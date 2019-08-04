GitHub включён в число ответчиков в деле об утечке пользовательской базы Capital One

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|1.1, A.Stahl (ok), 12:45, 04/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Ну и что? Какая-то юридическая возня, кторая ни к чему не приведёт. Пофиг.
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|1.2, Аноним (2), 12:55, 04/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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> В рамках разбирательства также арестована Пейдж Томсон (Paige Thompson), бывшая сотрудница Amazon, которая в марте обнаружила наличие проблемы и в апреле разместила на GitHub информацию по получению доступа.
Т.е. с марта по апрель ее предупреждения игнорили, а теперь она виновата?
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|2.3, Анан (?), 13:26, 04/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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А ты думаешь бизнесы будут CTO/SecOps/разрабов дрючить? Не, может и поругают, но камни полетят в того, кто осмелился сказать, что король голый.
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|2.5, Аноним (5), 13:54, 04/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Элементарная практика мирового права: кто открыл рот, тот и виноват. Так везде, и в России, и в США, и в Европе. Везде.
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|3.19, Аноним (2), 15:33, 04/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Значит надо уведомлять иначе: если вы не отреагируете и не исправите ошибку/дыру, то я подам на вас в суд и настучу во все контролирующие органы.
Кто первый пожаловался тот и виноват, торжество борьбы за права.
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|4.25, Аноним (25), 16:24, 04/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>то я подам на вас в суд и настучу во все контролирующие органы.
да-да. И после такого получишь иск, т.к. если тебя наняли найти дыру, то ты подписал договор о неразглашении, а если не нанимали, то ты занимался взломом с непонятными целями, которые будет устанавливать следствие.
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|2.23, Аноним (23), 15:55, 04/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну, она нашла проблему. Но зачем то выложила в открытый доступ на гитхаб. Не понятно правда зачем это делать. Надо было просто зарепорить и все.
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|2.6, Аноним (6), 14:10, 04/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А кто дал девушке право публиковать данные в открытом доступе? Это все равно что получить доступ к совершенно секретным данным и начать кричать об этом на каждом углу. В общем, компания виновата, что у нее документы торчат наружу, а женщина - потому что слила это всем, а не пошла и за вознаграждение закрыла дыру.
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|6.28, Аноним (28), 17:16, 04/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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там же написано "transgender woman" или ты думал там будет фото мисс вселенной ?
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|3.9, Аноним (5), 14:31, 04/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Суть американского права такова, если ты найдёшь дыру и об этом сообщишь компании, то тебя могут засудить.
Сколько раз было так, взламывали огрызок, сообщали им, а они вместо "спасибо" в суд.
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|4.10, Аноним (8), 14:34, 04/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>Сколько раз было так, взламывали огрызок
К школе готовишься, выдумщик?
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|6.12, Аноним (8), 15:01, 04/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Здраво размышляю.
Как много ощшибок в предложении "Высосал из пальца".
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|4.13, Аноним (6), 15:07, 04/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Сколько других положительных примеров с bug baunty? Или не одного?
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|2.16, Аноним (14), 15:10, 04/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>сотрудниник
>арестован
Аноним с opennet знает о человеке больше чем сам человек о себе или государство о нем.
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|3.24, анонимас (?), 16:03, 04/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> государство
> Transgender prisoners are vulnerable in U.S. prisons due to a general policy of housing them according to their birth-assigned gender or genital configuration
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|2.17, Аноним (-), 15:22, 04/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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По ссылке из новости
>https://www.justice.gov/usao-wdwa/pr/seattle-tech-worker-arrested-data-theft-i
>PAIGE A. THOMPSON a/k/a erratic, 33, made __her__ initial appearance in U.S. District Court in Seattle today and was ordered detained pending a hearing on August 1, 2019.
>According to the criminal complaint, THOMPSON posted on the information sharing site GitHub about __her__ theft of information from the servers storing Capital One data.
Но анонимный диагноз по юзерпику конечно же точнее.
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|1.27, arisu (ok), 17:08, 04/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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молодцы, всё правильно делают. надеюсь, скоро они поймут, что главная причина утечек — интернет, и запретят его. а то ишь, чо удумали — общедоступная информация! от неё всё зло!
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