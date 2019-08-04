Доступен оконный менеджер i3wm 4.17

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|2.2, anonymoussssss (?), 07:32, 04/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Sway делают какие-то "edgy" школьники. Так ещё и со своей реализацией wlroots. Я, конечно, понимаю, что чуть-ли не всё можно посчитать васяносборкой, но как-то sway не вызывает доверия
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|2.5, анонимумуму (?), 08:25, 04/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Sway сам по себе ок, но не готов софт пока для Вейланда, увы.
После ю сам после смена на Sway вернулся назад на i3.
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|1.3, Аноним (-), 07:50, 04/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Использую на ноуте с Дебианом. Чет после обновления на 10 дебиан стал занимать намного больше памяти (i3 version 4.16.1). На десктопе же когда обновил - наоборот меньше стало (там Хfce). А вообще, очет удобная вещь.
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