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Обновление свободного антивирусного пакета ClamAV 0.101.3

06.08.2019 08:43

Компания Cisco представила корректирующий выпуск свободного антивирусного пакета ClamAV 0.101.3, в котором устранена уязвимость, позволяющая инициировать отказ в обслуживании через передачу во вложении специально оформленного zip-архива.

Проблема является вариантом нерекурсивной "zip-бомбы", распаковка которой требует очень большого времени и ресурсов. Суть метода в размещении в архиве данных, позволяющих добиться максимальной для формата zip степени сжатия - около 28 млн раз. Например, специально подготовленный zip-файл, размером 10 Мб приведёт к распаковке около 281 Тб данных, а 46 Мб - 4.5 Пб.

Кроме того в новом выпуске обновлена встроенная библиотека libmspack, в которой устранено переполнение буфера (CVE-2019-1010305), приводящее к утечке данных при открытии специально оформленного chm-файла.

В то же время представлена бета-версия новой ветки ClamAV 0.102, в которой функциональность прозрачной проверки открываемых файлов (on-access scanning, проверка в момент открытия файла) перенесена из clamd в отдельный процесс clamonacc, реализованный по аналогии с clamdscan и clamav-milter. Указанное изменение позволило организовать работу clamd под обычным пользователем без необходимости получения root-привилегий. В новой ветке также добавлена поддержка архивов egg (ESTsoft) и значительно переработана программа freshclam, в которой появилась поддержка HTTPS и работы с зеркалами, обрабатывающими запросы на сетевых портах, отличных от 80.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.clamav.net/2019/0...)
  2. OpenNews: Обновление свободного антивирусного пакета ClamAV 0.100.3 и 0.101.2 с устранением уязвимостей
  3. OpenNews: Доступна система фильтрации спама Rspamd 1.9
  4. OpenNews: Компания Cisco выпустила свободный антивирусный пакет ClamAV 0.101
  5. OpenNews: Выпуск свободного антивирусного пакета ClamAV 0.100.2 с устранением уязвимостей
  6. OpenNews: Выпуск свободного антивирусного пакета ClamAV 0.100.1 с устранением уязвимостей
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: clamav, virus
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Обсуждение (1) RSS
  • 1, andy (??), 09:23, 06/08/2019 [ответить]  
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    может кто нибудь подскажет почему оно долго инициализируется и долго сканирует. просканировать 1000 файлов это надо секунд 300-500
     
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