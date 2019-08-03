Уязвимость в LibreOffice, позволяющая выполнить код при открытии вредоносных документов

В офисном пакете LibreOffice выявлена уязвимость (CVE-2019-9848), которую можно использовать для выполнения произвольного кода при открытии документов, подготовленных злоумышленником.

Уязвимость вызвана тем, что компонент LibreLogo, предназначенный для обучения программированию и вставки векторных рисунков, транслирует свои операции в код на языке Python. Имея возможность выполнить инструкции LibreLogo злоумышленник может добиться выполнения любого кода на языке Python в контексте текущего сеанса пользователя, воспользовавшись предоставляемой в LibreLogo командой "run". Из Python при помощи функции system(), в свою очередь, можно вызвать произвольные системные команды.

LibreLogo является опциональным компонентом, но в LibreOffice по умолчанию предлагаются макросы, дающие возможность вызвать LibreLogo и не требующие при своём выполнении подтверждения выполнения операции и не отображающие предупреждение, даже при включении режима максимальной защиты макросов (выбор уровня "Very High"). Для атаки можно привязать такой макрос к обработчику события, срабатывающему, например, при наведении курсора мыши к определённой области или при активации фокуса ввода на документе (событие onFocus). В итоге, при открытии подготовленного атакующим документа можно добиться скрытого выполнения Python-кода, незаметно от пользователя. Например, в продемонстрированном примере эксплоита при открытии документа без предупреждения запускается системный калькулятор.

Уязвимость без лишней огласки была устранена в обновлении LibreOffice 6.2.5, выпущенном 1 июля, но как оказалось проблема была устранена не полностью (блокирован лишь вызов LibreLogo из макросов) и остаются неисправленными некоторые другие векторы для проведения атаки. Кроме того, проблема не решена в выпуске 6.1.6, рекомендованном для корпоративных пользователей. Полностью устранить уязвимость планируется в выпуске LibreOffice 6.3, ожидаемом на следующей неделе. До выпуска полноценного обновления пользователям рекомендуется явно отключить компонент LibreLogo, который по умолчанию доступен во многих поставках. Частично уязвимость устранена в Debian, Fedora, SUSE/openSUSE и Ubuntu.



