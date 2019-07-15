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Представлен CoreCtrl 1.0, для привязки настроек оборудования к приложениям

15.07.2019 08:52

Опубликован первый выпуск приложения CoreCtrl, позволяющего определять профили изменения настроек оборудования, меняющие параметры работы GPU и CPU в зависимости от выполняемого приложения (например, для игр и программ 3D-моделирования можно привязать профиль максимальной производительности, а для браузера и офисных приложений включить режим экономии энергии и снизить частоту для уменьшения шума кулера). Код проекта написан на языке С++ (интерфейс на Qt и QML) и поставляется под лицензией GPLv3.

Профили привязываются к исполняемым файлам (в том числе к Windows-программам, запускаемым через Wine). Программа отслеживает активность в системе и автоматически активирует или отключает профили при запуске или завершении работы связанного с ними приложения. Система также позволяет отслеживать изменение температуры, состояние системных датчиков и различны метрики (нагрузка на CPU, потребление памяти) во время выполнения приложений.

В настоящее время проектом поддерживается управление новыми и старыми GPU AMD, включая изменение параметров вращения кулера, опрос датчиков, манипуляции частотой и напряжением, активацию режимов энергопотребления и управления производительностью. Также имеется базовая поддержка изменения частоты CPU, настройки CPU governor, задания лимитов на максимальную частоту и отображения параметров работы процессора. В дальнейшем планируется добавить поддержку других GPU и расширить средства управления CPU.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/linux...)
  2. OpenNews: Доступны графические интерфейсы для разгона видеокарт NVIDIA и AMD
  3. OpenNews: Утилита для "разгона" видеокарт AMD/ATI в Linux
  4. OpenNews: Для Linux представлена реализация разгона (overclock) GPU Intel
  5. OpenNews: Доступен GameMode 1.3, оптимизатор производительности игр в Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: corectrl, power, cpu, gpu, tune
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Обсуждение (18) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:09, 15/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Аналог RivaTuner, что ли?
     
  • 1.2, Аноним (2), 09:12, 15/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Даёшь больше твикеров под линукс! Именно их не хватает, чтобы линукс завоевал десктоп!
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 10:10, 15/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Да это только анонимы-дон-кихоты с опеннета грезят завоеванием десктопа. Люди из мира Linux просто пишут то, что им хочется и нравится.
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 10:36, 15/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    А другие люди просто пользуются Linux на десктопе, не дожидаясь завоевания. Причём, уже давно пользуются.
     
     
  • 4.13, Аноним (13), 11:09, 15/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Краснеть перед другими случается иногда. А так - да.
     

  • 1.3, Константавр (ok), 09:18, 15/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    спасибо. будем посмотреть. а с TLP это не будет резаться?
     
  • 1.4, Аноним (4), 09:23, 15/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    > управление новыми и старыми GPU AMD
    > В дальнейшем планируется добавить поддержку других GPU

    Ясно. Понятно. Пока что бесполезно.

     
  • 1.5, Аноним (-), 09:40, 15/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чем это лучше GameMode кроме добавления так любимой в линуксовом мире фрагментации?
     
     
  • 2.9, Константавр (ok), 10:13, 15/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    тем что удобная и наглядная морда есть? Или тем, что не нужно запускать программу нестандартным способом? Или тем, что автор сконцентрировался на AMD?

    GameMode это неведомая хрень, хрен знает как работающая и заставляющая пользователя десктопа, графики и игр шариться по консолям и искать банальную информацию в /etc и /sys Нафиг такие "адванснутые" технологии. Проги для десктопа должны быть десктопными.

     
     
  • 3.17, Аноним (17), 14:15, 15/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Или тем, что не нужно запускать программу нестандартным способом?

    Так это минус. Отслеживание всех процессов в системе протребляет ресурсы. Например, типичный шелл-скрипт может нафоркать десятки процессов

     

  • 1.6, jOKer (ok), 09:47, 15/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Интересная проблематика. Видимо, следующий этап - подключение машинного обучения и тюнинг оборудования буквально "на лету", в зависимости от вкусовщины конечного пользователя.
     
     
  • 2.12, Аноним (11), 10:40, 15/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот машинное обучение и затюнит под себя, ему же много ресурсов надо. :)
     
     
  • 3.15, Аноним (15), 12:44, 15/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и в результате поймёт рекурсию.
     

  • 1.7, Lockywolf (ok), 10:01, 15/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Через cgroups работает?
     
  • 1.10, Аноним (10), 10:14, 15/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А что не tuned допилить? Уже широко используется.
     
  • 1.14, Аноним (14), 11:25, 15/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В итоге будет так, что "правильные" приложения будут использовать тонкие оптимальные настройки, все остальные нет (как в андроиде).
     
     
  • 2.16, НяшМяш (ok), 13:35, 15/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну это вполне можно обойти. Например, ввести список известных приложений, который пополняет сообщество. Или выдавать уведомление типа "вы запустили дотку в первый раз, хотите настроить её?". Или вообще по-дефолту каждому приложению максимальное энергосбережение, чтобы лагало и юзер сам лез настраивать )
     

  • 1.18, Vitaliy Blats (?), 14:26, 15/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А для этого нужно отдельное приложение, ГУЙ, и танцы с бубнами ?

    Сижу на Манжаре. Открыт Хром с одной вкладкой. Частота проца 800 МГц. Вентилятор не слышно.

    Открываю вайбер, видеочатик в Хроме, кинцо. Кулер начинает жужжать как бешеный, частота проца стала 2300 МГц.

    Зачем нужен CoreCtrl ?

     
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