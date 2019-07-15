Представлен CoreCtrl 1.0, для привязки настроек оборудования к приложениям

Опубликован первый выпуск приложения CoreCtrl, позволяющего определять профили изменения настроек оборудования, меняющие параметры работы GPU и CPU в зависимости от выполняемого приложения (например, для игр и программ 3D-моделирования можно привязать профиль максимальной производительности, а для браузера и офисных приложений включить режим экономии энергии и снизить частоту для уменьшения шума кулера). Код проекта написан на языке С++ (интерфейс на Qt и QML) и поставляется под лицензией GPLv3.

Профили привязываются к исполняемым файлам (в том числе к Windows-программам, запускаемым через Wine). Программа отслеживает активность в системе и автоматически активирует или отключает профили при запуске или завершении работы связанного с ними приложения. Система также позволяет отслеживать изменение температуры, состояние системных датчиков и различны метрики (нагрузка на CPU, потребление памяти) во время выполнения приложений.

В настоящее время проектом поддерживается управление новыми и старыми GPU AMD, включая изменение параметров вращения кулера, опрос датчиков, манипуляции частотой и напряжением, активацию режимов энергопотребления и управления производительностью. Также имеется базовая поддержка изменения частоты CPU, настройки CPU governor, задания лимитов на максимальную частоту и отображения параметров работы процессора. В дальнейшем планируется добавить поддержку других GPU и расширить средства управления CPU.