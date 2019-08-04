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GitHub включён в число ответчиков в деле об утечке пользовательской базы Capital One

04.08.2019 12:06

Юридическая компания Tycko & Zavareei подала судебный иск, связанный с утечкой персональных данных более 100 миллионов клиентов банковского холдинга Capital One, включая сведения об около 140 тысячах номеров социального страхования и 80 тысячах номеров банковских счетов. Помимо Capital One в число ответчиков включена компания GitHub, которой вменяется предоставление возможности размещения, отображения и использования информации, полученной в результате взлома.

По мнению истца, GitHub обязан соблюдать действующее в США законодательство, запрещающее размещение в открытом доступе номеров социального страхования пользователей. В частности, так как номера социального страхования имеют фиксированный формат, компания должна была предусмотреть наличие фильтров для выявления фактов размещения пользователями результатов утечек и их блокировки, не дожидаясь официальных уведомлений.

Представители GitHub заявили, что сведения истца не соответствуют действительности и на GitHub не размещались полученные в результате утечки персональные данные. В одном из репозиториев лишь были помещены инструкции по получению данных, которые фактически оставались в БД, размещённой в облачном сервисе Amazon S3. Из-за ненадлежащей настройки межстевого экрана, ограничивающего доступ к web-приложениям, имелась возможность обращения к хранилищу в Amazon S3. По первому же уведомлению от Capital One размещённые инструкции были удалены из GitHub.

В рамках разбирательства также арестована Пейдж Томсон (Paige Thompson), бывшая сотрудница Amazon, которая в марте обнаружила наличие проблемы и в апреле разместила на GitHub информацию по получению доступа. Детали с описанием проблемы оставались на GitHub с 21 апреля по середину июля. Capital One в иске вменяется ненадлежащая организация мониторинга несанкционированного доступа, что привело к тому, что утечка оставалась незамеченной около трёх месяцев.

  1. Главная ссылка к новости (https://yro.slashdot.org/story...)
  2. OpenNews: Европарламент проголосовал за новые правила авторского права, вводящие упреждающую фильтрацию контента
  3. OpenNews: Еврокомиссия хочет обязать GitHub фильтровать код на этапе загрузки
  4. OpenNews: Equifax подтвердил, что взлом произошёл из-за игнорирования обновления Apache Struts
  5. OpenNews: Ошибка настройки MongoDB привела к утечке 445 млн email-адресов клиентов компании Veeam
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: github, law
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  • 1.1, A.Stahl (ok), 12:45, 04/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ну и что? Какая-то юридическая возня, кторая ни к чему не приведёт. Пофиг.
     
     
  • 2.15, Аноним (-), 15:08, 04/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Опять M$ обocpался.
     

  • 1.2, Аноним (2), 12:55, 04/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    > В рамках разбирательства также арестована Пейдж Томсон (Paige Thompson), бывшая сотрудница Amazon, которая в марте обнаружила наличие проблемы и в апреле разместила на GitHub информацию по получению доступа.

    Т.е. с марта по апрель ее предупреждения игнорили, а теперь она виновата?

     
     
  • 2.3, Анан (?), 13:26, 04/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    А ты думаешь бизнесы будут CTO/SecOps/разрабов дрючить? Не, может и поругают, но камни полетят в того, кто осмелился сказать, что король голый.
     
  • 2.5, Аноним (5), 13:54, 04/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Элементарная практика мирового права: кто открыл рот, тот и виноват. Так везде, и в России, и в США, и в Европе. Везде.
     
     
  • 3.19, Аноним (2), 15:33, 04/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Значит надо уведомлять иначе: если вы не отреагируете и не исправите ошибку/дыру, то я подам на вас в суд и настучу во все контролирующие органы.

    Кто первый пожаловался тот и виноват, торжество борьбы за права.

     
     
  • 4.25, Аноним (25), 16:24, 04/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >то я подам на вас в суд и настучу во все контролирующие органы.

    да-да. И после такого получишь иск, т.к. если тебя наняли найти дыру, то ты подписал договор о неразглашении, а если не нанимали, то ты занимался взломом с непонятными целями, которые будет устанавливать следствие.

     
  • 2.23, Аноним (23), 15:55, 04/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, она нашла проблему. Но зачем то выложила в открытый доступ на гитхаб. Не понятно правда зачем это делать. Надо было просто зарепорить и все.
     

  • 1.4, Аноним (4), 13:52, 04/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Capital One к стенке, других отпустить.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 14:10, 04/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А кто дал девушке право публиковать данные в открытом доступе? Это все равно что получить доступ к совершенно секретным данным и начать кричать об этом на каждом углу. В общем, компания виновата, что у нее документы торчат наружу, а женщина - потому что слила это всем, а не пошла и за вознаграждение закрыла дыру.
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 14:29, 04/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    >женщина

    Ты только не гугли фотографию этой "женщины"

     
     
  • 4.14, Аноним (14), 15:07, 04/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Capital One hacking suspect Paige Thompson presented herself on social media as a cat-loving software engineer, who found it hard to make friends and was open about her struggles as a transgender woman.

    https://thenypost.files.wordpress.com/2019/07/190730-paige-thompson-capital-on

    https://cbsnews3.cbsistatic.com/hub/i/r/2019/08/01/2501a621-27c7-4adb-95c9-f28

     
     
  • 5.20, Аноним (2), 15:34, 04/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бля, как развидеть это? - предупреждайте!
     
     
  • 6.26, Аноним (14), 16:31, 04/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И что там на фоточке такого страшного?
     
  • 6.28, Аноним (28), 17:16, 04/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    там же написано "transgender woman" или ты думал там будет фото мисс вселенной ?
     
  • 3.9, Аноним (5), 14:31, 04/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Суть американского права такова, если ты найдёшь дыру и об этом сообщишь компании, то тебя могут засудить.

    Сколько раз было так, взламывали огрызок, сообщали им, а они вместо "спасибо" в суд.

     
     
  • 4.10, Аноним (8), 14:34, 04/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >Сколько раз было так, взламывали огрызок

    К школе готовишься, выдумщик?

     
     
  • 5.11, Аноним (5), 14:54, 04/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Здраво размышляю. Но по всей видимости тебе это не знакомо.
     
     
  • 6.12, Аноним (8), 15:01, 04/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Здраво размышляю.

    Как много ощшибок в предложении "Высосал из пальца".

     
     
  • 7.18, Аноним (5), 15:31, 04/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда человек пишет сам себе, то это уже диагноз.
     
  • 4.13, Аноним (6), 15:07, 04/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сколько других положительных примеров с bug baunty? Или не одного?
     

  • 1.7, Аноним (8), 14:26, 04/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >также арестована Пейдж Томсон (Paige Thompson)

    арестован
    >бывшая сотрудница Amazon

    сотрудниник

    https://heavyeditorial.files.wordpress.com/2019/07/paige-adele-thompson.jpg?qu

    Поправьте.

     
     
  • 2.16, Аноним (14), 15:10, 04/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >сотрудниник
    >арестован

    Аноним с opennet знает о человеке больше чем сам человек о себе или государство о нем.

     
     
  • 3.24, анонимас (?), 16:03, 04/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > государство
    > Transgender prisoners are vulnerable in U.S. prisons due to a general policy of housing them according to their birth-assigned gender or genital configuration
     
  • 2.17, Аноним (-), 15:22, 04/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По ссылке из новости
    >https://www.justice.gov/usao-wdwa/pr/seattle-tech-worker-arrested-data-theft-i
    >PAIGE A. THOMPSON a/k/a erratic, 33, made __her__ initial appearance in U.S. District Court in Seattle today and was ordered detained pending a hearing on August 1, 2019.
    >According to the criminal complaint, THOMPSON posted on the information sharing site GitHub about __her__ theft of information from the servers storing Capital One data.

    Но анонимный диагноз по юзерпику конечно же точнее.

     
  • 2.21, Аноним (2), 15:36, 04/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бывщая сотрудница, еще ранее бывшая сотрудником.
     

  • 1.22, Аноним (2), 15:37, 04/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Опять скандалы, дыры, трансы
     
  • 1.27, arisu (ok), 17:08, 04/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    молодцы, всё правильно делают. надеюсь, скоро они поймут, что главная причина утечек — интернет, и запретят его. а то ишь, чо удумали — общедоступная информация! от неё всё зло!
     

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