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В Казахстане ряд крупных провайдеров внедрил перехват HTTPS-трафика

18.07.2019 22:48

В соответствии с действующими в Казахстане с 2016 года поправками к закону «О связи», многие казахские провайдеры, включая Kcell, Beeline, Tele2 и Altel, с сегодняшнего дня ввели в строй системы перехвата HTTPS-трафика клиентов с подменой изначально используемого сертификата. Изначально систему перехвата планировалось внедрить в 2016 году, но это операция постоянно откладывалась и закон уже стал восприниматься как формальный. Перехват осуществляется под видом заботы о безопасности пользователей и желания оградить их от предоставляющего угрозу контента.

Для отключения вывода в браузерах предупреждения о применении некорректного сертификата пользователям предписано установить на свои системы "национальный сертификат безопасности", который применяется при трансляции защищенного трафика к зарубежным сайтам (например, уже фиксируется подмена трафика к Facebook).

При установке TLS-соединения реальный сертификат целевого сайта подменяется сгенерированным на лету новым сертификатом, который будет помечен браузером как достоверный, если "национальный сертификат безопасности" был добавлен пользователем в хранилище корневых сертификатов, так как подставной сертификат связан цепочкой доверия с "национальным сертификатом безопасности".

По сути в Казахстане полностью скомпрометирована предоставляемая протоколом HTTPS защита и все HTTPS запросы с позиции возможности отслеживания и подмены трафика спецслужбами мало чем отличаются от HTTP. Проконтролировать злоупотребления в такой схеме невозможно, в том числе при попадании связанных с "национальный сертификат безопасности" ключей шифрования в другие руки в результате утечки.

Разработчики браузеров рассматривают предложение добавить применяемый для перехвата корневой сертификат в список отозванных сертификатов (OneCRL), как недавно Mozlla поступила с сертификатами удостоверяющего центра DarkMatter. Но смысл такой операции не совсем ясен (в прошлых обсуждениях его посчитали бесполезным), так как в случае с "национальным сертификатом безопасности" этот сертификат изначально не охвачен цепочками доверия и без установки сертификата пользователем браузеры и так выводят предупреждение. С другой стороны, отсутствие реакции со стороны производителей браузеров может стимулировать внедрение подобных систем в других странах.

  1. Главная ссылка к новости (https://bugzilla.mozilla.org/s...)
  2. OpenNews: Mozilla заблокировала сертификаты удостоверяющего центра DarkMatter
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: tls, mitm
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Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:58, 18/07/2019 [ответить]  
    		• +5 +/
    Всем пацакам приказано надеть намордники и радоваться ;)
     
  • 1.2, Аноним (2), 22:58, 18/07/2019 [ответить]  
    		• +/
    Ахахах.

    Привет хромо-мазилам

     
  • 1.3, BlackRot (?), 23:03, 18/07/2019 [ответить]  
    		• +2 +/
    Вот оно, у провайдеров забомбило от перехода на https, нельзя незаметно вклиниться, а благодаря таким трюкам уже можно понять кто твой провайдер.
     
     
  • 2.4, BlackRot (?), 23:04, 18/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ой, не дочитал статью до конца))
     

  • 1.5, GentooBoy (ok), 23:06, 18/07/2019 [ответить]  
    		• +/
    Непонял в чем новость, в рф тоже подменяют сертификаты
    https://transfer.sh/6yg4t/screenshot_2019-07-19_02-57-37.png
     
  • 1.6, Аноним (6), 23:12, 18/07/2019 [ответить]  
    		• +/
    Этой осенью - у всех провайдеров России.
     
  • 1.7, Аноним (7), 23:14, 18/07/2019 [ответить]  
    		• +/
    Авторитарные государства такие милашки, пока америка оправдывает нац. безопасностей все что они «делают» с внешним миром, эти дрючат свой народ с таким же оправданием.
     
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