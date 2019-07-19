Выпуск дистрибутива Deepin 15.11, развивающего собственное графическое окружение

Представлен релиз дистрибутива Deepin 15.11, основанного на пакетной базе Debian, но развивающего собственный рабочий стол Deepin Desktop Environment и около 30 пользовательских приложений, среди которых музыкальный проигрыватель DMusic, видеоплеер DMovie, система обмена сообщениями DTalk, инсталлятор и центр установки программ Deepin Software Center. Проект основан группой разработчиков из Китая, но трансформировался в международный проект. Дистрибутив поддерживает русский язык. Все наработки распространяются под лицензией GPLv3. Размер загрузочного iso-образа 2.3 Гб (amd64). Компоненты рабочего стола и приложения разрабатываются с использованием языков C/C++ (Qt5) и Go. Ключевой особенностью рабочего стола Deepin является панель, которая поддерживает несколько режимов работы. В классическом режиме осуществляется более явное отделение открытых окон и предлагаемых для запуска приложений, отображается область системного лотка. Эффективный режим чем-то напоминает Unity, смешивая индикаторы запущенных программ, избранных приложений и управляющих апплетов (настройка громкости/яркости, подключенные накопители, часы, состояние сети и т.п.). Интерфейс запуска программ отображается на весь экран и предоставляет два режима - просмотр избранных приложений и навигация по каталогу установленных программ. Основные новшества: Продолжено усовершенствование оконного менеджера dde-kwin (адаптированный для Deepin вариант kwin);

В каталоге приложений Deepin Store обеспечено автоматическое определение региона пользователя по IP-адресу;

Добавлена функция Could Sync, позволяющая синхронизировать настройки разных экземпляров дистрибутива, привязанных к одному идентификатору пользователя. Синхронизация охватывает настройки сети, звука, мыши, управления энергопотреблением, рабочего стола, темы оформления, панели и т.п. Пользователь может управлять включением тех или иных наборов настроек;

В файловый менеджер Deepin File Manager встроен интерфейс для записи оптических дисков (CD/DVD);

В видеопроигрыватель Deepin Movie добавлена поддержка добавления файлов с субтитрами при помощи интерфейса Drag & drop;

В панели Dock при наведении мыши на соответствующие индикаторы обеспечено отображение подсказок с информацией о заряде аккумулятора, прогнозе времени автономной работы или времени до полного заряда.'



