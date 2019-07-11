The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Взлом одного из серверов проекта Pale Moon с внедрением вредоносного ПО в архив старых выпусков

11.07.2019 10:22

Автор браузера Pale Moon раскрыл сведения о компрометации сервера archive.palemoon.org, на котором хранился архив прошлых выпусков браузера до версии 27.6.2 включительно. В ходе взлома атакующие инфицировали вредоносным ПО все размещённые на сервере исполняемые файлы с инсталляторами Pale Moon для Windows. По предварительным данным подстановка вредоносного ПО была совершена ещё 27 декабря 2017 года, а выявлена только 9 июля 2019 года, т.е. полтора года оставалась незамеченной.

В настоящее время проблемный сервер отключен для проведения разбирательства. Сервер с которого распространялись актуальные выпуски Pale Moon не пострадал, проблема затрагивает только старые Windows-версии, установленные из архива (выпуски перемещаются в архив по мере выхода новых версий). Во время взлома сервер работал по управлением Windows и был запущен в виртуальной машине, арендованной у оператора Frantech/BuyVM. Какая именно уязвимость была эксплуатирована и специфична ли она для Windows или затрагивала какие-то запущенные сторонние серверные приложения пока не ясно.

После получения доступа атакующие выборочно инфицировали все exe-файлы, связанные с Pale Moon (инталляторы и самораспаковывающиеся архивы), троянским ПО Win32/ClipBanker.DR, нацеленным на кражу криптовалюты и платёжных реквизитов. Троян предоставляет возможность удалённого входа на систему пользователя, перехватывает клавиатурный ввод, подменяет платёжные реквизиты и может принимать участие в совершении DDoS-атак. Исполняемые файлы внутри архивов zip не поражены. Изменения в установщике могли быть выявлены пользователем при проверке прилагаемых к файлам цифровых подписей или хэшей SHA256. Используемое вредоносное ПО также успешно выявляется всеми актуальными антивирусами.

26 мая 2019 года в процессе активности на сервере злоумышленников (не ясно те же это атакующие, что при первом взломе или другие), нормальная работоспособность archive.palemoon.org была нарушена - хост не смог перезагрузиться, а данные были повреждены. В том числе были потеряны системные логи, которые могли включать более детальные следы, свидетельствующие о характере атаки. В момент данного сбоя администраторы не подозревали о компрометации и восстановили работу архива, используя новое окружение на основе CentOS и заменив загрузку через FTP на HTTP. Так как инцидент не был замечен на новый сервер были перенесены файлы из резервной копии, которые уже были инфицированы.

Разбирая возможные причины компрометации предполагается, что атакующие получили доступ подобрав пароль к учётной записи персонала хостинга, получив прямой физический доступ к серверу, выполнив атаку на гипервизор для получения контроля за другими виртуальными машинами, взломав web-панель управления, перехватив сеанс удалённого обращения к рабочему столу (использовался протокол RDP) или эксплуатировав уязвимость в Windows Server. Вредоносные действия были произведены локально на сервере с использованием скрипта для внесения изменений в уже имеющиеся исполняемые файлы, а не путём их повторной загрузки извне.

Автор проекта уверяет, что только он имел доступ администратора в системе, доступ был ограничен одним IP-адресом, а базовая ОС Windows была обновлена и защищена от внешних атак. При этом для удалённого доступа использовались протоколы RDP и FTP, а также на виртуальной машине запускалось потенциально небезопасное ПО, что могло стать причиной взлома. Тем не менее, автор Pale Moon склоняется к версии, что взлом был совершён из-за недостаточно защиты инфраструктуры виртуальных машин у провайдера (например, в своё время через подбор ненадёжного пароля провайдера при помощи штатного интерфейса управления виртуализацией был взломан сайт OpenSSL).

  1. Главная ссылка к новости (https://forum.palemoon.org/vie...)
  2. OpenNews: Выпуск браузера Pale Moon 28.6
  3. OpenNews: Подробности про второй взлом Matrix. Скомпрометированы GPG-ключи проекта
  4. OpenNews: Взлом инфраструктуры Docker Hub с возможной компрометацией связанных репозиториев
  5. OpenNews: Взлом дискуссионной площадки Stack Overflow (дополнено)
  6. OpenNews: Взлом репозиториев Canonical на GitHub (дополнено)
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: palemoon
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (10) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, iPony129412 (?), 10:43, 11/07/2019 [ответить]  
    		• +1 +/
    > По предварительным данным подстановка вредоносного ПО была совершена ещё 27 декабря 2017 года, а выявлена только 9 июля 2019 года, т.е. полтора года оставалась незамеченной.

    Секурность уровня пушистого проекта.

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 10:44, 11/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Секурность уровня кто больше заплатит того и секурность.
     
  • 2.6, пох. (?), 10:50, 11/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    всеми забытый сервер с ненужными архивами бесполезных версий поломали, видимо, через рас...во французского араба-хостера, тоже мне, проблема.

    Никто ее нихрена не замечал, поскольку древние сборки под винду вообще никому не нужны, кроме тех, у кого они и так уже давно есть, любителей XPшечки.

    Если бы у кого-то был реально работающий эксплойт для ms rdp в 2017м году - он бы не разменивался на какую-то фигню.

    Но ты, конечно же, можешь проспонсировать автору нормальный хостинг для архивов. Бонус по сравнению с мурзилой - эти деньги потратят если не на хостинг, то хотя бы на пиво автору, а не на лекцию по взаимоважению альтернативно-одаренных индусов-трансгендеров.


     

  • 1.2, Аноним (3), 10:43, 11/07/2019 [ответить]  
    		• +/
    Сами себя взломали?
     
  • 1.4, Аноним (4), 10:46, 11/07/2019 [ответить]  
    		• +3 +/
    > полтора года оставалась незамеченной

    А вот использование системных библиотек в OpenBSD заметили достаточно оперативно.

     
     
  • 2.7, пох. (?), 10:52, 11/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    там другой пациент заметил, еще более больной чем главный шерстяной.

    Он виндой не интересуется совсем, так что тут шансов не имел.

     

  • 1.5, Аноним (5), 10:48, 11/07/2019 [ответить]  
    		• +/
    Сс, больно. Как бы это не подорвало всё доверие к проекту. А почему не было какой-нибудь системы контроля целостности архива, хоть тот же хэш, снимающийся автоматически? Не висело бы так долго.
     
     
  • 2.9, пох. (?), 10:56, 11/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и чем бы это помогло? Человек, способный поперезаражать архивы почти никому неведомого браузера - уверяю тебя, способен пересчитать и хэши, хранимые на том же самом сервере.

    специально для любителей скачать .exe бесплатнобезсмс и с того же сайта тут же скачать .md5 - секьюрить, мать его!

    Помогло бы банально подписывать установщик - но там у автора какая-то намертво застрявшая проблема, из-за которой он как бы подписан, но как бы не подписан, и все равно вылезает окошко "вы собираетесь запустить какую-то явно вредную хрень - ok, yes, continue?"
    Плюс еще и антивирусы умудряются найти там то, чего нет, поэтому и на их предупреждение всем плевать. Так что кто-то очень, очень старательно выбрал мишень.

     
  • 2.10, iPony129412 (?), 11:01, 11/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Как бы это не подорвало всё доверие к проект

    Какое доверие? Люди пользуются трухлявым браузером с известными уязвимостями от Firefox.
    Некоторые залатывают спустя два месяца, с некоторыми ну и ладно...
    О чём вообще разговор? У пользователей этого браузера доверие не надорвётся - через неделю забудут всё равно.

     

  • 1.8, Аноним (8), 10:56, 11/07/2019 [ответить]  
    		• –1 +/
    >В ходе взлома атакующие инфицировали вредоносным ПО все размещённые на сервере исполняемые файлы с инсталляторами Pale Moon для Windows.

    Ну так внедрение вредоносного ПО в программу установки для ОС, которая сама по себе является вредоносным ПО. Чего такого?

     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    MIRhosting
    Inferno Solutions
    Hosting by Ihor
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2019 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру