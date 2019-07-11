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Обновление Androwish, окружения для запуска приложений Tcl/Tk на системах с Android

11.07.2019 20:24

Подготовлен релиз приложения AndroWish ("Eppur si muove"), позволяющего запускать Tcl/Tk скрипты на системах c платформой Android, без их изменения, либо с минимальными изменениями (например, работает tkabber). Проектом предоставляется нативный порт Tcl/Tk 8.6 для Android версии 2.3.3+ для Arm и x86. В состав входит всё необходимое для работы, включая эмулятор X11, SDL 2.0, FreeType для отрисовки шрифтов. Имеется полная поддержка Unicode 8.0 и поддержка отрисовки 3D-виджетов, используя OpenGL с эмуляцией OpenGLES 1.1. Для доступа к устройствам и Android используются платформо-специфические команды: borg, ble, rfcomm, usbserial.

В новом релизе обновлены версии компонентов, например задействованы Tcl/Tk 8.6.9 и SQLite 2.0.6 с патчами. Реализовано несколько новых расширений: tkvlc, topcua, tclJBlend и tcl-fuse. Доступен предварительный вариант компонента Webview для основных десктоп-платформ. В сборку undroidwish включен новый драйвер "jsmpeg" для SDL.

  1. Главная ссылка к новости (http://www.androwish.org/downl...)
  2. OpenNews: Языку Tcl исполнилось 30 лет
  3. OpenNews: Выпуск Tcl/Tk 8.6.8
  4. OpenNews: Выпуск Maru OS 0.6, Linux-окружения для Android
  5. OpenNews: Компания Collabora представила окружение для запуска Android-приложений в Linux
  6. OpenNews: Google развивает новую систему ARCVM для запуска Android-приложений в Chrome OS
Автор новости: Аноним
Тип: Программы
Ключевые слова: tcltk, android
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  • 1.1, Аноним (1), 20:39, 11/07/2019 [ответить]  
    		• +/
    >приложений Tcl/Tk

    А они существуют?

     
     
  • 2.2, Аноним (2), 20:44, 11/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Сохранились в пирамидах Египта.
     

  • 1.3, Аноним (3), 21:07, 11/07/2019 [ответить]  
    		• +/
    > включая эмулятор X11, SDL 2.0, FreeType для отрисовки шрифтов.

    Таааак... А что, если приложене не на тикле написано, а на ЧПП? Допустим я хочу собрать сюда кутю5+кф5+приложение или тгк3+приложение?

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 21:28, 11/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так Qt же нативно под Android работает
     
     
  • 3.5, Аноним (3), 21:37, 11/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так может можно и кеды под него собрать?
     
     
  • 4.7, Аноним (7), 22:06, 11/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так собирали, была новость, но давно. Там Plasma Mobile вроде зовется
     
     
  • 5.9, Аноним (3), 22:40, 11/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Та не, плазма мобайл на полноценном линуксе, а не на ведроиде была.
     

  • 1.6, агл (?), 21:46, 11/07/2019 [ответить]  
    		• –1 +/
    выглядит страхолюдно. в 80х уже были красивые интерфейсы.
     
     
  • 2.10, анонн (ok), 22:51, 11/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Во-во. Никаких градиентов, все элементы слишком выпуклые, с обводкой и хорошо друг от друга отличимы, вместо приятного глазу дизигнера бесшовного перехода!
    И пользователю скучно - не нужно вглядываться в серый текст на сером фоне, гадать, кнопка это или просто надпись, кликнулось оно мышкой или не кликнулось.
     

  • 1.8, Аноним (8), 22:40, 11/07/2019 [ответить]  
    		• +/
    А Python Tkinter можно будет запускать?
     
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