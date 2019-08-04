Доступен оконный менеджер i3wm 4.17

Состоялся релиз мозаичного (тайлового) оконного менеджера i3wm 4.17. Проект i3wm был создан с нуля после серии попыток устранить недостатки оконного менеджера wmii. I3wm отличается хорошо читаемым и документированным кодом, использует xcb вместо Xlib, корректно поддерживает работу в многомониторных конфигурациях, использует древовидные структуры данных для позиционирования окон, предоставляет IPC-интерфейс, поддерживает UTF-8, сохраняет минималистичность в оформлении окон. Код проекта распространяется под лицензией BSD В новом выпуске: В панели i3bar добавлена поддержка прозрачности (флаг "--transparenc") и возможность назначения произвольной ширины рамки;

По умолчанию в настройках обеспечен запуск xss-lock, nm-applet, pactl (клавиши управления громкостью) и реализовано использование файла конфигурации ~/.config/i3/config;

Обновлено руководство пользователя;

В ipc задействована очередь сообщений и обеспечено удержание отправки команды перезапуска до завершения предыдущей команды;

Решены проблемы с i3bar при переключении между рабочими столами с большим числом окон;

Реализована отрисовка левой и правой границы заголовка в стековом режиме;

Добавлены элементы для использования программы записи содержимого экрана peek;

Для корректной обработка emoji в области заголовка при использовании пиксельных шрифтов добавлено частичное преобразование UTF-8 в UCS-2.



