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Во FreeBSD устранено 6 уязвимостей

25.07.2019 05:52

Во FreeBSD устранено шесть уязвимостей, которые позволяют повысить свои привилегии в системе или получить доступ к данным ядра. Проблемы исправлены в обновлениях 12.0-RELEASE-p8, 11.2-RELEASE-p12 и 11.3-RELEASE-p1.

  • CVE-2019-5606 - ошибка в обработчике вызова close для файловых дескрипторов, созданных через системный вызов posix_openpt, может привести к записи в уже освобождённые области памяти ядра (write-after-free). Локальный злоумышленник может использовать уязвимость для получения привилегий root или выхода из jail-окружения;
  • CVE-2019-0053 - отсутствие должной проверки корректности значений при обработке переменных окружения в коде клиента telnet может привести к переполнению буфера при обращении к вредоносному серверу и организации атаки по выполнению кода на стороне клиента;
  • CVE-2019-5605 - ошибка в реализации freebsd32_ioctl может привести к утечке областей памяти ядра, которые потенциально могут содержать остаточные данные из буфера терминала или файлового кэша;
  • CVE-2019-5603 - возможность инициировать переполнение счётчика в псевдо-ФС mqueuefs, которая может быть использовано для получения доступа к файлам, каталогам и сокетам других процессов, принадлежащих другим пользователям. В том числе проблема может применяться для выхода из jail и, в случае наличие root-доступа в jail, для получения root-привилегий в основной системе;
  • CVE-2019-5604 - ошибка проверки значений параметров 'epid' и 'streamid' в коде эмуляции устройств XHCI в гипервизоре bhyve позволяет определить значения памяти за пределами выделенного буфера или инициировать крах системы;
  • CVE-2019-5607 - утечка счётчика ссылок на дескрипторы UNIX-сокетов, используемых для передачи привилегий между процессами, может использоваться для получения root-доступа или выхода из jail-окружения.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/f...)
  2. OpenNews: Релиз FreeBSD 11.3
  3. OpenNews: Уязвимости во FreeBSD, затрагивающие UFS, iconv и драйвер cd
  4. OpenNews: Уязвимости в TCP-стеках Linux и FreeBSD, приводящие к удалённому отказу в обслуживании
  5. OpenNews: Тестирование разделения базовой системы FreeBSD на пакеты
  6. OpenNews: Разработчики FreeBSD отказались от идеи сокращения срока поддержки FreeBSD 12
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: freebsd
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Обсуждение (4) RSS
  • 1, аннон (?), 06:24, 25/07/2019 [ответить]  
    		• –1 +/
    И тем не менее это единственный UNIX в опенсорсе. В отличие от линукса, который не только не UNIX, но и с systemd. Поцтеринг что сказал? Поцтеринг сказал, что на UNIX ориентироватся не надо надо ориетироваься на Linux. Т.-им об.-ом в Linux отрицают UNIX
     
     
  • 3, zurapa (ok), 06:33, 25/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Холивар детектид. Каким образом эта новость относится к разности систем BSD и Linux? Фре не нужно ни чего, ни ком доказывать, иначе бы её не использовали повсеместно на серверах... Или нет?... ;)
     

  • 2, Аноним (2), 06:30, 25/07/2019 [ответить]  
    		• +/
    Нужно было на safe-ржавчину переписать.
     
  • 4, Аноним (4), 06:50, 25/07/2019 [ответить]  
    		• +/
    Неделя уязвимостей продолжается!
     
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