с использованием штатного синтаксиса SQL, т.е. используется конструкция "CREATE TABLE", которая выполняется в процессе инициализации БД (во время первого запуска функции sqlite3LocateTable) для создания связанных с таблицей внутренних структур в памяти.

Идея в том, что, заменив "CREATE TABLE" на "CREATE VIEW" появляется возможность через определение своего представления контролировать любое обращение к БД. При помощи "CREATE VIEW" к таблице привязывается операция "SELECT", которая будет вызвана вместо "CREATE TABLE" и позволяет обращаться к различным частям интерпретатора SQLite. Далее самым простым способом атаки был бы вызов функции "load_extension", позволяющей загрузить произвольную библиотеку с расширением, но данная функция отключена по умолчанию.

Для совершения атаки в условиях возможности выполнения операции "SELECT" предложена техника "Query Oriented Programming", дающая возможность эксплуатировать проблемы в SQLite, приводящие к повреждению памяти. Техника напоминает возвратно-ориентированное программирование (ROP, Return-Oriented Programming), но использует для построения цепочки вызовов ("гаджетов") не существующие отрывки машинного кода, а вставки в наборе подзапросов внутри SELECT.



  1. Главная ссылка к новости (https://research.checkpoint.co...)
  2. OpenNews: Уязвимость в СУБД SQLite
  3. OpenNews: Удалённо эксплуатируемая уязвимость в SQLite, затрагивающая браузеры на базе Chromium
  4. OpenNews: Релиз СУБД SQLite 3.29
  5. OpenNews: В состав OpenBSD-Current добавлен механизм защиты RETGUARD
  6. OpenNews: Релиз СУБД SQLite 3.28
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: sqlite
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Обсуждение (5) RSS
  • 1, Аноним (1), 09:30, 11/08/2019 [ответить]  
    		• +/
    > приложения, использующие БД SQLite в качестве формата
    > для транзитных и входных данных.

    кароче, "не будем говорить кто, хотя это был Слон...прекрасный браузер Чроме"

     
     
  • 3, Аноним (3), 09:33, 11/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Иногда лучше жевать. Чроме уже давно использует свой велосипед https://github.com/google/leveldb для локального хранилища.
     
     
  • 4, Аноним (4), 09:35, 11/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А, ну значит если ты пройдешь по этой ссылке, то получишь 404 Not Found.

    https://chromium.googlesource.com/chromium/src/+/refs/heads/master/third_party

     

  • 2, Аноним (4), 09:32, 11/08/2019 [ответить]  
    		• +/
    > Для успешной атаки необходимо наличие возможности модификации файлов БД атакуемых приложений

    А, ну значит пол-интернета будут атакованы. Доподлинно известно, что любой чувак с улицы может напрямую править БД-файлы практически 98.1854% приложений в интернете, в смартфонах других людей на той же или другой улице, или где-либо еще. (Процент получен научным путем.)

     
  • 5, Онаним (?), 09:36, 11/08/2019 [ответить]  
    		• +/
    Короче, около 0.01% приложений, которые используют SQLite3 для импорта-экспорта. Ещё 1% серверов с криворукими девляпсами. К остальным настолько близко не подобраться.
     
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