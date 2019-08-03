The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Уязвимость в LibreOffice, позволяющая выполнить код при открытии вредоносных документов

03.08.2019 09:46

В офисном пакете LibreOffice выявлена уязвимость (CVE-2019-9848), которую можно использовать для выполнения произвольного кода при открытии документов, подготовленных злоумышленником.

Уязвимость вызвана тем, что компонент LibreLogo, предназначенный для обучения программированию и вставки векторных рисунков, транслирует свои операции в код на языке Python. Имея возможность выполнить инструкции LibreLogo злоумышленник может добиться выполнения любого кода на языке Python в контексте текущего сеанса пользователя, воспользовавшись предоставляемой в LibreLogo командой "run". Из Python при помощи функции system(), в свою очередь, можно вызвать произвольные системные команды.

LibreLogo является опциональным компонентом, но в LibreOffice по умолчанию предлагаются макросы, дающие возможность вызвать LibreLogo и не требующие при своём выполнении подтверждения выполнения операции и не отображающие предупреждение, даже при включении режима максимальной защиты макросов (выбор уровня "Very High"). Для атаки можно привязать такой макрос к обработчику события, срабатывающему, например, при наведении курсора мыши к определённой области или при активации фокуса ввода на документе (событие onFocus). В итоге, при открытии подготовленного атакующим документа можно добиться скрытого выполнения Python-кода, незаметно от пользователя. Например, в продемонстрированном примере эксплоита при открытии документа без предупреждения запускается системный калькулятор.

Уязвимость без лишней огласки была устранена в обновлении LibreOffice 6.2.5, выпущенном 1 июля, но как оказалось проблема была устранена не полностью (блокирован лишь вызов LibreLogo из макросов) и остаются неисправленными некоторые другие векторы для проведения атаки. Кроме того, проблема не решена в выпуске 6.1.6, рекомендованном для корпоративных пользователей. Полностью устранить уязвимость планируется в выпуске LibreOffice 6.3, ожидаемом на следующей неделе. До выпуска полноценного обновления пользователям рекомендуется явно отключить компонент LibreLogo, который по умолчанию доступен во многих поставках. Частично уязвимость устранена в Debian, Fedora, SUSE/openSUSE и Ubuntu.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.theregister.co.uk/...)
  2. OpenNews: Уязвимость в Libreoffice и Openoffice, позволяющая выполнить код при открытии документа
  3. OpenNews: Выпуск LibreOffice 6.0.1 с устранением уязвимости
  4. OpenNews: Три уязвимости в Apache OpenOffice
  5. OpenNews: Уязвимость в Apache OpenOffice
  6. OpenNews: Уязвимость в LibreOffice
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: libreoffice
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (25) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, timur.davletshin (ok), 10:03, 03/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вопрос к слову, libreoffice 6.3 из buster backports только у меня валится?
     
     
  • 2.5, тот_же_анон_только_с_мабилы (?), 10:48, 03/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если поставить ванильную Либру с сайта, падает?
     
     
  • 3.7, timur.davletshin (ok), 11:05, 03/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я ж написал про buster backports. Ванильная норм.
     
     
  • 4.11, тот_же_анон_только_с_мабилы (?), 11:43, 03/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, тогда, вопрос к мейнтейнерам дебика
     
  • 2.10, тот_же_анон_только_с_мабилы (?), 11:42, 03/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если поставить ванильную Либру с сайта, падает?
     
  • 2.12, Аноним (-), 12:27, 03/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Debian Buster 4.19.0-5-amd64 #1 SMP Debian 4.19.37-5+deb10u1 (2019-07-19) x86_64 GNU/Linux
    buster-backports
    LibreOffice 6.3.0.2 30(Build:2) из бэкпортов (1:6.3.0~rc2-1~bpo10+1 amd64)
    УМВР
     
     
  • 3.14, timur.davletshin (ok), 13:01, 03/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вот это интереснее. Протестирую на другой машинке.
     

  • 1.2, anonymoussssss (?), 10:41, 03/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Разве это не та же самая уязвимость, что и выложенная раннее тоже с librelogo?
    P.S. Заранее извиняюсь, не разбираюсь в теме.
     
     
  • 2.3, anonymoussssss (?), 10:43, 03/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Всё, понял. Невнимательно прочитал новость
     

  • 1.4, тот_же_анон_только_с_мабилы (?), 10:47, 03/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В Либре всегда уязвимости закрывают , не афишируя это
     
  • 1.8, Аноним (8), 11:13, 03/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Грубо говоря, это и не баг, а доказательство необходимости запускать любое приложение в песочнице.
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 14:10, 03/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Главная проблема здесь в том, что нечего превращать текстовый процессор в среду разработки, иначе вот такие "уязвимости" будут не просто ожидаемы, а закономерны. Добавили возможность выполнения кода, и оказалось, что может быть выполнен вредоносный код. Серьезно? А какой результат они ожидали? Это уже даже не peшeто, это дуршлаг.
     

  • 1.13, Аноним (13), 13:00, 03/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    И сюда докатилось смешивание документов с приложениями.
     
  • 1.15, Аноним (15), 13:32, 03/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я джва года ждал такой уязвимости!!
     
     
  • 2.26, Аноним (26), 14:56, 03/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надо было не ждать надо было эскплуатировать.
     

  • 1.16, Аноним (16), 14:07, 03/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Безопасно говорили они...
     
  • 1.17, Аноним (17), 14:08, 03/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Это не уязвимость, а штатная возможность приложения сделать нечто нехорошее.
     
  • 1.19, Аноним (19), 14:30, 03/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    LibreOffice негодяи. Переходим на китайские офисы!
     
  • 1.20, Аноним (19), 14:32, 03/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    OpenSnitch is a GNU/Linux port of the Little Snitch application firewall https://github.com/evilsocket/opensnitch
     
  • 1.21, RedEyedMan (ok), 14:35, 03/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Запуск через питоний os.system(), как это мило )

    Через этот os.system можно запустить wget, скачивающий линукс-троян с командного сервера куда-нибудь в хомяк или /tmp.

    Цель как раз в том, чтобы покренить данные пользователя, саму ОС трогать и не обязательно

     
     
  • 2.22, Аноним (19), 14:44, 03/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    У RHEL весь дистр пропитан пздоном.
     
     
  • 3.24, RedEyedMan (ok), 14:46, 03/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > У RHEL весь дистр пропитан пздоном.

    У меня Gentoo, тут тоже без питона не обойтись.

     

  • 1.23, Аноним (23), 14:44, 03/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это "свобода"!
     
  • 1.25, Аноним (26), 14:53, 03/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Было бы хорошо если в новостях сразу будут писать что из этого не нужно. А то так не понятно что именно не нужно. Но при этом новость какбэ намекает что что-то не нужно.
     
  • 1.27, iFRAME (ok), 15:26, 03/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Есть же FreeOffice (ранее SoftMaker Office) - бесплатный, быстрый, есть порт под Linux, хорошо открывает файлы MS Office.

    Зачем нужна Либра?

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Слёрм
    Inferno Solutions
    Hosting by Ihor
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2019 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру