Выпуск криптографической библиотеки LibreSSL 3.0.0

1.1 , Аноним ( 1 ), 20:39, 05/08/2019 [ответить] +1 + / – Тлс 1.3 так и нет

2.5 , пох. ( ? ), 21:07, 05/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – откуда в *опе быть шоколаду-то? впрочем, кто бы из его фанатов мог обосновать, нахрена это ненужно... 3.8 , Дон Ягон ( ok ), 23:02, 05/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Почему не нужно, это стандарт же так или иначе. Когда-то где-то читал (сейчас проверять лень), что оно в процессе, но ещё не готово. Т.е. всё будет, надо только подождать (и далее по тексту).



1.2 , Аноним ( 2 ), 20:39, 05/08/2019 [ответить] –1 + / – > Значительная смена номера версии связана с использованием десятичной нумерации (после 2.9 следует версия 3.0). Ну не бред ли. Может еще выдумаем 16-ричную нумерацию, где после 2.9 идет 2.a? Или, допустим, переворачивающуюся систему, где 2.9 как бы поворачивают на 180 градусов и получается 6.Z.

2.3 , A.Stahl ( ok ), 20:45, 05/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Не ной. Они в качестве номера версии используют десятичную дробь с шагом в 0.1

А фразу про "Значительная смена номера версии" приходится повторять специально для фашистов, которые не признают других систем версий кроме X.Y.Z

2.4 , пох. ( ? ), 21:06, 05/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну нет, 16 пошло, 32тиричную мы уже видели (правда, не для номеров версий, и вообще по делу. Что не облегчало ни разу ручное декодирование.) Даешь сразу 128ричную, а поскольку столько букв есть только у китайцев, но все они выглядят как одинаковые квадратики, используем символы эмодзи! 180 тоже глупо и неинтересно, так каждый дятел может, да и тут же зациклится. Вот, к примеру, 12.7 градусов? Чтоб вообще никто не мог без спецтехники угадать, какой будет следующая версия! По крайней мере, в этом прожекте будет хоть что-то интересное, кроме клиррум копипастинга багфиксов из сменившей лицензию openssl (помнится, я еще тогда предсказал очень быстрое сдувание клонов, сделанных по принципу "выпилим все, что не используется на нашей платформе в наших трех приложениях и еще пяти самых популярных и назовем это чисткой кодовой базы, для безопастносте!" - и, как видим, не ошибся.)

2.6 , Аноним ( 6 ), 21:43, 05/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – emoji вместо номеров

2.7 , Аноним ( 7 ), 21:53, 05/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это чтобы не ни кто не говорил, что они гонятся за циферками, как все браузеры и прочие.

Да и смена старшей цифры более логична, чем у того же Линуса. Не когда моча в голову стукнет, а когда счётчик переполнится.

Так что не всё так плохо.

