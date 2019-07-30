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Для Nintendo Switch подготовлена неофициальная прошивка с LineageOS

30.07.2019 20:07

Для игровой приставки Nintendo Switch опубликована первая неофициальная прошивка платформы LineageOS, позволяющая использовать на приставке Android-окружение, вместо штатного окружения на базе FreeBSD. Прошивка основана на сборках LineageOS 15.1 (Android 8.1) для устройств NVIDIA Shield TV, которые как и Nintendo Switch базируются на SoC NVIDIA Tegra X1.

Поддерживается работа в режиме портативного устройства (вывод на встроенный экран) и рабочей станции (вывод на внешний монитор). Подготовлено несколько профилей производительности для CPU и GPU. Имеется поддержка звука и возможность подключения игрового контроллера Joycon через Bluetooth. Для установки сторонней прошивки можно использовать загрузчик Hekate и интерфейс TWRP.



  1. Главная ссылка к новости (https://forum.xda-developers.c...)
  2. OpenNews: Отчёт о развитии мобильной платформы LineageOS 16
  3. OpenNews: Продемонстрирован запуск Linux на игровой приставке Nintendo Switch
  4. OpenNews: Прошивка игровой приставки Nintendo Switch использует компоненты FreeBSD
  5. OpenNews: Подготовлены сборки мобильной платформы LineageOS 15.1
  6. OpenNews: Опубликован метод обхода ограничений загрузчика игровой приставки Nintendo Switch
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: lineage, android, nintendo, switch
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  • 1.1, Аноним (1), 20:11, 30/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Типичный пример "Офигеть! Нафига?".
     
     
  • 2.4, А (??), 21:02, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Так работает наука и так приходит прогресс.

    Одни - не понимают.
    Другие встают и идут вперёд.

     
     
  • 3.7, Celcion (ok), 21:23, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Поясните, пожалуйста, что прогрессивного в том, чтобы на уже существующее устройство поставить уже существующую ОС, получив тем самым устройство (планшет на Android), уже почти лет 10 как существует на рынке?
     
     
  • 4.9, Аноним (9), 21:45, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    ну и где мне еще найти планшет с джойконами?

    ну а прогрессивное может быть в таком ключе: все больше огороженных устройств постепенно переходит в полное распоряжение их владельцев.

     
  • 4.12, А (??), 22:22, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это попытки поиска иного.
    Пробы: что если сделать то, что другие не делали. Или - сделать иначе.

    Иногда удаётся понять существование ранее неосознанного. Чаще - ничего.

    Делают кто как умеет, в меру кругозора. Кто-то не увидел смысла, а кому-то показалось интересным.


    Если хотите, в вакансиях помошника опeрa бывает: должноcтные обязанности - пoиск сеpвера в офисе. А сервер-то был на карманной безделушке. Если безделушку можно подкл. к сети. Более практичные причины, могущие быть настоящими. В таком плане.

     
  • 2.8, pda (?), 21:38, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Теперь можно играть в игры Ouya!
     
  • 2.16, Андрей (??), 00:48, 31/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Точно! Из разряда - можно? Можно... Вот только нафига не понятно.
     
     
  • 3.17, Аноним (17), 01:34, 31/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да тут коментарии из того же разряда, и что?
     

  • 1.2, Аноним (2), 20:17, 30/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Класс! Еще один ондроид планшет аля "PSP"
     
     
  • 2.5, филимон (?), 21:14, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    PSP уникальная геймерская машина. не надо ее клеветать свичём
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 22:15, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А то свитч - не уникальный
     

  • 1.3, Аноним (3), 20:58, 30/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Неужели ни на что более не годиться?
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 21:17, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Ну почему же. Можно, например, приложение для проверки правописания установить. Тебе пригодится.
     
  • 2.11, Аноним (10), 22:17, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А когда ты узнал (и если) что под ps2 выпускали дистр линукса, тв такой же возглас родил?
     
  • 2.13, ssh (ok), 23:16, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Прошел Зельду, сменил прошивку!
     

  • 1.14, Аноним (14), 23:18, 30/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Это, конечно, прекрасно, но какое это имеет отношение к опеннету? Васян запилил сборочку проприетарной оси под проприетарную железку, круто, да, но каким боком здесь опеншурш?
     
     
  • 2.15, abozhin (ok), 23:55, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Была бы Lineage OS проприетарной, не поставили бы её на Switch.
     
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