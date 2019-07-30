Для Nintendo Switch подготовлена неофициальная прошивка с LineageOS

2.4 , А ( ?? ), 21:02, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Так работает наука и так приходит прогресс. Одни - не понимают.

Другие встают и идут вперёд.

3.7 , Celcion ( ok ), 21:23, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Поясните, пожалуйста, что прогрессивного в том, чтобы на уже существующее устройство поставить уже существующую ОС, получив тем самым устройство (планшет на Android), уже почти лет 10 как существует на рынке?

4.9 , Аноним ( 9 ), 21:45, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – ну и где мне еще найти планшет с джойконами? ну а прогрессивное может быть в таком ключе: все больше огороженных устройств постепенно переходит в полное распоряжение их владельцев.

4.12 , А ( ?? ), 22:22, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это попытки поиска иного.

Пробы: что если сделать то, что другие не делали. Или - сделать иначе. Иногда удаётся понять существование ранее неосознанного. Чаще - ничего. Делают кто как умеет, в меру кругозора. Кто-то не увидел смысла, а кому-то показалось интересным.

Если хотите, в вакансиях помошника опeрa бывает: должноcтные обязанности - пoиск сеpвера в офисе. А сервер-то был на карманной безделушке. Если безделушку можно подкл. к сети. Более практичные причины, могущие быть настоящими. В таком плане.

2.8 , pda ( ? ), 21:38, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Теперь можно играть в игры Ouya!

2.16 , Андрей ( ?? ), 00:48, 31/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Точно! Из разряда - можно? Можно... Вот только нафига не понятно.

3.17 , Аноним ( 17 ), 01:34, 31/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – да тут коментарии из того же разряда, и что?

