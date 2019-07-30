Для Nintendo Switch подготовлена неофициальная прошивка с LineageOS

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|2.4, А (??), 21:02, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Так работает наука и так приходит прогресс.
Одни - не понимают.
Другие встают и идут вперёд.
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|3.7, Celcion (ok), 21:23, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Поясните, пожалуйста, что прогрессивного в том, чтобы на уже существующее устройство поставить уже существующую ОС, получив тем самым устройство (планшет на Android), уже почти лет 10 как существует на рынке?
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|4.9, Аноним (9), 21:45, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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ну и где мне еще найти планшет с джойконами?
ну а прогрессивное может быть в таком ключе: все больше огороженных устройств постепенно переходит в полное распоряжение их владельцев.
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|4.12, А (??), 22:22, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это попытки поиска иного.
Пробы: что если сделать то, что другие не делали. Или - сделать иначе.
Иногда удаётся понять существование ранее неосознанного. Чаще - ничего.
Делают кто как умеет, в меру кругозора. Кто-то не увидел смысла, а кому-то показалось интересным.
Если хотите, в вакансиях помошника опeрa бывает: должноcтные обязанности - пoиск сеpвера в офисе. А сервер-то был на карманной безделушке. Если безделушку можно подкл. к сети. Более практичные причины, могущие быть настоящими. В таком плане.
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|2.16, Андрей (??), 00:48, 31/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Точно! Из разряда - можно? Можно... Вот только нафига не понятно.
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|2.5, филимон (?), 21:14, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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PSP уникальная геймерская машина. не надо ее клеветать свичём
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|2.6, Аноним (6), 21:17, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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Ну почему же. Можно, например, приложение для проверки правописания установить. Тебе пригодится.
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|2.11, Аноним (10), 22:17, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А когда ты узнал (и если) что под ps2 выпускали дистр линукса, тв такой же возглас родил?
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|1.14, Аноним (14), 23:18, 30/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Это, конечно, прекрасно, но какое это имеет отношение к опеннету? Васян запилил сборочку проприетарной оси под проприетарную железку, круто, да, но каким боком здесь опеншурш?
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