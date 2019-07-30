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В Ubuntu нарушена работа DKMS

30.07.2019 15:24

В недавнем обновлении (2.3-3ubuntu9.4) в Ubuntu 18.04 нарушена нормальная работа системы DKMS (Dynamic Kernel Module Support), используемой для сборки сторонних модулей ядра после обновления ядра Linux.

Признаком проблемы является вывод сообщения "/usr/sbin/dkms: line### find_module: command not found" при ручной установке модулей, или подозрительно отличающиеся размеры initrd.*.dkms и нового созданного initrd (это можно проверить пользователям unattended-upgrade). Важно, что проблема не является для пакетного скрипта поводом остановиться и сообщить об ошибке, не портя другие initrd.

Для тестирования уже предложен исправленный вариант пакета dkms. Для избежания проблем в случае использования DKMS до выхода исправления в стабильных версиях пакетов рекомендуется временно отключить скрипт автоматического обновления пакетов.

  1. Главная ссылка к новости (https://bugs.launchpad.net/ubu...)
  2. Использование DKMS для перестроения драйверов без их пересборки при обновлении Linux ядра
Автор новости: пох.
Тип: К сведению
Ключевые слова: dkms, ubuntu
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Обсуждение (5) RSS
  • 1, Аноним (1), 19:35, 30/07/2019 [ответить]  
    		• +/
    все работает, вывсеврети!
     
  • 2, Аноним (2), 19:37, 30/07/2019 [ответить]  
    		• +1 +/
    А зачем домохозяйкам ставить модули ядра?
     
  • 3, Sad Butter (?), 19:41, 30/07/2019 [ответить]  
    		• +/
    Их дистрибутив, захотели - сломали, захотели - починили.
     
  • 4, Аноним (4), 19:42, 30/07/2019 [ответить]  
    		• +/
    ВсеДистрибутивы.получитьДистрибутивПоИзвестномуИмени("абанта").получитьСтабильность().получитьУровень() == УровниСтабильностиРазличныхДистрибутивов.СТАБИЛЬНОСТЬ_УРОВНЯ_АБАНТА; // => ВсеИмеющиесяЛогическиеЗначения.ЛОГИЧЕСКОЕ_ЗНАЧЕНИЕ_ОБОЗНАЧАЮЩЕЕ_НЕСОМНЕННУЮ_ИСТИНУ
     
  • 5, Аноним (5), 19:42, 30/07/2019 [ответить]  
    		• +/
    Ещё микрософт их не купил, а уже началось.
     
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