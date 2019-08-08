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Атака на системы фронтэнд-бэкенд, позволяющая вклиниться в сторонние запросы

08.08.2019 11:22

Раскрыты детали новой атаки на сайты, использующие модель фронтэнд-бэкенд, например, работающие через сети доставки контента, балансировщики или прокси. Атака позволяет через отправку определённых запросов вклиниваться в содержимое других запросов, обрабатываемых в том же потоке между фронтэндом и бэкендом. Предложенный метод успешно применён для организации атаки, позволяющей перехватывать параметры аутентификации пользователей сервиса PayPal, который выплатил исследователям около 40 тысяч долларов в рамках программы информирования о наличии неисправленных уязвимостей. Атака также применима для сайтов, использующих сеть доставки контента Akamai.

Суть проблемы в том, что фронтэнды и бэкенды зачастую обеспечивают разный уровень поддержки протокола HTTP, но при этом инкапсулируют запросы разных пользователей в общий канал. Для связи принимающего запросы фронтэнда и обрабатывающего запросы бэкенда устанавливается долгоживующее TCP-соединение, через которое транслируются запросы пользователей, передаваемые по цепочке, один следом за другим с разделением средствами протокола HTTP. Для разделения запросов могут использоваться заголовки "Content-Length" (определяет общий размер данных в запросе) и "Transfer-Encoding: chunked" (позволяет передавать данные по частям, указывая блоки разного размера в формате "{размер}\r\n{блок}\r\n{размер}\r\n{блок}\r\n0").

Проблема возникает если фронтэнд поддерживает только "Content-Length", но игнорирует "Transfer-Encoding: chunked" (например, так поступал CDN Akamai) или наоборот. В случае поддержки Transfer-Encoding: chunked" на обеих сторонах для атаки могут использоваться особенности реализации парсеров HTTP-заголовков (например, когда фронтэнд игнорирует строки вида "Transfer-Encoding: xchunked", " Transfer-Encoding: chunked", "Transfer-Encoding:[tab]chunked", "X: X[\n]Transfer-Encoding: chunked", "Transfer-Encoding[\n]: chunked" или "Transfer-Encoding : chunked", а бэкенд успешно обрабатывает их).

В этом случае атакующий может отправить запрос, в котором одновременно указаны заголовки "Content-Length" и "Transfer-Encoding: chunked", но размер в "Content-Length" не соответствует размеру chunked-цепочки, которая меньше фактического значения. Если фронтэнд обработает и перенаправит запрос в соответствии с "Content-Length", а бэкенд будет ожидать завершения блока на основе "Transfer-Encoding: chunked", то конец данных на основании "Transfer-Encoding: chunked" будет определён раньше и оставшийся хвост запроса атакующего окажется вначале следующего запроса, т.е. атакующий получит возможность прикрепления произвольных данных к началу чужого запроса, переданного следом.

Для определения проблемы в используемой связке фронтэнд-бэкенд через фронтэнд можно отправить запрос вида: 


   POST /about HTTP/1.1
   Host: example.com
   Transfer-Encoding: chunked
   Content-Length: 4
   
   1
   Z
   Q

Проблема присутствует, если бэкенд сразу не обработает запрос и будет ожидать прихода финального нулевого ограничивающего блока chunked-данных. Для более полной проверки подготовлена специальная утилита, которая также тестирует возможные методы скрытия заголовка "Transfer-Encoding: chunked" от фронтэнда.

Проведение реальной атаки зависит от возможностей атакуемого сайта, например, при атаке на web-приложение Trello можно подменить начало запроса (подставить данные вида "PUT /1/members/1234... x=x&csrf=1234&username=testzzz&bio=cake") и отправить сообщение, включающее оригинальный запрос стороннего пользователя и указанные в нём Cookie аутентификации. Для атаки на saas-app.com оказалось возможным осуществить подстановку JavaScript-кода в ответ, через его подстановку в один из параметров запроса. Для атаки на redhat.com был использован внутренний обработчик для перенаправления на сайт атакующего (был подставлен запрос вида "POST /search?dest=../assets/idx?redir=//redhat.com@evil.net/ HTTP/1.1").

Применение метода для сетей доставки контента, позволяло просто подменить запрашиваемый сайт через подстановку заголовка "Host:". Атака также применима для организации отравления содержимого систем кэширования контента и извлечения прокешированных конфиденциальных данных. Вершиной применения метода стала организация атаки на PayPal, позволяющей перехватывать пароли, отправляемые пользователями при аутентификации (было осуществлено изменение запроса iframe для выполнения JavaScript в контексте страницы paypal.com/us/gifts, для которой не применялся CSP (Content Security Policy)).

Интересно, что в 2005 году была предложена похожая по сути техника подмены запросов, позволяющая подменить данные в кэширующих прокси (Tomcat, squid, mod_proxy) или обойти блокировки межсетевых экранов через указание нескольких запросов "GET" или "POST" в рамках одного HTTP-сеанса.

  1. Главная ссылка к новости (https://portswigger.net/blog/h...)
  2. OpenNews: Использование настроек по умолчанию в Apache способствует раскрытию данных о скрытых сервисах Tor
  3. OpenNews: Как работает chunked encoding exploit для Apache
  4. OpenNews: Удалённо эксплуатируемая уязвимость в обработчике chunked-запросов Apache
  5. OpenNews: Уязвимость в BitTorrent-клиенте Transmission, позволяющая выполнить код
  6. OpenNews: Новая техника HTTP атак "HTTP Request Smuggling"
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: http, frontend, backend, web
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Обсуждение (14) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 13:13, 08/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Очень круто, ребята молодцы. Атака понятная. Почему-то ожидал что при наличии обоих загловков, "Content-Length: x" и "Transfer-Encoding: chunked" бэкэнд должен автоматически отвергать запрос.
     
  • 1.2, Аноним (2), 13:19, 08/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Круто! Пойду переведу им денег.
     
  • 1.3, Аноним (3), 13:21, 08/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Работает ли это в связке nginx-apache?
     
  • 1.4, Аноним (4), 13:29, 08/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Отправь предложенный POST и проверь
     
  • 1.5, Аноним (5), 13:40, 08/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >фронтэнды бэкэнды пост/геты контенты

    хто все ети люди??7

     
     
  • 2.6, б.б. (?), 14:08, 08/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ивреи, судя по хвамилиям
     

  • 1.7, Аноним (7), 14:24, 08/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    HTTPшные беды( Ещё один камень в сторону Everything-over-HTTP
     
     
  • 2.11, ы (?), 14:46, 08/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    не обижайте веб-макак, на них и так природа отыгралась.
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 15:57, 08/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А ты какая макака будешь?
     
     
  • 4.14, ы (?), 16:26, 08/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "меня вообще очень сложно причислить к поэтам" (ц)
     

  • 1.8, xm (ok), 14:35, 08/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Заметьте, если во всей цепочке используется HTTP/2 то проблемы нет.
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 14:40, 08/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Именно такой нет, зато потом выяснится что там всё ещё эпичнее и надо всем быстро перейти на http/3 (главное запустить процесс частой смены протоколов).
     
     
  • 3.10, xm (ok), 14:45, 08/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    HTTP/3 это QUIC который, как известно, реализуется в userland и багов там, вангую, ввиду специфики конкретных реализаций, будут эшелоны.
     

  • 1.12, snmp agent (?), 15:28, 08/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А где они берут эти кривые фронтенды? Браузеры вроде бы должны корректно это обрабатывать. Какие-нибудь Android-приложения наверняка что-то системное используют, которое должно быть нормально отлажено и вообще сделано по уму
     
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