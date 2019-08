GitHub включён в число ответчиков в деле об утечке пользовательской базы Capital One

2.16 , Аноним ( 14 ), 15:10, 04/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >сотрудниник

>арестован
Аноним с opennet знает о человеке больше чем сам человек о себе или государство о нем.

3.24 , анонимас ( ? ), 16:03, 04/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > государство

2.17, 15:22, 04/08/2019
По ссылке из новости

>https://www.justice.gov/usao-wdwa/pr/seattle-tech-worker-arrested-data-theft-i

>PAIGE A. THOMPSON a/k/a erratic, 33, made __her__ initial appearance in U.S. District Court in Seattle today and was ordered detained pending a hearing on August 1, 2019.

>According to the criminal complaint, THOMPSON posted on the information sharing site GitHub about __her__ theft of information from the servers storing Capital One data.
Но анонимный диагноз по юзерпику конечно же точнее.

2.21, 15:36, 04/08/2019
Бывщая сотрудница, еще ранее бывшая сотрудником.