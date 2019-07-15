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В ночных сборках Firefox для Linux активирован WebRender для видеокарт NVIDIA

15.07.2019 09:35

В ночных сборках Firefox, на базе которых формируется релиз Firefox 70, включено по умолчанию применение системы композитинга WebRender для видеокарт NVIDIA на Linux-системах с драйвером Nouveau и пакетом Mesa 18.2 или более новой версией. Конфигурации с проприетарными драйверами NVIDIA пока остаются без поддержки WebRender. WebRender для GPU AMD и Intel при использовании Mesa 18+ в ночных сборках был активирован ранее. Также отмечается возобновление поддержки WebGL в ночных сборках Firefox на системах с драйверами Nouveau, которая была случайно отключена в Firefox 68 (сейчас ограничение перенесено только на проприетарный драйвер NVIDIA).

Напомним, что система композитинга WebRender написана на языке Rust и выносит на сторону GPU операции отрисовки содержимого страницы. При использовании WebRender вместо встроенной в движок Gecko системы композитинга, обрабатывающей данные при помощи CPU, для выполнения операций сводной отрисовки элементов страницы используются шейдеры, выполняемые в GPU, что позволяет добиться существенного увеличения скорости отрисовки и снизить нагрузку на CPU.

В стабильных релизах WebRender пока включен только для платформы Windows 10 с видеокартами AMD и NVIDIA. Проверить активацию WebRender можно на странице about:support. Для принудительного включения в about:config следует активировать настройки "gfx.webrender.all" и "gfx.webrender.enabled" или запустив Firefox с выставленной переменной окружения MOZ_WEBRENDER=1.

Дополнительно можно отметить начало тестирования в Firefox 69 Beta и Developer Edition (пока только в сборках для Windows) функции просмотра видео в режиме "картинка в картинке" (Picture-in-Picture), позволяющем отсоединить видео в форме плавающего окна, которое остаётся на виду в процессе навигации в браузере. Для просмотра в данном режиме необходимо нажать на всплывающую подсказку или в контекстном меню, отображаемым при клике на видео правой кнопкой мыши, выбрать "Picture in picture" (в YouTube, который подставляет свой обработчик контекстного меню, следует два раза кликнуть правой кнопкой мыши или кликнуть с нажатой клавишей Shift).

  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/firef...)
  2. OpenNews: Релиз Firefox 68
  3. OpenNews: WebRender для видеокарт AMD/Intel и защита от MITM-атак в Firefox
  4. OpenNews: В Firefox Beta добавлен блокировщик скриптов майнинга и скрытой идентификации
  5. OpenNews: Для Firefox развивается режим блокировки виджетов социальных сетей и Firefox Proxy
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: webrender, firefox
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  • 1.1, Аноним (1), 09:37, 15/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Подскажите пожалуйста. вот у меня видеокарта Nvidia 840M. Когда убунту на нее переключаю, все начинает тупить и грется. поэтому работаю на встроеной интеловской карте, где все ок. из-за чего возможно такое поведение? был тиринг, но он побеждается исправлением 1 параметра. но лаги ОС видны явно
     
     
  • 2.3, amonimous (?), 09:42, 15/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что вместо драйвера?
     
  • 2.6, Аноним (6), 10:13, 15/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто плюнь на дискретку. Я лет 8 ждал нормальной работы под линуксом, но постоянно что то работало не так. То не запускалось, то была дикая задержка, то ноут грелся как печка. Нормальных манов по настройке нет, сколько я не пытался заставить её работать, не вышло. Перебрано было горы дистров, версий проприетарных дров и прочего навоза. 850м видяха у меня.
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 11:01, 15/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Видимо эта конкретная моделька такая.
     
     
  • 4.15, Аноним (6), 11:21, 15/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет. До этой была 540м. Правда я давно не пробовал её в работе, но теперь она уже не актуальна из за старости.
     
     
  • 5.21, Аноним (21), 11:37, 15/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня GeForce GT 650M на ноуте, до этого была уже не помню какая Nvidia на PC.
    И все всегда было нормально, после установки последней версии дров от Nvidia.
     
  • 3.17, Канифоль Патрика (?), 11:22, 15/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну не ОС же из-за такого менять, честное слово.
     
  • 2.16, Аноним (16), 11:21, 15/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А тут и нечего подсказывать. На каждый чих этих Gnome Shell + GUI + твоего браузера драйверу nvidia не остается ничего не увеличивать частоты GPU/Memory чтобы интерфейс отработал быстрее. И это происходит в KDE, и это на протяжении всего существования линукса как десктопа, и под АМД тоже самое. Те кто считают что это не так ну я хз тут запрещены оскорбления :D
     
     
  • 3.18, Аноним (16), 11:22, 15/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ничего КАК, только увеличить частоты*

    fix

     
  • 2.23, th3m3 (ok), 11:44, 15/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня это были годы потраченные на вечные танцы с бубном вокруг Шмеля, а потом Прайма. В итоге, тоже отключил и теперь жить стало легче, жить стало веселее. Не страшно обновлять систему, ядро и прочее.
     

  • 1.2, amonimous (?), 09:39, 15/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Off в ночнушках ещё завезли кинетический скроллинг для тачпадов. На валенде точно работает.
     
     
  • 2.27, Аноним (27), 12:02, 15/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И как он работает если сайт сам у себя внедрил джиэс кинетический скроллиннг? Да фигово он работает вот как.
     
  • 2.28, Аноним (28), 12:08, 15/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я думал у меня тачпад всбесился. хорошо, что отключаемо
     

  • 1.5, Fracta1L (ok), 10:07, 15/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Уже давно включил принудительно на блобе Nvidia, всё прекрасно.
     
  • 1.7, Аноним (7), 10:27, 15/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    «Чтобы запустить игрушку, закройте браузер» уже завтра.
     
     
  • 2.9, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 10:37, 15/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > «Чтобы запустить игрушку, закройте браузер» уже завтра.

    Правило буравчика:  игрушка должна быть [запущена] только одна.

    ""---Вы пробовали включить-выключить?""

     

  • 1.8, iPony129412 (?), 10:35, 15/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В стабильных релизах WebRender пока включен только для платформы Windows 10 с видеокартами AMD и NVIDIA

    Достал я свою тыкалку. А если тыкать, то стабильную и рекомендуемую разработчиками платформу. Вот имеется такая машина: Windows 10 + Nvidia GTX 650. Да, древняя (6 лет), но что есть, то есть...

    WebRender не врубается. На about:suppport

    WEBRENDER_QUALIFIED blacklist by env: No qualified hardware

    Так что чего то не совсем может так. И нужна новая геймерская видеокарта для Firefox?

     
     
  • 2.10, Ordu (ok), 10:49, 15/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Достал я свою тыкалку.

    Уже страшно.

    > WebRender не врубается.

    А как ты его врубал? Там у них как-то всё сложно. В смысле есть разные способы врубать, и они имеют разный приоритет, более того разные железные конфигурации имеют разную степень оттестированности и бажности, и поэтому они могут игнорировать какие-то способы включения webrender.

    Как я понимаю, переменная окружения MOZ_WEBRENDER=1 должна включить. Может там ещё какие переменные окружения можно попробовать, типа MOZ_ACCELERATED=1. По-хорошему, если очень хочется, то надо идти куда-нибудь, где попадаются разработчики mozilla, и задавать вопросы там.

     
     
  • 3.11, iPony129412 (?), 10:52, 15/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А как ты его врубал?

    Никак. Написано же

    > В стабильных релизах WebRender пока включен только для платформы Windows 10 с видеокартами AMD и NVIDIA

    Видать не всё так просто и есть нюансы.
    Найти системные требования по железу не смог.

     
  • 2.19, Канифоль Патрика (?), 11:36, 15/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Nvidia GTX 650
    >Так что чего то не совсем может так.

    Да.

     
     
  • 3.22, iPony129412 (?), 11:43, 15/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А чего не так? И где системные требования типа

    > Nvidia 760 or higher

     

  • 1.12, Аноним (13), 10:59, 15/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    То серты потеряют, то случайно в коде выключат. Из почтовика чёрти-чё сделали. Sax
     
     
  • 2.14, Ведущий разработчик Mozilla (?), 11:05, 15/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Про почтовик (Thunderbird) спрашиваете у этого вашего опенсорс сообщества.
    Это оно его разрабатывает.
     
  • 2.20, Канифоль Патрика (?), 11:37, 15/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, из почтовика вы уже успели чёрти что сделать.
     

  • 1.24, Аноним (1), 11:50, 15/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Установил FIrefox night на карточке intel, Запустил agar, упали иксы. где хранятся логи исков после падения?
     
  • 1.25, Аноним (27), 11:56, 15/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Брешут ой брешут.
     
  • 1.26, tre89 (?), 12:02, 15/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    строка url перестала работать адекватно. Раньше вбиваешь op, сразу подстановка opennet.ru. А щас муть какая-то по алфавиту.
     

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