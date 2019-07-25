Во FreeBSD устранено 6 уязвимостей

Во FreeBSD устранено шесть уязвимостей, которые позволяют повысить свои привилегии в системе или получить доступ к данным ядра. Проблемы исправлены в обновлениях 12.0-RELEASE-p8, 11.2-RELEASE-p12 и 11.3-RELEASE-p1. CVE-2019-5606 - ошибка в обработчике вызова close для файловых дескрипторов, созданных через системный вызов posix_openpt, может привести к записи в уже освобождённые области памяти ядра (write-after-free). Локальный злоумышленник может использовать уязвимость для получения привилегий root или выхода из jail-окружения;

CVE-2019-0053 - отсутствие должной проверки корректности значений при обработке переменных окружения в коде клиента telnet может привести к переполнению буфера при обращении к вредоносному серверу и организации атаки по выполнению кода на стороне клиента;

CVE-2019-5605 - ошибка в реализации freebsd32_ioctl может привести к утечке областей памяти ядра, которые потенциально могут содержать остаточные данные из буфера терминала или файлового кэша;

CVE-2019-5603 - возможность инициировать переполнение счётчика в псевдо-ФС mqueuefs, которая может быть использовано для получения доступа к файлам, каталогам и сокетам других процессов, принадлежащих другим пользователям. В том числе проблема может применяться для выхода из jail и, в случае наличие root-доступа в jail, для получения root-привилегий в основной системе;

CVE-2019-5604 - ошибка проверки значений параметров 'epid' и 'streamid' в коде эмуляции устройств XHCI в гипервизоре bhyve позволяет определить значения памяти за пределами выделенного буфера или инициировать крах системы;

CVE-2019-5607 - утечка счётчика ссылок на дескрипторы UNIX-сокетов, используемых для передачи привилегий между процессами, может использоваться для получения root-доступа или выхода из jail-окружения.



