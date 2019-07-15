В ночных сборках Firefox для Linux активирован WebRender для видеокарт NVIDIA

|
|1.1, Аноним (1), 09:37, 15/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Подскажите пожалуйста. вот у меня видеокарта Nvidia 840M. Когда убунту на нее переключаю, все начинает тупить и грется. поэтому работаю на встроеной интеловской карте, где все ок. из-за чего возможно такое поведение? был тиринг, но он побеждается исправлением 1 параметра. но лаги ОС видны явно
|
|
|
|2.6, Аноним (6), 10:13, 15/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Просто плюнь на дискретку. Я лет 8 ждал нормальной работы под линуксом, но постоянно что то работало не так. То не запускалось, то была дикая задержка, то ноут грелся как печка. Нормальных манов по настройке нет, сколько я не пытался заставить её работать, не вышло. Перебрано было горы дистров, версий проприетарных дров и прочего навоза. 850м видяха у меня.
|
|
|
|
|
|4.15, Аноним (6), 11:21, 15/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Нет. До этой была 540м. Правда я давно не пробовал её в работе, но теперь она уже не актуальна из за старости.
|
|
|
|5.21, Аноним (21), 11:37, 15/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
У меня GeForce GT 650M на ноуте, до этого была уже не помню какая Nvidia на PC.
И все всегда было нормально, после установки последней версии дров от Nvidia.
|
|2.16, Аноним (16), 11:21, 15/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
А тут и нечего подсказывать. На каждый чих этих Gnome Shell + GUI + твоего браузера драйверу nvidia не остается ничего не увеличивать частоты GPU/Memory чтобы интерфейс отработал быстрее. И это происходит в KDE, и это на протяжении всего существования линукса как десктопа, и под АМД тоже самое. Те кто считают что это не так ну я хз тут запрещены оскорбления :D
|
|2.23, th3m3 (ok), 11:44, 15/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
У меня это были годы потраченные на вечные танцы с бубном вокруг Шмеля, а потом Прайма. В итоге, тоже отключил и теперь жить стало легче, жить стало веселее. Не страшно обновлять систему, ядро и прочее.
|
|1.2, amonimous (?), 09:39, 15/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Off в ночнушках ещё завезли кинетический скроллинг для тачпадов. На валенде точно работает.
|
|
|
|2.27, Аноним (27), 12:02, 15/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
И как он работает если сайт сам у себя внедрил джиэс кинетический скроллиннг? Да фигово он работает вот как.
|
|
|
|2.9, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 10:37, 15/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> «Чтобы запустить игрушку, закройте браузер» уже завтра.
Правило буравчика: игрушка должна быть [запущена] только одна.
""---Вы пробовали включить-выключить?""
|
|1.8, iPony129412 (?), 10:35, 15/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> В стабильных релизах WebRender пока включен только для платформы Windows 10 с видеокартами AMD и NVIDIA
Достал я свою тыкалку. А если тыкать, то стабильную и рекомендуемую разработчиками платформу. Вот имеется такая машина: Windows 10 + Nvidia GTX 650. Да, древняя (6 лет), но что есть, то есть...
WebRender не врубается. На about:suppport
WEBRENDER_QUALIFIED blacklist by env: No qualified hardware
Так что чего то не совсем может так. И нужна новая геймерская видеокарта для Firefox?
|
|
|
|2.10, Ordu (ok), 10:49, 15/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Достал я свою тыкалку.
Уже страшно.
> WebRender не врубается.
А как ты его врубал? Там у них как-то всё сложно. В смысле есть разные способы врубать, и они имеют разный приоритет, более того разные железные конфигурации имеют разную степень оттестированности и бажности, и поэтому они могут игнорировать какие-то способы включения webrender.
Как я понимаю, переменная окружения MOZ_WEBRENDER=1 должна включить. Может там ещё какие переменные окружения можно попробовать, типа MOZ_ACCELERATED=1. По-хорошему, если очень хочется, то надо идти куда-нибудь, где попадаются разработчики mozilla, и задавать вопросы там.
|
|
|
|3.11, iPony129412 (?), 10:52, 15/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> А как ты его врубал?
Никак. Написано же
> В стабильных релизах WebRender пока включен только для платформы Windows 10 с видеокартами AMD и NVIDIA
Видать не всё так просто и есть нюансы.
Найти системные требования по железу не смог.
|
|1.12, Аноним (13), 10:59, 15/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
То серты потеряют, то случайно в коде выключат. Из почтовика чёрти-чё сделали. Sax
|
|1.24, Аноним (1), 11:50, 15/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Установил FIrefox night на карточке intel, Запустил agar, упали иксы. где хранятся логи исков после падения?
|
|1.26, tre89 (?), 12:02, 15/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
строка url перестала работать адекватно. Раньше вбиваешь op, сразу подстановка opennet.ru. А щас муть какая-то по алфавиту.
|