Facebook открыл код JavaScript-движка Hermes

Компания Facebook открыла исходные тексты легковесного JavaScript-движка Hermes, оптимизированного для выполнения приложений на базе фреймворка React Native на платформе Android. Поддержка Hermes встроена в React Native начиная с сегодняшнего выпуска 0.60.2. Проект призван решить проблемы с большим временем запуска нативных JavaScript-приложений и значительным потреблением ресурсов. Код написан на языке C++ и распространяется под лицензией MIT.

Из достоинств применения Hermes отмечается сокращение времени запуска приложения, снижение потребления памяти и уменьшение размера приложения. Ускорение запуска приложений достигается благодаря применению на этапе сборки предкомпиляции в компактный и эффективный байткод. Для непосредственного выполнения приложения применяется разработанная в рамках проекта виртуальная машина со сборщиком мусора SemiSpace. При применении V8 наиболее длительными являются стадии парсинга исходного кода и его компиляции на лету. Hermes выносит эти стадии на этап сборки и позволяет поставлять приложения в форме оптимизированного байткода.

Обработка JavaScript разделяется на несколько стадий. Вначале осуществляется парсинг исходных текстов и генерация промежуточного представления кода (Hermes IR), основанного на представлении SSA (Static Single Assignment). Далее, промежуточное представление обрабатывается в оптимизаторе, который применяет техники упреждающей статической оптимизиации для преобразования первичного промежуточного кода в более эффективное промежуточное представление, сохраняя при этом оригинальную семантику программы. На последнем этапе генерируется байткод для регистровой виртуальной машины.

В движке поддерживается часть JavaScript-стандарта ECMAScript 2015 (конечной целью является его полная поддержка) и обеспечивается совместимость с большинством существующих приложений React Native. В Hermes решено не поддерживать локальный запуск eval(), выражения "with", отражения (Reflect и Proxy), API Intl API и некоторые флаги в RegExp. Для включения Hermes в приложении React Native достаточно добавить в проект опцию "enableHermes: true". Также возможна сборка Hermes в режиме CLI-интерфейса, позволяющая выполнить произвольные JavaScript-файлы из командной строки.

При этом Facebook не планирует адаптировать Hermes для Node.js и других решений, сосредотачивая внимание только на мобильных приложениях (AOT-компиляция вместо JIT наиболее оптимальна в контексте мобильных приложений на базе React Native). Проведённое сотрудниками Microsoft предварительное тестирование производительности показало, что при использовании Hermes приложение Microsoft Office для Android становится доступно для работы через 1.1 сек. после запуска и потребляет 21.5MB ОЗУ, в то время как при использовании движка V8 на запуск тратится 1.4 сек., а потребление памяти составляет 30MB.



