В ночных сборках Firefox для Linux активирован WebRender для видеокарт NVIDIA

В ночных сборках Firefox, на базе которых формируется релиз Firefox 70, включено по умолчанию применение системы композитинга WebRender для видеокарт NVIDIA на Linux-системах с драйвером Nouveau и пакетом Mesa 18.2 или более новой версией. Конфигурации с проприетарными драйверами NVIDIA пока остаются без поддержки WebRender. WebRender для GPU AMD и Intel при использовании Mesa 18+ в ночных сборках был активирован ранее. Также отмечается возобновление поддержки WebGL в ночных сборках Firefox на системах с драйверами Nouveau, которая была случайно отключена в Firefox 68 (сейчас ограничение перенесено только на проприетарный драйвер NVIDIA).

Напомним, что система композитинга WebRender написана на языке Rust и выносит на сторону GPU операции отрисовки содержимого страницы. При использовании WebRender вместо встроенной в движок Gecko системы композитинга, обрабатывающей данные при помощи CPU, для выполнения операций сводной отрисовки элементов страницы используются шейдеры, выполняемые в GPU, что позволяет добиться существенного увеличения скорости отрисовки и снизить нагрузку на CPU.

В стабильных релизах WebRender пока включен только для платформы Windows 10 с видеокартами AMD и NVIDIA. Проверить активацию WebRender можно на странице about:support. Для принудительного включения в about:config следует активировать настройки "gfx.webrender.all" и "gfx.webrender.enabled" или запустив Firefox с выставленной переменной окружения MOZ_WEBRENDER=1.

Дополнительно можно отметить начало тестирования в Firefox 69 Beta и Developer Edition (пока только в сборках для Windows) функции просмотра видео в режиме "картинка в картинке" (Picture-in-Picture), позволяющем отсоединить видео в форме плавающего окна, которое остаётся на виду в процессе навигации в браузере. Для просмотра в данном режиме необходимо нажать на всплывающую подсказку или в контекстном меню, отображаемым при клике на видео правой кнопкой мыши, выбрать "Picture in picture" (в YouTube, который подставляет свой обработчик контекстного меню, следует два раза кликнуть правой кнопкой мыши или кликнуть с нажатой клавишей Shift).



