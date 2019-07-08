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В рамках проекта Glaber создан форк системы монитоирнга Zabbix

08.07.2019 07:46

Проект Glaber развивает форк системы мониторинга Zabbix, нацеленный на повышение эффективности, производительности и масштабируемости, а также подходящий для создания отказоустойчивых конфигураций, динамически выполняемых на нескольких серверах. Изначально проект развивался как набор патчей для повышения производительности Zabbix, но в апреле началась работа по созданию обособленного форка. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2.

На больших нагрузках пользователи Zabbix сталкиваются с отсутствием кластеризации как таковой в бесплатной версии и проблемами при необходимости хранения в СУБД очень больших объёмов данных. Поддерживаемые в Zabbix реляционные СУБД, такие как PostgreSQL, MySQL, Oracle и SQLite, плохо адаптированы для хранения трендов для истории - выборка по большому количеству метрик за пол года уже будет "тяжёлой" и нужно оптимизировать СУБД и запросы, строить кластеры серверов баз данных и т.п.

В качестве выхода в Glaber воплощена идея по использованию специализированной СУБД ClickHouse, которая обеспечивает хорошее сжатие данных и очень высокую скорость обработки запросов (на том же оборудовании можно добиться снижения нагрузки на CPU и дисковую систему в 20-50 раз). Кроме поддержки ClickHouse в Glaber также добавлены различные оптимизации, такие как использование асинхронных snmp-запросов, массовая (пакетная) обработка данных от агентов мониторинга и использование nmap для распараллеливания проверки доступности хостов, которые позволили ускорить опрос состояний более чем в 100 раз. В Glaber также ведётся работа над поддержкой кластеризации, для которой в будущем планируется использовать etcd.

  1. Главная ссылка к новости (https://glaber.io ...)
  2. OpenNews: Выпуск системы мониторинга Zabbix 4.2
  3. OpenNews: Выпуск распределенной системы хранения конфигурации etcd 3.3
  4. OpenNews: Разработка распределённого хранилища etcd переведена в организацию CNCF
Автор новости: terryfilch
Тип: Программы
Ключевые слова: zabbix, glaber, monitoring
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Обсуждение (13) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, edv (?), 11:15, 08/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > и проблемами при необходимости хранения в СУБД очень больших объёмов данных.
    > идея по использованию специализированной СУБД ClickHouse

    Но ведь люди уже используют связку ClickHouse и Zabbix (основного, а не форка).

     
     
  • 2.2, terryfilch (ok), 11:18, 08/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    где и какие люди ? было несколько упоминаний в видео и докладов, не более, ничего в виде патча до этого лично я не видел, если речь об https://mmakurov.blogspot.com/ - то это и есть тот же автор, только патч приобрел свое название и получил новые фичи.
     
     
  • 3.4, edv (?), 11:19, 08/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, вот эти ребята. А я думал они в upstream это внедрили.
     
  • 2.3, edv (?), 11:18, 08/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гуглю за авторов форка. Оно?:

    https://www.altinity.com/blog/2018/9/3/clickhouse-monitoring-zabbix

    https://www.youtube.com/watch?v=3yRt9jSwrlg

     
     
  • 3.5, edv (?), 11:21, 08/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Авторы (во втором случае) те же. Вопрос снят.
     

  • 1.6, Каша из топора (?), 11:34, 08/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > ClickHouse

    Отлично! Теперь ещё PHP заменить на Telegraf/Chronograf/Capacitor, и будет отличный мониторинг, лол.

     
     
  • 2.13, noname.htm (ok), 12:25, 08/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    PHP там только вебморду обслуживает, так что тёплое на мягкое предлагаешь заменить.
     

  • 1.7, asand3r (ok), 11:40, 08/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > PostgreSQL, MySQL, Oracle и mssql

    Таки Zabbix не поддерживает MS SQL Server.

     
     
  • 2.11, terryfilch (ok), 11:54, 08/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    сори за дезинформацию, исправил ;)
     

  • 1.8, CHERTS (ok), 11:40, 08/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    У zabbix отвратительное взаимодействие с комьюнити, в частности продвинуть свои патчи просто не реально, их не примут, а попробуют написать свою реализацию, то есть на это потребуется куча времени у официальных разрабов, а время стоит денег и поэтому фактически свои патчи влить в забикс нереально. Ну и самой компании zabbix sia по сути не выгодно делать гибкую и производительную систему мониторинга из коробки, т.к. тогда к ним никто не будет обращаться для платной оптимизации безбожно тормозящих инсталяций у клиентов, которые достигли предела производительности.
     
  • 1.9, SunXE (ok), 11:47, 08/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересная штука.
    А в Docker контейнерах она будет?
     
     
  • 2.10, terryfilch (ok), 11:52, 08/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да, позжее
     

  • 1.12, Вася (??), 12:05, 08/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Давно пора!
     
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