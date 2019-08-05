Выпуск криптографической библиотеки LibreSSL 3.0.0

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|2.5, пох. (?), 21:07, 05/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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откуда в *опе быть шоколаду-то?
впрочем, кто бы из его фанатов мог обосновать, нахрена это ненужно...
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|3.8, Дон Ягон (ok), 23:02, 05/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Почему не нужно, это стандарт же так или иначе. Когда-то где-то читал (сейчас проверять лень), что оно в процессе, но ещё не готово. Т.е. всё будет, надо только подождать (и далее по тексту).
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|1.2, Аноним (2), 20:39, 05/08/2019 [ответить]
|–1 +/–
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> Значительная смена номера версии связана с использованием десятичной нумерации (после 2.9 следует версия 3.0).
Ну не бред ли. Может еще выдумаем 16-ричную нумерацию, где после 2.9 идет 2.a? Или, допустим, переворачивающуюся систему, где 2.9 как бы поворачивают на 180 градусов и получается 6.Z.
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|2.3, A.Stahl (ok), 20:45, 05/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не ной. Они в качестве номера версии используют десятичную дробь с шагом в 0.1
А фразу про "Значительная смена номера версии" приходится повторять специально для фашистов, которые не признают других систем версий кроме X.Y.Z
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|2.4, пох. (?), 21:06, 05/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну нет, 16 пошло, 32тиричную мы уже видели (правда, не для номеров версий, и вообще по делу. Что не облегчало ни разу ручное декодирование.) Даешь сразу 128ричную, а поскольку столько букв есть только у китайцев, но все они выглядят как одинаковые квадратики, используем символы эмодзи!
180 тоже глупо и неинтересно, так каждый дятел может, да и тут же зациклится. Вот, к примеру, 12.7 градусов? Чтоб вообще никто не мог без спецтехники угадать, какой будет следующая версия!
По крайней мере, в этом прожекте будет хоть что-то интересное, кроме клиррум копипастинга багфиксов из сменившей лицензию openssl (помнится, я еще тогда предсказал очень быстрое сдувание клонов, сделанных по принципу "выпилим все, что не используется на нашей платформе в наших трех приложениях и еще пяти самых популярных и назовем это чисткой кодовой базы, для безопастносте!" - и, как видим, не ошибся.)
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|2.7, Аноним (7), 21:53, 05/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это чтобы не ни кто не говорил, что они гонятся за циферками, как все браузеры и прочие.
Да и смена старшей цифры более логична, чем у того же Линуса. Не когда моча в голову стукнет, а когда счётчик переполнится.
Так что не всё так плохо.
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