Выпуск Red Hat Enterprise Linux 7.7

Компания Red Hat выпустила дистрибутив Red Hat Enterprise Linux 7.7. Установочные образы RHEL 7.7 доступны для загрузки только зарегистрированным пользователям Red Hat Customer Portal и подготовлены для архитектур x86+64, IBM POWER7+, POWER8 (big endian и little endian) и IBM System z. Исходные тексты пакетов можно загрузить из Git-репозитория проекта CentOS. Ветка RHEL 7.x сопровождается параллельно с веткой RHEL 8.x и будет поддерживаться до июня 2024 года. Выпуск RHEL 7.7 является последним в рамках основной полной стадии поддержки, подразумевающей включение функциональных улучшений. RHEL 7.8 перейдёт на стадию сопровождения, на которой приоритеты сместятся в сторону исправления ошибок и безопасности, с внесением незначительных улучшений, связанных с поддержкой важных аппаратных систем. Основные новшества: Предоставлена полноценная поддержка применения механизма Live-патчей (kpatch) для устранения уязвимостей в ядре Linux без перезапуска системы и без остановки работы. Ранее kpatch относился к числу экспериментальных возможностей;

Добавлены пакеты python3 с интерпретатором Python 3.6. Ранее Python 3 поставлялся только в составе Red Hat Software Collections. По умолчанию по-прежнему предлагается Python 2.7 (переход на Python 3 осуществлён в RHEL 8);

В оконный менеджер Mutter добавлены преднастройки экрана (/etc/xdg/monitors.xml) для всех пользователей в системе (больше не нужно отдельно настраивать параметры экрана для каждого пользователя;

В графический инсталлятор добавлено определения включения в системе режима Simultaneous Multithreading (SMT) и вывод соответствующего предупреждения;

Обеспечена полная поддержка Image Builder, построителя системных образов для облачных окружений, включая Amazon Web Services, Microsoft Azure и Google Cloud Platform;

В SSSD (System Security Services Daemon) реализована полная поддержка хранения правил sudo в Active Directory;

В системе сертификатов по умолчанию добавлена поддержка дополнительных наборов шифров, включая TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384, TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC/GCM_SHA384, TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC/GCM_SHA256, TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC/GCM_SHA384 и TLS_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384;

Пакет samba обновлён до версии 4.9.1 (в прошлом выпуске поставлялась версия 4.8.3). Сервер директорий 389 обновлён до версии 1.3.9.1;

Максимальное число узлов в отказоустойчивом кластере на базе RHEL увеличено с 16 до 32;

Для всех архитектур обеспечена поддержка IMA (Integrity Measurement Architecture) для проверки целостности файлов и связанных с ними метаданных по базе предварительно сохранённых хэшей и EVM (extended verification module) для защиты расширенных атрибутов файлов (xattrs) от атак, направленных на нарушение их целостности (EVM не позволит совершить offline-атаку, при которой злоумышленник может изменить метаданные, например, загрузившись со своего накопителя);

Добавлен легковесный инструментарий для управления изолированными контейнерами, использующий для сборки контейнеров Buildah, для запуска - Podman и для поиска готовых образов - Skopeo;

Для новых установок для защиты от атак Spectre V2 по умолчанию теперь применяется механизм Retpoline ("spectre_v2=retpoline") вместо IBRS;

Исходный код редакции ядра kernel-rt, работающего в режиме реального времени, синхронизирован с основным ядром;

DNS-сервер bind обновлён до ветки 9.11, а ipset до выпуска 7.1. Добавлено правило rpz-drop для блокирования атак, использующих DNS в качестве усилителя трафика;

В NetworkManager добавлена возможность задания правил маршрутизации по адресу источника (policy routing) и поддержка фильтрации VLAN на интерфейсах сетевых мостов;

В SELinux добавлен новый тип boltd_t для демона boltd, управляющего устройствами с интерфейсом Thunderbolt 3. Добавлен новый класс правил bpf для инспектирования приложений на базе Berkeley Packet Filter (BPF);

Обновлены версии shadow-utils 4.6, ghostscript 9.25, chrony 3.4, libssh2 1.8.0, tuned 2.11;

В состав включена программа xorriso для создания и манипуляции образами ISO 9660 для CD/DVD;

Добавлена поддержка расширений по контролю целостности данных (Data Integrity Extensions), которые позволяют защитить данные от их повреждения при записи в хранилище за счёт сохранения дополнительных корректирующих блоков;

В утилиту virt-v2v добавлена поддержка преобразования для запуска под управлением KVM виртуальных машин с SUSE Linux Enterprise Server (SLES) и SUSE Linux Enterprise Desktop (SLED), используемых с гипервизорами, отличными от KVM. Увеличена производительность и надёжность преобразования виртуальных машин VMWare. Добавлена поддержка преобразования виртуальных машин, использующих прошивки UEFI, для запуска в Red Hat Virtualization (RHV);

Пакет gcc-libraries обновлен до версии 8.3.1. Добавлен пакет compat-sap-c++-8 с вариантом runtime-библиотеки libstdc++, совместимой с приложениями SAP;

В состав включена БД Geolite2, в дополнение к устаревшей БД Geolite, предлагаемой в пакете GeoIP;

Инструментарий трассировки SystemTap обновлён до ветки 4.0, а инструментарий для отладки работы с памятью Valgrind до версии 3.14;

Редактор vim обновлён до версии 7.4.629;

До версии 1.0.35 обновлён набор фильтров для системы печати cups-filters. Фоновый процесс cups-browsed обновлён до версии 1.13.4. Добавлен новый бэкенд implicitclass;

Добавлены новые сетевые и графические драйверы. Обновлены существующие драйверы;



