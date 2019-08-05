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Открыт код SQL-движка BlazingSQL, использующего GPU для ускорения

05.08.2019 21:43

Объявлено об открытии исходных текстов SQL-движка BlazingSQL, использующего GPU для ускорения обработки данных. BlazingSQL не является полноценной СУБД, а позиционируется как движок для анализа и обработки больших наборов данных, сравнимый по своим задачам с Apache Spark. Код написан на языке Python и открыт под лицензией Apache 2.0.

BlazingSQL подходит для выполнения единичных аналитических запросов над большими наборами данных (десятки гигабайт), хранимых в табличных форматах (например, логи, статистика NetFlow и т.п.). BlazingSQL может выполнять запросы из raw-файлов в форматах CSV и Apache Parquet, размещённых в сетевых и облачных ФС, подобных HDSF и AWS S3, напрямую передавая результат в память GPU. Благодаря распараллеливанию операций в GPU и использованию более быстрой видеопамяти, выполнение запросов в BlazingSQL осуществляется до 20 раз быстрее, чем в Apache Spark.

Для работы с GPU применяется развиваемый при участии компании NVIDIA набор открытых библиотек RAPIDS, позволяющий создавать приложения для обработки данных и аналитики, выполняемые целиком на стороне GPU (предоставляется Python-интерфейс для использования низкоуровневых примитивов CUDA и распараллеливания вычислений).

BlazingSQL предоставляет возможность использования SQL вместо API обработки данных cuUDF (на базе Apache Arrow), применяемого в RAPIDS. BlazingSQL является дополнительной прослойкой, работающей поверх cuDF и использующей для чтения данных с диска библиотеку cuIO. SQL-запросы транслируются в вызовы функций cuUDF, позволяющие загружать данные в GPU и выполнять над ними операции слияния, агрегирования и фильтрации. Поддерживается создание распределённых конфигураций, охватывающих тысячи GPU.

BlazingSQL существенно упрощает работу с данными - вместо сотни вызовов функций cuDF можно обойтись одним SQL-запросом. Применение SQL даёт возможность обеспечить интеграцию RAPIDS с существующими системами аналитики, без написания специфичных обработчиков и не прибегая к промежуточной загрузке данных в дополнительную СУБД, но сохраняя при этом полную совместимость со всеми частями RAPIDS, транслируя в SQL имеющуюся функциональность и обеспечивая производительность на уровне cuDF. В том числе обеспечена поддержка интеграции с библиотеками XGBoost и cuML для решения задач аналитики и машинного обучения.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.blazingdb.com/bla...)
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  5. OpenNews: Выпуск распределённой СУБД TiDB 3.0
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Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: sql, gpu, blazingsql
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  • 1.1, Аноним (1), 22:22, 05/08/2019 [ответить]  
    		• –2 +/
    AMD как всегда остался на обочине достижений XXI века.
     
     
  • 2.2, Анон Багоев (?), 22:35, 05/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это роскосмос остался на обочине. А AMD движется отлично. Просто у Nvidia больше денег на разрабов и на пиар своей Cuda. Здоровая конкуренция нужна.
     
  • 2.3, x3who (?), 22:46, 05/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Там вон по ссылкам статья многолетней давности про ускоритель постгрескуэля на видяхах. OpenCL - не привязанное к вендырю решение. А эта нвидиоподелка непонятно зачем нужна - кому охота свои бизнес-процессы приколачивать к NVidia, когда есть более универсальные решения.
     
     
  • 3.4, Аноним (4), 22:51, 05/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вот перекочует OpenCL на Vulkan, и нвидия может сходить далеко и надолго со своим проприетарным говном.
     

  • 1.5, Аноним (5), 23:52, 05/08/2019 [ответить]  
    		• +/
    > большими наборами данных (десятки гигабайт)

    Сейчас на дворе точно 2019-й, а не 2000-й?

     
  • 1.6, Котовшив (?), 00:36, 06/08/2019 [ответить]  
    		• +/
    > Код написан на языке Python

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