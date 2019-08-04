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Доступен оконный менеджер i3wm 4.17

04.08.2019 06:40

Состоялся релиз мозаичного (тайлового) оконного менеджера i3wm 4.17. Проект i3wm был создан с нуля после серии попыток устранить недостатки оконного менеджера wmii. I3wm отличается хорошо читаемым и документированным кодом, использует xcb вместо Xlib, корректно поддерживает работу в многомониторных конфигурациях, использует древовидные структуры данных для позиционирования окон, предоставляет IPC-интерфейс, поддерживает UTF-8, сохраняет минималистичность в оформлении окон. Код проекта распространяется под лицензией BSD

В новом выпуске:

  • В панели i3bar добавлена поддержка прозрачности (флаг "--transparenc") и возможность назначения произвольной ширины рамки;
  • По умолчанию в настройках обеспечен запуск xss-lock, nm-applet, pactl (клавиши управления громкостью) и реализовано использование файла конфигурации ~/.config/i3/config;
  • Обновлено руководство пользователя;
  • В ipc задействована очередь сообщений и обеспечено удержание отправки команды перезапуска до завершения предыдущей команды;
  • Решены проблемы с i3bar при переключении между рабочими столами с большим числом окон;
  • Реализована отрисовка левой и правой границы заголовка в стековом режиме;
  • Добавлены элементы для использования программы записи содержимого экрана peek;
  • Для корректной обработка emoji в области заголовка при использовании пиксельных шрифтов добавлено частичное преобразование UTF-8 в UCS-2.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/linux...)
  2. OpenNews: Релиз оконного менеджера IceWM 1.5
  3. OpenNews: Релиз мозаичного оконного менеджера Awesome 4.3
  4. OpenNews: Релиз консольного оконного менеджера GNU screen 4.6.0
  5. OpenNews: Выпуск оконного менеджера Window Maker 0.95.8
  6. OpenNews: Выпуск консольного оконного менеджера tmux 2.3
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: i3wm
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  • 1.1, Аноним (1), 07:24, 04/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    i3 уже не нужен, есть sway
     
     
  • 2.2, anonymoussssss (?), 07:32, 04/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Sway делают какие-то "edgy" школьники. Так ещё и со своей реализацией wlroots. Я, конечно, понимаю, что чуть-ли не всё можно посчитать васяносборкой, но как-то sway не вызывает доверия
     
  • 2.5, анонимумуму (?), 08:25, 04/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Sway сам по себе ок, но не готов софт пока для Вейланда, увы.
    После ю сам после смена на Sway вернулся назад на i3.
     
  • 2.7, Аноним (7), 08:51, 04/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но sway никогда не был нужен, потому что есть i3.
     
  • 2.10, Che Burashka (?), 09:10, 04/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тебе не нужен - другим нужен.
     

  • 1.3, Аноним (-), 07:50, 04/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Использую на ноуте с Дебианом. Чет после обновления на 10 дебиан стал занимать намного больше памяти (i3 version 4.16.1). На десктопе же когда обновил - наоборот меньше стало (там Хfce). А вообще, очет удобная вещь.
     
  • 1.4, Школотроник (?), 08:05, 04/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Мамка говорит , что это труЪ оконный менеджер , но опеннетчики все равно не оценят .
     
  • 1.6, KaE (ok), 08:28, 04/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А где кнопка Пуск?
     
     
  • 2.8, VINRARUS (ok), 08:51, 04/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да тут полезнее бы была кнопка "Стоп!"
     
     
  • 3.11, Минона (ok), 09:24, 04/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "ещё!"
     
  • 2.9, Аноним (7), 08:52, 04/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Windows.
     
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