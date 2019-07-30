В Ubuntu нарушена работа DKMS

В недавнем обновлении (2.3-3ubuntu9.4) в Ubuntu 18.04 нарушена нормальная работа системы DKMS (Dynamic Kernel Module Support), используемой для сборки сторонних модулей ядра после обновления ядра Linux.

Признаком проблемы является вывод сообщения "/usr/sbin/dkms: line### find_module: command not found" при ручной установке модулей, или подозрительно отличающиеся размеры initrd.*.dkms и нового созданного initrd (это можно проверить пользователям unattended-upgrade). Важно, что проблема не является для пакетного скрипта поводом остановиться и сообщить об ошибке, не портя другие initrd.

Для тестирования уже предложен исправленный вариант пакета dkms. Для избежания проблем в случае использования DKMS до выхода исправления в стабильных версиях пакетов рекомендуется временно отключить скрипт автоматического обновления пакетов.



