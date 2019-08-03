Уязвимость в LibreOffice, позволяющая выполнить код при открытии вредоносных документов

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|2.12, Аноним (-), 12:27, 03/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Debian Buster 4.19.0-5-amd64 #1 SMP Debian 4.19.37-5+deb10u1 (2019-07-19) x86_64 GNU/Linux
buster-backports
LibreOffice 6.3.0.2 30(Build:2) из бэкпортов (1:6.3.0~rc2-1~bpo10+1 amd64)
УМВР
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|1.2, anonymoussssss (?), 10:41, 03/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Разве это не та же самая уязвимость, что и выложенная раннее тоже с librelogo?
P.S. Заранее извиняюсь, не разбираюсь в теме.
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|1.8, Аноним (8), 11:13, 03/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Грубо говоря, это и не баг, а доказательство необходимости запускать любое приложение в песочнице.
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|2.18, Аноним (18), 14:10, 03/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Главная проблема здесь в том, что нечего превращать текстовый процессор в среду разработки, иначе вот такие "уязвимости" будут не просто ожидаемы, а закономерны. Добавили возможность выполнения кода, и оказалось, что может быть выполнен вредоносный код. Серьезно? А какой результат они ожидали? Это уже даже не peшeто, это дуршлаг.
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|1.17, Аноним (17), 14:08, 03/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Это не уязвимость, а штатная возможность приложения сделать нечто нехорошее.
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|1.21, RedEyedMan (ok), 14:35, 03/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Запуск через питоний os.system(), как это мило )
Через этот os.system можно запустить wget, скачивающий линукс-троян с командного сервера куда-нибудь в хомяк или /tmp.
Цель как раз в том, чтобы покренить данные пользователя, саму ОС трогать и не обязательно
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|3.24, RedEyedMan (ok), 14:46, 03/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> У RHEL весь дистр пропитан пздоном.
У меня Gentoo, тут тоже без питона не обойтись.
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|1.25, Аноним (26), 14:53, 03/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Было бы хорошо если в новостях сразу будут писать что из этого не нужно. А то так не понятно что именно не нужно. Но при этом новость какбэ намекает что что-то не нужно.
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|1.27, iFRAME (ok), 15:26, 03/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Есть же FreeOffice (ранее SoftMaker Office) - бесплатный, быстрый, есть порт под Linux, хорошо открывает файлы MS Office.
Зачем нужна Либра?
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