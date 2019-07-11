Обновление Androwish, окружения для запуска приложений Tcl/Tk на системах с Android

Подготовлен релиз приложения AndroWish ("Eppur si muove"), позволяющего запускать Tcl/Tk скрипты на системах c платформой Android, без их изменения, либо с минимальными изменениями (например, работает tkabber). Проектом предоставляется нативный порт Tcl/Tk 8.6 для Android версии 2.3.3+ для Arm и x86. В состав входит всё необходимое для работы, включая эмулятор X11, SDL 2.0, FreeType для отрисовки шрифтов. Имеется полная поддержка Unicode 8.0 и поддержка отрисовки 3D-виджетов, используя OpenGL с эмуляцией OpenGLES 1.1. Для доступа к устройствам и Android используются платформо-специфические команды: borg, ble, rfcomm, usbserial.

В новом релизе обновлены версии компонентов, например задействованы Tcl/Tk 8.6.9 и SQLite 2.0.6 с патчами. Реализовано несколько новых расширений: tkvlc, topcua, tclJBlend и tcl-fuse. Доступен предварительный вариант компонента Webview для основных десктоп-платформ. В сборку undroidwish включен новый драйвер "jsmpeg" для SDL.



