В рамках проекта Glaber создан форк системы монитоирнга Zabbix

Проект Glaber развивает форк системы мониторинга Zabbix, нацеленный на повышение эффективности, производительности и масштабируемости, а также подходящий для создания отказоустойчивых конфигураций, динамически выполняемых на нескольких серверах. Изначально проект развивался как набор патчей для повышения производительности Zabbix, но в апреле началась работа по созданию обособленного форка. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2.

На больших нагрузках пользователи Zabbix сталкиваются с отсутствием кластеризации как таковой в бесплатной версии и проблемами при необходимости хранения в СУБД очень больших объёмов данных. Поддерживаемые в Zabbix реляционные СУБД, такие как PostgreSQL, MySQL, Oracle и SQLite, плохо адаптированы для хранения трендов для истории - выборка по большому количеству метрик за пол года уже будет "тяжёлой" и нужно оптимизировать СУБД и запросы, строить кластеры серверов баз данных и т.п.

В качестве выхода в Glaber воплощена идея по использованию специализированной СУБД ClickHouse, которая обеспечивает хорошее сжатие данных и очень высокую скорость обработки запросов (на том же оборудовании можно добиться снижения нагрузки на CPU и дисковую систему в 20-50 раз). Кроме поддержки ClickHouse в Glaber также добавлены различные оптимизации, такие как использование асинхронных snmp-запросов, массовая (пакетная) обработка данных от агентов мониторинга и использование nmap для распараллеливания проверки доступности хостов, которые позволили ускорить опрос состояний более чем в 100 раз. В Glaber также ведётся работа над поддержкой кластеризации, для которой в будущем планируется использовать etcd.



