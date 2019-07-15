Представлен CoreCtrl 1.0, для привязки настроек оборудования к приложениям

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|1.2, Аноним (2), 09:12, 15/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Даёшь больше твикеров под линукс! Именно их не хватает, чтобы линукс завоевал десктоп!
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|2.8, Аноним (8), 10:10, 15/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Да это только анонимы-дон-кихоты с опеннета грезят завоеванием десктопа. Люди из мира Linux просто пишут то, что им хочется и нравится.
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|3.11, Аноним (11), 10:36, 15/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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А другие люди просто пользуются Linux на десктопе, не дожидаясь завоевания. Причём, уже давно пользуются.
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|1.4, Аноним (4), 09:23, 15/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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> управление новыми и старыми GPU AMD
> В дальнейшем планируется добавить поддержку других GPU
Ясно. Понятно. Пока что бесполезно.
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|1.5, Аноним (-), 09:40, 15/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Чем это лучше GameMode кроме добавления так любимой в линуксовом мире фрагментации?
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|2.9, Константавр (ok), 10:13, 15/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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тем что удобная и наглядная морда есть? Или тем, что не нужно запускать программу нестандартным способом? Или тем, что автор сконцентрировался на AMD?
GameMode это неведомая хрень, хрен знает как работающая и заставляющая пользователя десктопа, графики и игр шариться по консолям и искать банальную информацию в /etc и /sys Нафиг такие "адванснутые" технологии. Проги для десктопа должны быть десктопными.
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|3.17, Аноним (17), 14:15, 15/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Или тем, что не нужно запускать программу нестандартным способом?
Так это минус. Отслеживание всех процессов в системе протребляет ресурсы. Например, типичный шелл-скрипт может нафоркать десятки процессов
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|1.6, jOKer (ok), 09:47, 15/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Интересная проблематика. Видимо, следующий этап - подключение машинного обучения и тюнинг оборудования буквально "на лету", в зависимости от вкусовщины конечного пользователя.
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|2.12, Аноним (11), 10:40, 15/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот машинное обучение и затюнит под себя, ему же много ресурсов надо. :)
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|1.14, Аноним (14), 11:25, 15/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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В итоге будет так, что "правильные" приложения будут использовать тонкие оптимальные настройки, все остальные нет (как в андроиде).
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|2.16, НяшМяш (ok), 13:35, 15/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну это вполне можно обойти. Например, ввести список известных приложений, который пополняет сообщество. Или выдавать уведомление типа "вы запустили дотку в первый раз, хотите настроить её?". Или вообще по-дефолту каждому приложению максимальное энергосбережение, чтобы лагало и юзер сам лез настраивать )
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|1.18, Vitaliy Blats (?), 14:26, 15/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А для этого нужно отдельное приложение, ГУЙ, и танцы с бубнами ?
Сижу на Манжаре. Открыт Хром с одной вкладкой. Частота проца 800 МГц. Вентилятор не слышно.
Открываю вайбер, видеочатик в Хроме, кинцо. Кулер начинает жужжать как бешеный, частота проца стала 2300 МГц.
Зачем нужен CoreCtrl ?
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