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Выпуск дистрибутива Deepin 15.11, развивающего собственное графическое окружение

19.07.2019 23:13

Представлен релиз дистрибутива Deepin 15.11, основанного на пакетной базе Debian, но развивающего собственный рабочий стол Deepin Desktop Environment и около 30 пользовательских приложений, среди которых музыкальный проигрыватель DMusic, видеоплеер DMovie, система обмена сообщениями DTalk, инсталлятор и центр установки программ Deepin Software Center. Проект основан группой разработчиков из Китая, но трансформировался в международный проект. Дистрибутив поддерживает русский язык. Все наработки распространяются под лицензией GPLv3. Размер загрузочного iso-образа 2.3 Гб (amd64).

Компоненты рабочего стола и приложения разрабатываются с использованием языков C/C++ (Qt5) и Go. Ключевой особенностью рабочего стола Deepin является панель, которая поддерживает несколько режимов работы. В классическом режиме осуществляется более явное отделение открытых окон и предлагаемых для запуска приложений, отображается область системного лотка. Эффективный режим чем-то напоминает Unity, смешивая индикаторы запущенных программ, избранных приложений и управляющих апплетов (настройка громкости/яркости, подключенные накопители, часы, состояние сети и т.п.). Интерфейс запуска программ отображается на весь экран и предоставляет два режима - просмотр избранных приложений и навигация по каталогу установленных программ.

Основные новшества:

  • Продолжено усовершенствование оконного менеджера dde-kwin (адаптированный для Deepin вариант kwin);
  • В каталоге приложений Deepin Store обеспечено автоматическое определение региона пользователя по IP-адресу;
  • Добавлена функция Could Sync, позволяющая синхронизировать настройки разных экземпляров дистрибутива, привязанных к одному идентификатору пользователя. Синхронизация охватывает настройки сети, звука, мыши, управления энергопотреблением, рабочего стола, темы оформления, панели и т.п. Пользователь может управлять включением тех или иных наборов настроек;
  • В файловый менеджер Deepin File Manager встроен интерфейс для записи оптических дисков (CD/DVD);
  • В видеопроигрыватель Deepin Movie добавлена поддержка добавления файлов с субтитрами при помощи интерфейса Drag & drop;
  • В панели Dock при наведении мыши на соответствующие индикаторы обеспечено отображение подсказок с информацией о заряде аккумулятора, прогнозе времени автономной работы или времени до полного заряда.'


  1. Главная ссылка к новости (https://www.deepin.org/en/2019...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Deepin 15.10, развивающего собственное графическое окружение
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива Deepin 15.9, развивающего собственное графическое окружение
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива Deepin 15.8, развивающего собственное графическое окружение
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива Deepin 15.7, развивающего собственное графическое окружение
  6. OpenNews: Выпуск дистрибутива Deepin 15.6, развивающего собственное графическое окружение
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: deepin
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Обсуждение (1) RSS
  • 1, user90 (?), 23:28, 19/07/2019 [ответить]  
    		• +/
    > В панели Dock при наведении мыши на соответствующие индикаторы обеспечено отображение подсказок

    Инновационно! Правда почему-то в Xfce оно так изначально было сделано ;)

    > В каталоге приложений Deepin Store

    За одно только это закопать, и поглубже.

     
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